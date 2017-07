El Sevilla Atlético se lleva el Memorial Manuel González Rodríguez

Google Plus

El primer filial sevillista lograba su segunda victoria en su tercer partido de pretemporada, tras el exitoso estreno ante el "All-Stars" de Kenia (1-0) y la derrota ante la UD Almería (1-2) en Mijas. Esta vez tocaba medir fuerzas con el Decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, en la visita al polideportivo Antonio Gil Hernández de Punta Umbría. Los franjirrojos realizaron un encuentro muy serio y lograban una victoria trabajada y por la mínima gracias a un gol de Boutobba pasada la media hora de juego, que permite al filial sevillista incorporar el Memorial Manuel González Rodríguez a las vitrinas del club.

Nuevamente, Tevenet daba oportunidad a jugadores de la cantera como Felipe, Mena o Núñez, junto con los ya experimentado en el filial José Antonio Caro, Carmona o Curro entre otros. Los jóvenes talentos sevillistas tendrían que plantar cara ante un Recreativo de Huelva muy bien plantado en el terreno de juego y con las líneas muy juntas. El equipo de Casquero no daba opción al rival y eso daba como resultado un encuentro muy cerrado. De hecho las pocas ocasiones de gol en la primera media hora llegaban de parte onubense, primero a los catorce minutos con un disparo de Domínguez que obligaba a la intervención de José Antonio Caro, y más tarde con un remate de Diego Jiménez a la salida de un córner que despejaba la defensa sevillista cuando el cuero tomaba el camino del gol. Poco más de una primera parte trabada, aunque con un Recre más decidido a buscar el primer tanto.

El segundo tiempo cambiaría de decorado, con un Sevilla Atlético más atrevido y vertical, aprovechando en esta ocasión una mayor cantidad de espacios que le cedía su rival. Varios acercamientos por banda y en jugadas de estrategia ponían en jaque la meta defendida por Rubén Gálvez, que tenía que intervenir de forma providencial en varias ocasiones para salvar el tanto. Y el propio meta, antes salvador y héroe, se convertía en villano cuando a los 68 minutos fallaba en el pase a su defensa y le dejaba el cuero en bandeja a Boutobba. El galo no desperdiciaba el regalo y transformaba el 0-1 para los de Tevenet, que ya sería definitivo. El Decano intentó reaccionar, primero por medio de un centro que casi llega a rematar Iván Aguilar en boca de gol y luego, en el 76, a través de Rafa de Vicente, con un gran golpeo que casi se cuela en la portería defendida por José Antonio Caro. No fue así y el marcador no se movería más a pesar que el cuadro sevillista casi lograba sentenciar en varias acciones de contraataque. De cualquier forma, los de Tevenet se alzaban con la victoria y el trofeo. El próximo compromiso será el miércoles ante el Mérida AD.

Debut de Konyk y sin participación de Ivi

Uno de los atractivos del encuentro fue,más allá de los destellos de calidad que siempre dejan los Curro, Marc Gual, Fede y compañía, fue el debut del hasta ahora único fichaje del filial sevillista, el defensa Mariano Konyk. El argentino entró en la segunda parte y tuvo una primera notable participación, aunque bien es cierto que no tuvo excesivo trabajo en los minutos que disputó.

Por otro lado, cabe destacar que uno de los referentes franjirrojos, Ivi López, no dispuso de ningún minuto en Punta Umbría, por lo que los rumores acerca de su posible marcha vuelven a crecer. Equipos de LaLiga Santander como Deportivo de la Coruña o CD Leganés siguen muy pendientes de un jugador que, ahora más que nunca, parece lejos de seguir ligado al club nervionense, ya que no parece por la labor de seguir en el segundo equipo, mientras que es consciente que en la primera plantilla no tiene sitio.