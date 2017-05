De sobresaliente a notable: Jorge Sampaoli.

Sampaoli durante el partido frente al Dinamo de Zagreb | Fotografía VAVEL

Llegó como un soplo de aire fresco al banquillo de Nervión. Venía con la difícil tarea de hacer olvidar a Unai Emery y sus tres Europa Legue consecutivas. Con el amateurismo por bandera y su lema "no escucho y sigo", Jorge Sampaoli se hacía cargo del Sevilla FC en el verano de 2016. El técnico de Casilda implantaría un sistema de juego novedoso en Europa y sería objetivo de varios clubes durante el transcurso de la temporada. Finalmente ha optado por abandonar la disciplina hispalense para dirigir a la selección argentina. Pero este año ha dado mucho de lo que hablar, comenzando desde agosto.

De Supercopas y derrotas

El primer encuentro oficial de Sampaoli como técnico sevillista fue nada menos que la Supercopa de Europa frente al Real Madrid. Tercer año consecutivo que este trofeo se disputaba entre dos equipos españoles. Tercer año consecutivo que la jugaba el Sevilla FC. Y tercer año consecutivo que no levantaría el título. El partido se puso muy de cara para los madridistas con un gol tempranero, pero el Sevilla no iba a rendirse tan fácilmente. Los rojiblancos estaban levantando un partido que parecía imposible. Y también pareció imposible lo que ocurrió al final. A la hora de siempre, apareció el de siempre. Sergio Ramos mantenía su idilio con el minuto 90 y forzaba la prórroga con un testarazo. En el último suspiro, el Sevilla perdía el trofeo. A falta de un minuto para llegar a la tanda de penaltis, Carvajal aprovechaba un error de la zaga rojiblanca para darle el título a los merengues. Pero los fichajes gustaron, el juego empezó a tener forma y Sampaoli a conquistar los corazones de la grada de Nervión. Comenzaba la época del amateurismo.

Pese a perder la Final de Copa frente al FC Barcelona, el Sevilla disputaría la Supercopa de España al llevarse el club culé la Liga y la Copa. Con la final europea todavía rondando la cabeza, el equipo rojiblanco pareció no haberse presentado frente al FC Barcelona. Un 0-2 en la ida y un 3-0 en la vuelta certificaron el despropósito sevillista. Y es que los de Sampaoli fueron barridos del campo por el equipo de la Ciudad Condal. Pero la temporada no había hecho más que empezar, y quedaba mucho por delante.

Un increíble comienzo

6-4. No es el set de un partido de tenis. Fue el primer resultado del Sevilla en Liga, frente al Espanyol. La afición sevillista no daba crédito a lo que sus ojos veían. La grada no tenía tiempo de descansar celebrando goles, los fichajes destacaban y Sampaoli empezaba a agradar al respetable. Los fieles de Nervión auguraban una gran temporada si todo seguía así. No fue hasta la sexta jornada de liga en Bilbao, seis partidos después, cuando el Sevilla cayó derrotado por primera vez. En ese período cabe destacar una visita a la Juventus en Turín que terminó con empate a cero y el Gran Derbi en feudo nervionense, que acabó con victoria local gracias a un solitario gol de Mercado.

Tras el tropiezo frente al Athletic, siete partidos invictos. Los de Sampaoli se alzaron con el triunfo en seis de esos siete encuentros, destacando tres partidos de Champions (dos frente al Zagreb y uno frente al Lyon) y la victoria en casa frente al Atlético de Madrid. Tras un verano con un cambio radical en la entidad hispalense, parecía increíble lo que se estaba logrando. En puestos europeos y a un paso de los octavos de Champions. Sampaoli elevado a los altares. El amateurismo estaba calando hondo en Sevilla y la afición sólo tenía halagos hacia el técnico argentino. El nombre del de Casilda empezó entonces a sonar para varios equipos, incluyendo el FC Barcelona o la selección argentina. El técnico argentino se mantuvo fiel a su club y afirmó que continuaría en el Sevilla mínimo hasta final de campaña.

