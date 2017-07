Tres motivos para creer

Google Plus

Foto: Juan Ignacio // VAVEL

Jesusito puede volver a casa

Jesús Navas. No es el primer año que se habla de su posible regreso pero esta vez parece ser que está más cerca que nunca. Hablamos del canterano que debutó muy joven con el primer equipo, donde tras un año complicado se asentó disputando 23 partidos en los que anotó 2 goles. Tras varios años enamorando a su afición con sus jugadas por banda derecha llamó la atención de Luis Aragonés pero varios problemas le mantuvieron alejado de la absoluta hasta 2009. Finalmente viajó hacia Sudáfrica para escribir la historia de nuestro país proclamándose campeón de l mundo.

Tras una larga etapa en Sevilla era el momento de cambiar de aires. El Manchester City obtuvo los servicios del sevillano por 20 millones de euros. Su primera temporada fue todo un éxito, lo jugó absolutamente todo y aportó 12 asistencias y 6 goles al equipo 'citizen' que les sirvieron para ganar la Premier League.

La oferta que se le ha realizado a Navas desde el club es de dos millones netos por temporada. Óscar Arias, director deportivo del Sevilla FC, ha comunicado que esta situación se debe resolver "de forma inmediata". Parece que esta semana sabremos el futuro de nuestro canterano que cada día que pasa está más cerca de casa.

Refuerzo para la banda izquierda

Guilherme Arana. El carrilero izquierdo del Corinthians de tan sólo 20 años ya está brillando en su país y pese a su juventud ya hay quienes lo comparan con Marcelo gracias a su capacidad para recuperar el balón pero sobretodo por su gran recorrido por banda. Tras subir del filial del Corinthians fue cedido al Atlético Paranaense, donde adquirió experencia y creció como futbolista para luego volver a su c lub.

El lateral está interesado en firmar por el conjunto andaluz aunque su representante afirma que no ha recibido aún la llamada de Óscar Arias. No va a ser fácil traerlo, ya que su precio ronda los 10 millones y en Brasil no van a venderlo por una cantidad inferior. Sin duda sería una gran incorporación que aportaría mucho al equipo.

Un muro en defensa

Simon Kjaer. El capitán de la selección danesa es el principal candidato para suplir a Rami. Destaca por su gran juego aéreo y por su espectacular capacidad para robar el balón en situaciones límite sin llegar a cometer falta. Es un seguro atrás y el Milán ya intentó llevárselo, pero su oferta de 8 millones no fue suficiente, el Fenerbahce quiere más de 10 millones. El Sevilla ya ha lanzado una oferta, tan sólo queda esperar que todo siga su cauce y el año que viene Kjaer estará jugando en el Pizjuán.