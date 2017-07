Vitolo y el cuento de nunca acabar

Google Plus

Vitolo, en un partido con la selección española | Foto: Alberto Brevers (VAVEL)

El mercado de fichajes siempre depara alguna que otra historia llena de anécdotas, pero la que tiene como actores principales al jugador Vitolo y a los clubes Sevilla FC y Atlético de Madrid, directamente roza los límites de una novela de ficción. Llena de giros inesperados, rumores, informaciones de todo tipo y negociaciones paralelas, la historia del jugador canario teóricamente tendrá su final pronto, pero a estas alturas pocos se atreven ya a dilucidar su final.

El extremo Vitolo es, fuera de toda duda, la gran estrella de este Sevilla FC, y tras cuatro temporadas en Nervión a un gran nivel, que incluso le llevaron a la Selección Absoluta, el futbolista está apuntado en las agendas de varios grandes de Europa. Después de que ya el verano pasado se le relacionara con algún otro club, finalmente ha sido el Atlético de Madrid el que se ha atrevido a dar el paso en este período de traspasos. El equipo de Simeone ha apostado fuerte desde el principio por una pieza que espera que apuntale de forma significativa el ataque y desde el inicio del mercado se ha lanzado a por él, aun con la sanción del TAS presente. Esta precisa circunstancia ha dado lugar a una gran triquiñuela por parte del club colchonero para poder hacerse con él esquivando esa barrera, apoyándose en la UD Las Palmas con una "jugada maestra": el Atlético pagaría la cláusula de Vitolo pero los derechos federativos se los quedaría el equipo canario, que tendría al extremo hasta enero, y una vez se vuelva a abrir el mercado, tendría la obligación de "vendérselo" a los madrileños. Sería, aproximadamente, que Vitolo jugara cedido en Las Palmas la primera mitad de Liga, pasando al Atlético para la segunda mitad de curso.

Vitolo viaja a Madrid a pesar del acuerdo de renovación anunciado por Castro el día anterior

Esa fue, desde luego, la opción que se veía prácticamente resuelta la pasada semana, pero tras el paso de unos días relativamente tranquilos, la situación dio un vuelco ayer lunes, durante la presentación de Pizarro y Banega. Allí, en la sala de prensa, José Castro anunciaba que Vitolo iba a renovar como jugador del Sevilla por cinco campañas, lo que supondría todo un contratiempo para los intereses atléticos. Todo quedaba plasmado en unos documentos ya rubricados por los agentes del jugador canario, a falta de la firma del propio Vitolo. Sin embargo, el club de Manzanares, a pesar de incluso haber admitido públicamente su particular "derrota", no se ha quedado de brazos cruzados y ha vuelto a la carga para vestir a Vitolo con la rojiblanca. Así es como, sorprendentemente, la Cadena SER avanzaba en la tarde de este martes que el jugador viajaba a la capital de España para negociar, todo ello a pesar del acuerdo anunciado por Castro hace menos de 24 horas. De hecho, Vitolo, que llegaba anoche, estaba citado para comparecer esta mañana en el Sánchez Pizjuán para firmar la renovación, algo que no ha ocurrido, ya que el jugador ha decidido retomar las negociaciones con el Atlético.

Este nuevo giro de los acontecimientos no ha sentado nada bien en Nervión, como es lógico. El Sevilla se remite al documento firmado por los agentes del canario e incluso se plantea denunciar a Vitolo por incumplimiento de contrato. No es todo, ya que el club andaluz ahora no admite menos de 50 millones para liberar al jugador, cifra correspondiente a lo estipulado en los documentos de renovación firmados por Bahia, la agencia de representación.

Atendiendo a los precedentes, las próximas horas seguramente vendrán cargadas de novedades, y ya cualquier nuevo giro cabe dentro de lo esperable. Por el momento, Sevilla FC y Atlético de Madrid permanecen atentos, al igual que la UD Las Palmas, que también espera sacar tajada en caso de que la operación de traspaso finalmente se lleve a cabo.