Irregularidades

Pero en noviembre llegó un punto de inflexión para el equipo rojiblanco. Por primera vez en toda la Liga, el Sevilla perdía un partido en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y fue frente al último que lo derrotó en casa, el FC Barcelona. Tras caer frente a los culés, el equipo de Sampaoli pareció subirse a una montaña rusa. Una victoria en Riazor en el último minuto antes de volver a caer derrotados en casa, esta vez frente a la Juventus. La clasificación para octavos pasaba por Lyon. Después, victoria en casa frente al Valencia y derrota en Granada ante un rival de la parte baja de la tabla. Empató a cero el Sevilla en tierras francesas y logró la clasificación para la siguiente ronda de Liga de Campeones. Y nueva victoria, esta vez frente al Celta en Balaídos, seguida de otros tres puntos sumados al casillero a costa del Málaga. Para cerrar el año, los dieciseisavos de Copa frente al Formentera que el Sevilla solventó sin ningún contratiempo.

Haciendo balance en navidades, el Sevilla había terminado el 2016 de una forma espectacular. En octavos de Champions y Copa, y en la parte alta de la clasificación liguera. Sampaoli estaba haciendo soñar a la grada de Nervión. El amateurismo copaba bufandas, banderas, imágenes en el móvil e incluso tatuajes. El Sevilla estaba tosiéndole a los mayores, seguía peleando por lograr lo imposible. Pero al volver de las vacaciones, la realidad fue muy distinta. Un desastroso partido en la ida de Copa frente al Real Madrid condenó a los rojiblancos que cayeron vapuleados por tres goles a cero. Para desquitarse, el Sevilla jugó uno de sus mejores partidos esta temporada y consiguió derrotar a la Real Sociedad en Anoeta por cero goles a cuatro. Llegó la vuelta de Copa y, aunque parecía imposible, se soñó con la remontada. Pero un penalti marcado por Sergio Ramos rompió las ilusiones de la grada hispalense. El Madrid volvió al Ramón Sánchez Pizjuán sólo tres días después para disputar un partido de liga. Y esta vez la suerte si sonrió a los hispalenses. Un gol de Jovetic en el minuto 90 dio la victoria a los locales que, tras ganar el siguiente partido a Osasuna, cerraron la mejor primera vuelta de su historia.

El Sevilla empezó entonces a escuchar cantos de sirena. Se hablaba de ganar la Liga. Sampaoli fue nombrado como el nuevo Juande Ramos, pero él no escuchaba esto y seguía con su estilo de juego novedoso, sin hacer caso a posibles rumores. Ahí residía la clave de su éxito: en la novedad. Un estilo de juego nunca antes visto en Europa, que enamoraba a propios y ajenos. El amateurismo ganaba adeptos y a orillas del Guadalquivir el argentino era considerado un profeta. El sueño parecía estar haciéndose real. Pero todo empezó a desmoronarse poco a poco.

La segunda vuelta, otra historia

Empezó el Sevilla la segunda vuelta con el pie izquierdo. Un penalti y una expulsión en el primer minuto de partido frente al Espanyol llevaron a los de Nervión a caer derrotados. Un juego gris pocas veces visto por el equipo sevillista se adueñó del vestuario. Y llegó la polémica a Sevilla. Los Biris fueron declarados violentos y se pusieron en huelga de animación. El cementerio en el que se convirtió el Ramón Sánchez Pizjuán no ayudaba al equipo en su tarea se seguir escalando puestos en la clasificación. Una victoria por dos goles a cero frente al Éibar antes del partido contra el Leicester fue el anuncio de lo que esperaba durante la huelga: silencio en Nervión.

