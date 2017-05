Iborra: "Queremos ser mejores, pero también hay que tener los pies en el suelo"

Google Plus

Iborra celebra un gol en la temporada 2015/2016 | Imagen: Juan Ignacio Lechuga-VAVEL

Vicente Iborra ha comparecido en la radio del club haciendo balance de la temporada que acaba de terminar. “En Liga hemos conseguido un objetivo importante que hacía años que no se conseguía, en Liga de Campeones hemos pasado la fase de grupos, cosa que el año pasado no hicimos, y en Copa fuimos eliminados ante el Madrid…" El valenciano ha recordado que hace años que no se conseguía entrar en Champions vía liga, hecho que muchos parecen haber olvidado. Con respecto a asentarse en el cuarto puesto finalmente, tras haber estado peleando por el título, Iborra afirma que "hay que valorarlo. Evidentemente queremos ser mejores, pero también hay que tener los pies en el suelo."

​Con respecto a la eliminación en Liga de Campeones, siente que fue "un palo", ya que "éramos conscientes de que podíamos ser superiores en muchos aspectos al Leicester, de que hicimos méritos tanto en la ida y la vuelta, pero al final no fue así."

​Vaso medio lleno

Tras rehacer, un año más, casi entera la plantilla, el capitán ha declarado que se han conseguido objetivos que el pasado verano eran impensables: “Era difícil pensar que consiguiéramos los objetivos que hemos conseguido, con una plantilla nueva, un cuerpo técnico nuevo, una filosofía nueva."

​El problema vino en la posición en Liga. El capitán afirma que "faltaba una vuelta y se hablaba de que podíamos ganar la Liga. Fue añadir más presión al equipo, en vez de disfrutar". ​La presión añadida al equipo fue el detonante de la bajada de rendimiento. De cara al futuro, Iborra cree que "no nos vino bien, pero hay que sacar lo positivo, ojalá que nos veamos en una situación similar en poco tiempo y la podamos llevar de otra forma, desde la perspectiva de la ilusión de vernos ahí arriba y no desde la presión."

​Autocrítica

El capitán ha confesado que "contra los equipos de arriba, fuera, nos ha costado y quizás ha sido la asignatura pendiente de este año." ​Bien es verdad que las salidas contra los equipos de la parte alta de la clasificación no han sido el fuerte del Sevilla este año. Por otra parte, "hemos sido otra vez fuertes en casa, que es la base de lo que hay que seguir haciendo, de lo que hay que mantener." ​Y es que el fortín de Nervión ha sido casi inexpugnable. Sólo Barcelona y Juventus han conseguido ganar este curso en feudo rojiblanco.

Iborra cierra la temporada con 44 partidos y ocho goles. El capitán siente que ha conseguido su objetivo, que era jugar más de 40 partidos: "A partir de ahí, si llegan goles, mucho mejor."​​ Iborra, al igual que el resto de la plantilla, se encuentra de vacaciones. El equipo volverá al trabajo el 3 de julio.