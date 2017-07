Nolito : "No creo que haya dado nunca un paso atrás en mi carrera"

Nolito dando toques de balón | Foto: Javier Vázquez

Nolito ha sido hoy presentado con la elástica sevillista y ha comparecido junto a Pepe Castro y Óscar Arias en rueda de prensa, en la cual se ha enfrentado a las preguntas de diversos medios de comunicación, para después pasar a la foto protocolaria con la camiseta del club. En el acto estuvo presente su mujer y sus hijas, con más miembros de la familia.

Comenzó un poco más tarde de las 12:30 minutos de la mañana el acto de presentación del jugador gaditano, entrando en la sala de prensa la mujer con sus tres hijas, y tras ellas, más familiares del gaditano, posó con la camiseta del club y comenzaron las cuestiones de los periodistas. "Espero tener muchos minutos, muchas alegrías y ojalá salga todo bien. Que hagamos un buen año y podamos disfrutar todos juntos”. Con grandes expectativas ha llegado el gaditano, que lo ha expresado de esta manera, y a su vez, también ha demostrado ser consciente de la expectativa que ha generado : "Soy consciente de la expectativa que he creado en la afición”

Nolito posando con la camiseta del Sevilla FC junto a Pepe Castro | Foto: Javier Vázquez

"Hay mucha diferencia. De hecho la primera semana allí en Manchester llovió mucho. Es otra filosofía, otro clima y otro tipo de personas, y necesitaba un cambio”, dijo expresando su malestar en Inglaterra, al igual que dijo que lo que buscaba en gran parte era volver a este país. "Estuvimos hablando y el míster me ayudó a salir y a templar un poco las negociaciones. Tengo mucho que agradecerle porque me hizo debutar en el Barcelona y me permitió firmar por un equipo de élite”, recordó sobre la ayuda que Guardiola le ha prestado para salir de allí y cambiar de aires.

Y al hablar sobre Jesús Navas, dijo lo siguiente : "Por supuesto que no me importaría ser de nuevo compañero suyo, pero esa es una pregunta para el presidente y para Óscar", mostrando su deseo de volver a ser su compañero.

"Siempre se ha hablado de equipos, pero yo me he mantenido al margen. Desde que supe que el Sevilla me quería, no me lo pensé” dijo cuando le preguntaron por el interés del equipo verdiblanco de la ciudad, al igual que el interés que hubo del Celta de Vigo.