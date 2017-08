Pareja, sobre Vitolo: "Su forma de irse no ha sido la correcta"

Pareja y Vitolo en un partido de la pasada temporada | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El jugador y capitán del Sevilla FC Nico Pareja fue invitado este martes a SFC Radio para dar sus impresiones acerca de la más inmediata actualidad del club, en especial de cara a la nueva campaña que se aproxima. El argentino se muestra muy emocionado con esta nueva etapa: “Se viene una temporada muy ilusionante con el equipo que se ha hecho. Los chicos que han venido están con muchas ganas de trabajar, priorizando lo colectivo a los individual. El grupo se mantiene fuerte y estamos con muchas ganas. Queremos captar pronto todo lo que quiere el míster”.

El primer cambio sustancial de cara al curso anterior está en el banquillo. Ahora su inquilino es Eduardo Berizzo, del cual el jugador no ha entrado en comparaciones con respecto a Jorge Sampaoli, aunque sí se ha aventurado a anotar algunas diferencias entre los dos técnicos: "Los dos se caracterizan por un fútbol ofensivo. La diferencia es el orden táctico y de marcar al hombre en el medio. Jorge nos pedía un ataque desmedido y Eduardo quiere que tengamos la pelota, siendo vertical, pero manteniendo un orden y un rigor táctico”.

Aunque sin duda, el tema estrella de la actualidad sevillista está en el nombre de Jesús Navas. El "hijo pródigo" retorna a Nervión y la plantilla lo recibe con los brazos abiertos: "Es importante para el club y para el equipo que un jugador tan importante como Jesús vuelva a su casa. Será bienvenido de la mejor manera y sabemos lo que nos puede dar como jugador. Para la idea que tenemos esta temporada nos puede dar mucho y es alguien de la casa que puede ayudar a transmitir el sentimiento de equipo y de sevillismo".

Pero también hubo tiempo de hablar de la gran decepción del verano, la marcha de Vitolo, un hombre muy importante en estos últimos años. El capitán, uno de los jugadores de la plantilla más cercanos al canario, no se mordió la lengua y no dudó en mostrar su descontento con el modo de proceder de su excompañero: “Fui a recogerlo al aeropuerto porque tenía entendido que se iba a quedar en el Sevilla. Si un amigo te llama y te asegura que se va a quedar... En fin, para mí supuso un motivo de alegría por tratarse de un amigo, también porque era un futbolista importante para nosotros para esta nueva temporada. Las formas, en mi opinión, no fueron las correctas, pero cada uno toma las decisiones que considera más convenientes".

El último e inesperado giro de los acontecimientos pilló desprevenida no solo a la afición, sino también a la plantilla. Las últimas horas del “culebrón” fueron un varapalo que costó asimilar. “Todos nos quedamos sorprendidos. Yo estaba seguro de que Vitolo se iba a quedar con nosotros. De haber sabido el desenlace, que finalmente iba a fichar por el Atlético de Madrid, no me habría expuesto al ir a buscarlo al aeropuerto. Y al día siguiente, cuando te levantas, te enteras de que el asunto no se cierra con el Sevilla. Nos dolió a todos, en especial a los que somos más cercanos a Vitolo, pero cada uno maneja sus situaciones como quiere”.

En cualquier caso, eso es ya pasado y no queda otra que mirar al frente y dejar el asunto de una vez por todas. “Ahora hay que mirar por los jugadores que estamos, pensar solo en los que nos quedamos en el club para seguir haciendo grande a la institución”.