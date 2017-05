Previa CF Reus – Sevilla Atlético: hora de certificar

Google Plus

Previa CF Reus – Sevilla Atlético: hora decertificar

Después de una magnífica temporada el filial sevillista puede certificar este sábado su salvación matemática. Esta salvación pasa porque el filial sume al menos un punto y ni Nàstic ni Alcorcón consigan sumar ningún punto, otra opción es que el Sevilla Atlético gane y como mucho empaten esos dos conjuntos. Esta combinación se debe a que el goal average lo tiene perdido el equipo franjirrojo con los conjuntos. Por su parte, el Reus no certificaría en esta jornada la salvación matemática aunque ganara, pero si la dejaría muy encarrilada. El equipo catalán tiene cuatro puntos menos que los andaluces. Así, estos dos recién ascendidos pueden poner el punto final o casi a la temporada, ya que ninguno puede aspirar a más en las jornadas que restan y mucho el filial que solo puede aspirar a permanecer en el fútbol de plata español.

Año histórico

El Club de Fútbol Reus Deportiu fue fundado en 1909. En sus 107 años de historia ha jugado durante 48 campañas en Tercera y nueve en Segunda División B. Y el año pasado consiguió ascender por primera vez en su historia a Segunda División. Un hecho histórico para el club y que, además, está a muy poco de certificar su permanencia en la categoría de plata del fútbol español. Un año que quedará para siempre en el recuerdo de sus aficionados.

Pero aún quedan cuatro jornadas para que finalice la temporada y el Reus todavía no tiene a las matemáticas de su parte. Con la victoria del Rayo por 2-0 frente al Nàstic, el Reus empezará su partido ocupando la posición decimotercera. Una buena oportunidad para que el equipo catalán aproveche este resultado para distanciarse más de su vecino que ocupa la última posición de descenso.

En su último enfrentamiento los rojinegros se enfrentaron al Córdoba en el Nuevo Arcángel consiguiendo un 1-0. Partido de alta importancia para ambos, pero en especial para los andaluces que con esa victoria consiguieron poner tres puntos de distancia con el descenso para seguir con la esperanza de no bajar. Dominio califa ante un Reus que dispuso de alguna ocasión para marcar, pero que no pudo hacer frente a un Córdoba que se jugaba mucho y que no paró de intentar marcar hasta el final. Así, en el minuto 86 Rodri logró el gol de la victoria después de cabecear un centro.

Un punto

El empate le vale al Sevilla Atlético para asegurar la permanencia. El partido del viernes entre el Rayo Vallecano y el Nàstic dejó el resultado de 2-0 favorable a los madrileños y que deja a los catalanes con los 43 puntos que ya disponían, por ello el filial con un empate sumaría 53 puntos quedando nueve por disputarse. Después de varias jornadas buscando la ansiada salvación pueden lograrla ante otro recién ascendido como es el Reus.

Jornadas de tranquilidad las que restan, con el objetivo prácticamente cumplido como ya dijo Diego Martínez en rueda de prensa tras la importante victoria frente al Getafe. Solo queda que los jóvenes futbolistas sigan demostrando su clase y con la relajación después de haber conseguido la salvación. Marc Gual tendrá cuatro partidos para mejorar su cantidad de goles anotados que ya está en 10. La revelación del jugador catalán en el tramo final de liga ha sido impresionante y su importancia ha ido in crescendo con el paso de las jornadas.

El Getafe fue el último rival de los sevillistas que consiguieron la victoria por 2-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Partidazo en todos los sentidos el que se pudo disfrutar en Nervión. El filial fue el que más quiso durante todo el choque y fue por esa inercia por la que se acabó llevando la victoria. Consiguió adelantarse en la primera mitad gracias a Marc Gual, a quien minutos más tarde le anularían un gol por fuera de juego que no era. En la segunda mitad el equipo azulón se vino arriba en busca de la victoria, consiguió marcar dos veces, pero el primer gol fue anulado por fuera de juego y el segundo fue señalado como tal, pero el árbitro desestimó la apreciación del linier. Tras el empate se fue a la carga el equipo franjirrojo y gracias al catalán consiguió la importante victoria.

Precedentes

Una única vez se han enfrentado estos dos conjuntos y fue en la presente temporada. Fue en la jornada 18 disputado en el Sánchez-Pizjuán con resultado de 0-1 para los catalanes gracias al gol de penalti que transformó Díaz.

Bajas

Natxo González no contará con bajas por lesión, pero sí por sanción: Alberto Benito y Ramón Folch.

Diego Martínez ha convocado a: Juan Soriano, Ondoa, David Carmona, Borja San Emeterio, Bernardo, Cristian, Matos, Schetino, Fede San Emeterio, Cotán, Aburjania, Juanje, Curro, Boutobba, Borja Lasso, Ivi, Marc Gual y Carrillo. Y cuenta con cinco bajas: José Antonio (proceso vírico) y Diego González (golpe en el gemelo); Yan Brice sancionado y Álex Muñoz y Pozo convocados con el primer equipo.

Posibles onces