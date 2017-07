Corchia : "A ver si conseguimos un título esta temporada"

Google Plus

Corchia en su presentación / Foto: Javier Vázquez ( @FFortunez )

Eran poco más de las doce y media de la mañana, cuando comenzaba el acto de presentación del nuevo lateral del Sevilla FC, Corchia, el jugador francés que ha llegado del Lille, aunque ha sido presentado una vez ya ha debutado con el equipo en pretemporada en la gira que ha realizado en Japón.

Comenzó el acto con el pose del presidente José Castro y el futbolista con la camiseta del club hispalense, para después pasar a las rondas de preguntas al jugador, las cuales fueron escasas, pero precisas, llegando a nombrar desde Bielsa, entrenador del Lille, hasta a su compañero N’Zonzi.

“He estado tres semanas con trabajando con Bielsa y cuando le dije que venía me dijo que no era un suicidio. Me dijo que venía a un gran club con un gran entrenador” dijo, mientras también apuntaba que una de las claves de su fichaje ha sido que Berizzo sea entrenador del equipo, ya que le gusta mucho la forma en la que trabaja el entrenador, al cual ya ha conocido y se ha puesto bajo sus órdenes en Japón.

José Castro y Oscar Arias junto al Jugador / Foto: Javier Vázquez

“Estoy muy contento de estar en el Sevilla, que es un gran club. Una de las razones por las que vine es porque este es un equipo que gana títulos. A ver si hacemos una buena temporada en Champions y conseguimos ganar un título esta temporada”. En definitiva mostró ambición y espera mucho de su estancia en el equipo nervionense, donde recalcó, que los compañeros le han acogido muy bien.

Le preguntaron sobre si el mediocentro N’Zonzi le había dicho algo sobre su continuidad, la cual esta en el aire, pero sin más, dijo que no habían hablado de ese tema, para zanjar la situación y proseguir con otras preguntas.

Sorprendió al atreverse hasta a decir unas palabras en español, un poco básicas, pero mostró su aprendizaje del idioma, el cual según él, aprendió en la escuela y está intentando perfeccionar poco a poco. Después de esto se pasó a la foto protocolaria, en la cual posó con la elástica sevillista para los medios gráficos, dando unos toques de balón y unas poses, para terminar así su presentación, dejando paso mañana miércoles a Nolito, la cual será a la misma hora y en el mismo lugar.