Llegaron los ansiados octavos de Champions. Victoria insulsa por dos goles a uno que pudieron ser tres si Correa no hubiera fallado un penalti y un partido marcado por el juego gris del equipo local. Lo siguiente fue la vuelta del Gran Derbi que se adjudicó el Sevilla por un gol a dos gracias a un error arbitral y no a un buen juego. También sumó tres puntos en el siguiente encuentro, frente al Athletic de Bilbao, pero esta vez gracias a una enorme actuación de Sergio Rico. Y llegó la debacle. Dos empates consecutivos ante dos recién ascendidos como son Alavés y Leganés hicieron al Sevilla descolgarse de la lucha por el campeonato y empezar a preocuparse por mantener la tercera plaza. Los de Sampaoli podrían excusarse en que lo importante era la Liga de Campeones, pero de nada les serviría. Tres días después caerían eliminados frente al Leicester en Inglaterra. El amateurismo empezaba a resquebrajarse. Todo se consumaría en el siguiente partido.

Un Sevilla en horas bajas visitaba el Calderón. Enfrente, el Atlético de Madrid que buscaba hacerse con la tercera plaza. Lo consiguió. El equipo del Cholo barrió al Sevilla del campo e hizo saltar las alarmas en Nervión. Con el tercer puesto perdido y el Villarreal al acecho, los de Sampaoli no podían permitirse perder el último billete hacia la Champions. Pero el equipo seguía con un juego gris nunca antes visto. Un empate frente al Sporting y una nueva derrota frente al FC Barcelona empezaron a complicar aún más las cosas. El amateurismo había muerto. Solamente quedaban unos pequeños reductos de confianza en el técnico argentino, temerosos de decir la verdad por miedo a las críticas. Tras el mal momento de forma, muchos clubes se retiraron de la puja por Sampaoli. Tan sólo la Federación Argentina siguió insistiendo pese a la negativa del Sevilla. Y volvieron los rumores. Vitolo al Atlético o N´Zonzi a la Juventus. Jugadores que querían abandonar el barco. El presidente sabía que esto no podía continuar así y sabía lo que tenía que hacer.

Vuelta al color

Volvieron los Biris al Gol Norte. Volvió la magia al Ramón Sánchez Pizjuán y volvió el Sevilla a ganar. Victoria por cuatro goles a dos frente al Deportivo para devolver un poco la ilusión. Tras eso, un empate en Valencia y dos victorias frente a Granada y Celta, cerraron el mes de abril. A falta de cuatro partidos para el final, el Sevilla recibió un nuevo correctivo, esta vez de parte del Málaga. Los costasoleños devolvieron los cuatro goles que recibieron en la ida para complicar aún más la clasificación para Champions del Sevilla. Un empate frente a la Real Sociedad en casa que supo a poco seguido de una nueva derrota en el Bernabéu casi cerraron las opciones de Champions para el Sevilla. Pero gracias al Deportivo, la derrota en Madrid fue menos amarga. Los gallegos empataron en casa del Villarreal certificando la presencia del Sevilla en Champions en la próxima campaña.

¡Qué lindo que viniste!

Y acabó la temporada como empezó, con goleada en Nervión. Pero antes del 5-0 frente Osasuna, Sampaoli reconoció un secreto a voces: se iba a Argentina. El de Casilda sabía que era hora del adiós y quiso agradecer todo lo que el Sevilla y el sevillismo le habían dado. Un hombre que pasó de héroe a villano por motivos ajenos a su persona. Bien es verdad que se le ha achacado el pensar en Argentina mientras entrenaba al Sevilla, pero como un profesional cumplió con creces esta temporada. Consiguió algo que hacía años que no se lograba, clasificarse para Champions vía Liga. Dio alas al sevillismo, hizo creer que algo más era posible, que los grandes no eran tan grandes. Que todos el mundo es capaz de cumplir lo que se propone si "no escucha y sigue". Muchos habrían firmado esta temporada en verano, pero tras haber luchado por todo, sabe a poco. Y no es poco. Un cuarto puesto a base de sangre, sudor y lágrimas. 72 puntos que son la segunda mejor clasificación del Sevilla en Primera División. Una temporada que pasó de sobresaliente a notable. Todo gracias a un argentino bajito, que gesticula mucho y que pese a todo, no escuchó y siguió hasta convertirse en leyenda. Los sevillistas ahora dicen aquello de: "Hasta siempre Sampaoli, ¡qué linda temporada aquella que viniste!"