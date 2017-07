Amavi no pasa las pruebas médicas y no fichará por el Sevilla

Amavi en su etapa en el Niza | Foto: AFP

El Sevilla FC continúa confeccionando su plantel de cara a la próxima temporada 2017/18, después de unos días bastante movidos en los que se hicieron públicos los primeros cuatro elegidos para ser nuevos jugadores del conjunto hispalense. Finalmente, uno de ellos, el francés Jordan Amavi, se cae de la lista al no superar el correspondiente reconocimiento médico previo a su firma, por lo que deberá buscarse otro jugador en su lugar.

El ex jugador del Niza fue anunciado el pasado viernes como próximo fichaje sevillista, mediante un comunicado en el que se informaba del acuerdo entre Sevilla FC y el que ahora seguirá siendo su club, el Aston Villa. El montante de la operación se estipulaba en unos nueve millones de euros y todo indicaba que llegaría a buen puerto, pues solo faltaba que el futbolista llegase a la capital andaluza para pasar los habituales trámites físicos y firmar su contrato. Pero en el caso de Amavi, las pruebas no han sido meros trámites ya que no ha podido completarlas, tal y como adelantó en primer lugar Diario de Sevilla, por lo que su fichaje por la escuadra nervionense queda automáticamente cancelado. Cabe la posibilidad de que el jugador aún no haya superado por completo la grave lesión de rodilla que padeció hace casi dos años, cuando militaba en la Premier con el equipo "villano", y ante esa situación, no podrá completarse su llegada al Sevilla. Por consiguiente, la dirección deportiva, con Óscar Arias a su cabeza, deberá buscar otro futbolista que haga competencia a Escudero en el carril zurdo de la defensa sevillista.

La buena noticia es que los otros tres fichajes han tenido mayor suerte y sí han superado el reconocimiento médico. Banega, el primero en desembarcar en Nervión, lo hizo en su día e incluso ya se entrena a las órdenes de Berizzo como uno más, mientras que los recién llegados Pizarro y Muriel sí superaron las pruebas sin mayores contratiempos.