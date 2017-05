Sampaoli: “El recorrido de la temporada fue bastante positivo”

Fran Santiago (Vavel)

El encuentro se tornó de forma muy gratificante para el conjunto sevillano, todo ello gracias a una victoria muy abultada de 5-0, tanto la afición como el propio Sampaoli están muy orgullosos de la trayectoria de su conjunto, el argentino quiso analizar lo que dio de sí la temporada: “Después de haber conseguido la cuarta posición y sumar 72 puntos, me siento feliz de haber formado parte de este proyecto”.

Fuera de los temas predeterminados se le preguntó por el recibimiento que le brindó la afición rojiblanca esa misma noche: “no puedo valorarlo porque no me percaté, sólo puedo decir que el recorrido de la temporada es bastante positivo. Lo principal es haberme acercado mucho al sentimiento sevillista, la sensación de que el equipo tenía que ganar siempre jugara con quien jugara. Ese vínculo hizo que los jugadores siempre estuvieran metidos para ganar”.

También quiso rememorar el recorrido del Sevilla por la demás competiciones en las que han participado: “Creo que hicimos bien las cosas, en LaLiga quedamos cuartos, en Copa nos eliminó todo un Real Madrid y mala suerte en la definición con Leicester, pero hubo muchos partidos donde se habló mucho del equipo en toda Europa, nos ilusionamos incluso con pelear el campeonato, como digo, bastante positivo”. Palabras de orgullo del ex entrenador del Sánchez Pizjuán.

Respecto a lo anterior siguió comentando que “Fue un campeonato donde nos ilusionamos por momentos con la posibilidad de pelear LaLiga, en ese momento esa posibilidad nos generó una sensación muy extraña porque tomó el equipo un vuelo muy alto y luego tocó decrecer y los rivales mantuvieron el nivel, pero me quedo con la búsqueda y valoro mucho el cuarto puesto”.

Llegando al climax de la rueda de prensa se le preguntó por lo más esperado, por su futuro: “Me reitero, la despedida está generada en una relación explícita entre la AFA y mi aceptación, pero para que este vínculo sea real hay una razón contractual. Si sucede, yo seré técnico de la AFA .No puedo generar presión para que alguien me contrate, tengo obligaciones y derechos en mi contrato y eso no depende de mí. Para mí sería más fácil ratificarme como entrenador de Argentina, pero yo tengo un contrato al que me debo”.

Finalmente se le volvió a preguntar por los silbidos de la grada y el terminar por sentenciar las palabra y preguntas de los demás periodistas: “sólo diré que sí me pitaron, sólo diré que ustedes ganaron, los que lo incitaron a que eso suceda. Si uno alcanza 72 puntos, todo el mundo habló del Sevilla, luchamos en Champions y brindamos un buen juego, lo normal es que la gente esté contenta”, para proseguir diciendo que “No me voy ni por plata, ni como un mercenario, si me voy, me voy como seleccionador de mi país, que es mi sueño”.