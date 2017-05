Previa Sevilla Atlético – Cádiz CF: fiesta del fútbol

Google Plus

Previa Sevilla Atlético – Cádiz CF: fiesta delfútbol

Duelo de equipos andaluces en Nervión. Como local un filial con la permanencia ya baja el brazo, enfrente un Cádiz que podría asegurar esta misma jornada la disputa de playoff. El equipo sevillista intentará realizar un bonito espectáculo ante su afición y más teniendo en cuenta el buen ambiente que se espera en su feudo. La grada de Preferencia se llenará salvo alguna sorpresa inesperada y los Biris han anunciado que irán al partido para rendir tributo a los pupilos de Diego Martínez por la excelsa temporada, y por ello se abrirá en Gol Norte. Pero la locura por este partido viene desde el sur. Unos 5.000 cadistas se esperan que haya en el feudo sevillista, la mayoría ubicados, se prevé, en Gol Sur y a ellos habrá que añadir los que decidan repartirse por Preferencia. Con todos estos alicientes se espera una buena tarde de fútbol en Sevilla

Una buena oportunidad

Se presenta un partido para el disfrute por parte del Sevilla Atlético. Con la permanencia atada, los jugadores del filial han incentivado por las redes sociales que la afición acuda en masa al Sánchez-Pizjuán, todo ello después de ver el gran desplazamiento que se espera desde Cádiz. A esta llamada han respondido afirmativamente los Biris Norte, quienes apoyarán desde su Gol Norte al filial para reconocer la gran temporada realizada por ellos y a la par que restarán importancia a la masiva asistencia de aficionados amarillos.

Ingredientes hay para que los jugadores lo den todo sobre el verde. La posibilidad de lucirse ante su público sin la carga de perseguir un objetivo debería ayudar a ello. Pero habrá jugadores que estén más motivados que el resto. Estos jugadores son los que, salvo sorpresa, no estarán en el filial, bien sea porque dispondrán de una oportunidad con el primer equipo, bien porque salgan cedidos a un club de primera o vendidos incluso. Borja Lasso, Ivi, Cotán, etc. son algunos de los futbolistas que previsiblemente no seguirán en el filial la temporada que viene, algunos con más opción que otros de tener una oportunidad en el primer equipo buscarán lucirse en las tres jornadas que restan.

En la última jornada el Sevilla Atlético se enfrentó al Reus en el Estadi Municipal de Reus con resultado de 2-1. Partido marcado por dos posibles penaltis favorables al filial, pero que el árbitro estimó que no eran. Por lo demás, fue un partido igualado, pero que el conjunto catalán supo llevar a su terreno gracias a un gol de Fran Carbià en el minuto 5. La igualdad predominante en el partido hizo que los dos goles restantes sucedieran en el alargue. La sentencia llegó en el 90 por medio de David Haro e Ivi acortó distancias de falta directa en el 95.

Tres puntos de oro

Hasta 80 autobuses ha fletado ya el Cádiz CF para su afición para el partido de su equipo en tierras sevillanas. Alrededor de 5.000 cadistas se esperan en las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán. El mayor desplazamiento de la temporada para el equipo de la Tacita de Plata para una oportunidad de sellar su participación en la postemporada de ascenso a Primera División.

Si el Cádiz gana y el Oviedo y el Huesca pierden, tendrá asegurado un puesto de playoff a falta de dos jornadas. En el caso de que el Huesca empatara también tendría asegurado la plaza debido a que le tiene ganado el goal average. Por tanto, una oportunidad de oro para seguir soñando con la posibilidad de regresar a Primera.

El último partido del Cádiz fue también ante un club andaluz, en este caso el Córdoba, disputado en el Ramón de Carranza con resultado de 1-1. Un choque marcado por el fuerte viento de levante que hizo que el control de la pelota no fuese el mejor posible, pero con ello el Cádiz logró ser levemente superior a un Córdoba que se juega la permanencia y por lo cual nunca dejó de intentar ir a por el partido. Los goles corrieron a cargo de Aketxe tras un incontestable tiro de falta directo y un gol de Alfaro, para alegría de los aficionados califas presentes en el Carranza, al final del duelo.

Precedentes

Hasta en 35 ocasiones se han enfrentado estos dos conjuntos.

En Segunda División en tres ocasiones: en la temporada 1962/63, 2-1 y 2-3 favorables ambos al Cádiz; en la temporada 2007/08, 0-0 en Cádiz y 1-2 favorable al Cádiz en Sevilla; y en la presente temporada, 4-1 favorable al Cádiz (Ortuño, Sankaré, Nico y Salvi para el Cádiz) (Aridane en pp para el Sevilla Atlético).

En Segunda División B hasta en veintiocho ocasiones: con un balance de doce victorias sevillistas, diez victorias amarillas y seis empates.

En Tercera División: en la temporada 1969/70, 1-0 para el filial y 1-0 para el Cádiz, victorias por la mínima en sus feudos.

En la Copa del Rey también hay un precedente correspondiente a la temporada 1982/83: 3-3 en Sevilla y 2-0 en Cádiz.

Bajas

Tanto Diego Martínez como Álvaro Cervera tendrán la suerte de no contar con bajas. Ni lesiones ni sanciones harán mella en las convocatorias de ambos conjuntos.

Posibles onces