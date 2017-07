Acuerdo cerrado entre el Sevilla y Jesús Navas

Google Plus

Navas durante un partido con el City en el Pizjuán | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

A falta de oficialidad, se puede afirmar que Jesús Navas es de nuevo jugador del Sevilla FC. El extremo hispalense habría acordado los términos de su contrato con el equipo rojiblanco. Tras unas arduas negociaciones acerca de su salario parece que ambas partes han llegado a un acuerdo. Según informa "Diario de Sevilla" su fichaje se retrasó debido a que el jugador pedía un sueldo que el club no estaba dispuesto a pagar, materia que al fin ha quedado resuelta.

Desconfianza en Bahía

La falta de oficialidad tiene un nombre propio: Bahía. La agencia que representa a Navas es la misma que representa a Vitolo. Tras la pésima experiencia con el canario, el Sevilla prefiere curarse en salud. Hasta que la firma de todas las partes no esté estampada en el contrato, no habrá nada oficial. Más vale prevenir que curar y eso es lo que opina el club hispalense. La directiva no puede permitirse otro tropiezo como el de Vitolo.

Ilusión en la grada

Todo tiene que salir perfecto en la vuelta de uno de los hijos pródigos de Nervión. La afición está ansiosa porque se haga realidad el fichaje de Navas. Una de las ventajas de su fichaje es que podría ser inscrito como canterano en la lista de Champions. La prisa por su fichaje se debe a la cercanía de la fase previa de Champions. Su llegada sería crucial para conformar la lista europea. La llegada de Navas y Nolito, sumados a Correa y Sarabia, provoca una gran expectación en la grada. Los extremos con los que cuenta este año el Sevilla ilusionan a los suyos.

A la edad de 31 años volvería al equipo que lo vio crecer y que lo llevó a la gloria uno de los héroes en la final de Copa del Rey en el Camp Nou frente al Atlético. Su vuelta está siendo muy parecida a la de Reyes, quien volvió al Sevilla para aumentar su palmarés. El tiempo decidirá si Navas corre con la misma suerte.