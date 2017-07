Victoria del Sevilla ante el Cerezo Osoka: Ben Yedder destaca, los nuevos aportan

Google Plus

Los jugadores del Sevilla celebran uno de los goles de Ben Yedder | Foto vía ABC

El Sevilla salió sin ningún fichaje. Un once conformado por jugadores de la pasada campaña para ver cómo volvía de las vacaciones. Destacó Ben Yedder con sus dos goles y los fichajes dejaron destellos. Pero la novedad estuvo en Ganso y Montoya. Dos jugadores que no habían aportado casi nada la pasada temporada han destacado en el primer amistoso de esta. El argentino se dedicó a recuperar balones para crear juego. El brasileño hizo lo propio en la segunda parte cuando lo sustituyó.

Más gloria que pena

El Sevilla llegaría con facilidad a puerta y fue Carriço el primero que pudo marcar. El central portugués remató al larguero. Tras esta oportunidad llegaría una de Franco "El Mudo" Vázquez. El mediocentro ofensivo lanzó desde lejos un disparo que el portero del Cerezo repelería. Pero a la tercera llegaría la vencida. Disparo lejano de Walter, mal despeje del portero y Ben Yedder remata a placer. Primer gol del Sevilla de las botas del que está llamado a ser su primer delantero. Y así llegaría el partido al descanso.

Segunda mitad de estrenos

Corchia debutó al empezar la segunda mitad. El francés entró junto a Ganso y Lenglet, destacando el brasileño como ya he mencionado anteriormente. Ben Yedder marcó el 0-2 desde los 11 metros. Un penalti que no era y que el francés no falló. 5 minutos después entrarían Pizarro, Banega y Muriel. El mejicano demostró el por qué de su fichaje por el Sevilla. Banega se conjuntó a la perfección con Ganso y dejaron patente su calidad. Pero llegaría el gol del Cerezo en el minuto 80 tras una relajación de la zaga rojiblanca. Cuando todo parecía que iba a terminar 1-2, Muriel se estrenaría como goleador.

Un partido del Sevilla en el que cada jugador ha demostrado por qué se merece un hueco en el once titular. Berizzo va a tener complicado elegir entre algunos jugadores. Los fichajes han empezado a dejar detalles de calidad. Los jugadores de la pasada campaña han demostrado por qué cuentan con la confianza del entrenador. Es un buen comienzo para la que puede ser una gran temporada.