Ganso: "Tengo contrato hasta 2021 y espero cumplirlo"

Ganso: celebra un gol logrado la pasada temporada | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Nadie duda de que Paulo Henrique Ganso es uno de los jugadores más talentosos y de mayor calidad de la primera plantilla sevillista. La pasada campaña dejó varios destellos, que sin embargo no terminaron de cristalizar y convencer del todo. Se le advertía una cierta irregularidad en su rendimiento y muchos sectores de la afición le recriminaban su apatía en el terreno de juego, por lo que es lógico que al inicio del mercado de fichajes su nombre sonase como una más que posible salida. Sin embargo, el ex del Sao Paulo está decidido a cambiar su imagen y, sobre todo, a hacerse un hueco en una plantilla cuyo nivel debe ser superior al del pasado curso.

Para empezar, en los primeros partidos de preparación ha sido de los más destacados, siendo uno de los referentes del juego ofensivo nervionense y dejando grandes muestras de sus excelentes condiciones técnicas. Por otro lado, el jugador ha cambiado mucho físicamente desde su llegada hace un año, y ahora se le ve mucho más entero y más adecuado para poder rendir a su mejor nivel. En una entrevista a Estadao, el jugador definía así su primera temporada: "Fue de aprendizaje y adaptación. Tuve dificultades y desafíos: el idioma, el estilo de juego, la lengua, la cultura... Son cosas que hay que aprender. Aún así, creo que fue una experiencia extremadamente positiva".

En cualquier caso, el jugador no dispuso de todos los minutos que a él le hubiese gustado, prefiriendo Jorge Sampaoli utilizar otros compañeros para formar el centro del campo. El carioca lo entiende y no le recrimina nada al técnico argentino: "Lo respeto. Optó por no ponerme en algunos momentos, lo entendí y le respeto. Siempre estuve preparado para aprovechar mis oportunidades. Son cosas del fútbol. Sólo queda trabajar más para darle la vuelta a la situación".

Ahora, con Eduardo Berizzo, el mediapunta tiene una nueva oportunidad y un nuevo comienzo que afronta con toda la ilusión del mundo. Desea convencer al nuevo entrenador y quedarse, aclarando que “espero dar otro paso, tener más minutos y evolucionar esta temporada. Me preparo para iniciar bien la competición, tengo contrato con el Sevilla hasta 2021 y espero cumplirlo". Sobre su futuro lejano, se limitó a decir que "volver a Brasil sería lo más normal".