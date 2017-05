Partido para el recuerdo en el Sánchez-Pizjuán

Google Plus

El encuentro estaba caldeado, con un lleno de más de la mitad del Sánchez-Pizjuán. Y no es para menos, ya que 80 autobuses se desplazaron desde Cádiz hasta la capital andaluza, más de 7000 cadistas tiñeron el templo sevillista de amarillo. Pero la afición hispalense no fue menos, ya que más de la mitad del campo se llenó, teniendo que abrir la mayor parte de gol norte en consecuencia.

El partido comenzó bajo los cánticos de ambas aficiones, que animaron con fervor durante todo el encuentro. La primera parte se repartiría el dominio entre ambos cuadros, llegando la primera ocasión para el Cádiz en el minuto dos. Llegaría en los pies de Álvaro García, tirando en el área. El Sevilla Atlético no tardaría en responder, con un cabezazo de Marc Gual que no tardó en parar Cifuentes.

Los primeros veinte minutos de juego destacaron las múltiples ocasiones del equipo de Álvaro Cervera. La primera amarilla del partido llegaría en el minuto 21, siendo esta para Fede San Emeterio. En el minuto 28 Marc Gual transformó una jugada espectacular, con un gran recorte llegó a la banda intentado recortar, pero finalmente el guardameta cadista logró detener el cuero. Poco después, una tarjeta para Bernardo en la primera media hora complicaría el encuentro para el filial sevillista.

Marc Gual da un giro al encuentro

Pero el marcador a cero pronto cambiaría, y el responsable sería Marc Gual. Gracias a una gran jugada de Ivi, que el delantero de Badalona transformó en gol, batiendo al portero en el minuto 26 que no pudo hacer nada por detenerlo. Los gaditanos hicieron una gran contra, que finalmente se iría por la banda.

Marc Gual no conforme, volvió al ataque en el minuto 42, logrando el doblete. Borja Lasso se fue por la línea del fondo, asistiendo al delantero que fusiló a Cifuentes por segunda vez en poco más de un cuarto de hora. El partido llegaba así al descanso, con un resultado que auguraba lo mejor para el equipo de Diego Martínez, que a pesar del gran juego de los visitantes, lograron la potencia suficiente para el doblete.

Segunda parte movida

La fuerza del Sevilla Atlético continuó en el comienzo de la segunda mitad, en la cual un tiro a puerta de Cotán marcó el comienzo. El conjunto cadista intenta reaccionar fallidamente, ya que Caro logra detener fácilmente el tiro. El Cádiz domina el área contraria, pero la ocasión parece que no termina de llegar. La primera sustitución del encuentro llegaría en el minuto 53 con la sustitución de Bernardo por Diego González.

Pero el equipo visitante logró reaccionar tras el cambio, añadiendo aun más tensión al derbi andaluz. Aketxe logra en el minuto 52 despertar a la grada con un gran gol de falta directa.

El encuentro volvería a torcerse en el momento en el que Matos buscando la asistencia se encontró con el choque de Aridane que Díaz de Mera no se pensó y pitó penalti. Ivi no lo falló, un tiro desde los once metros que logró engañar fácilmente a Cifuentes y complementar así el marcador 3-1. Tres minutos después del tanto, Pozo recibe una amarilla por un ataque peligroso en el área.

Pero lo más interesante estaría aún por llegar, cuando en el minuto 73 un nuevo tanto del Cádiz logra acercarse al empate. Álvaro García logró encajar el tanto en la portería vacía de Caro, que salió para despejar el balón. La contra no tardaría en llegar, con un cabezazo el recién salido Curro, que entró sustituyendo a Pozo, hizo un disparo veloz que acabo estrellándose contra el palo izquierdo.

El saque de córner de Aketxe reanimaría las ilusiones de la afición que con sus camisetas amarillas inundaban el Pizjuán, Abdullah hizo que volviesen las ilusiones encajando el tanto del empate, remontando así un partido que no pintaba nada bien para los cadistas en la primera mitad.

Los cánticos sería incesantes hasta el último momento, donde el filial hispalense seguiría luchando por los tres puntos hasta el final. En el último minuto de juego, se retira Cotán y hace su aparición en el campo Yan Eteki, justo antes del tiempo añadido de cinco minutos.

El partido ha sabido mantenerse emocionante hasta el último minuto, deleitándonos con los cánticos de ambas aficiones. Eteki se llevaría una tarjeta amarilla en los minutos de descuento, dándole aún más tensión al encuentro.

Así se repartían los puntos hoy en Nervión, dejando a un Sevilla Atlético con la salvación asegurada, sumando 41 puntos en la novena posición. Por otro lado, el Cádiz está aún más cerca del Play-Off, sumando 61 puntos en la cuarta posición de LaLiga 1|2|3.