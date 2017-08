Jesús Navas: "Berizzo me ha pedido dinamismo, velocidad"

Foto: Josué Lauriño Montes - VAVEL

Más de 10.000 personas para la presentación de Jesús Navas. Entre ellas, Kanouté. El de Malí no ha querido perderse el reencuentro de Navas con el Sevilla. Jesús Navas portará el dorsal 16. Número que lucía su amigo y compañero Antonio Puerta.

Castro ha dejado claro que, con Navas, "no hay currículum. Lo ha dado todo por el Sevilla y viene a lo mismo: a darlo todo por el escudo". Navas ha asegurado esta muy feliz de volver a la que fue su casa durante 10 años.

"Tenía muchas ganas de volver. La afición me ha demostrado mucho cariño. Para mí, es un día muy especial. Cumplo un sueño"

Navas ha afirmado que va a trabajar para darlo todo, pero siempre con los pies en el suelo; con humildad, que es lo que le ha hecho llegar hasta lo que es hoy en día. "Me encuentro fuerte. Es una afición que te exige lo máximo y hemos conseguido muchas cosas bonitas. Empiezo de cero y quiero conseguir las mismas o más cosas. Soy muy exigente", ha asegurado el de Los Palacios.

Jesús Navas da los primeros toques en el Ramón Sánchez Pizjuán - Josué Lauriño Montes

En cuanto a su primer día como sevillista, en el que ha conocido el que será su entrenador, ya sabe que lo que tiene que ser es un jugador dinámico, veloz. Así se lo ha pedido Berizzo. "Berizzo me ha pedido dinamismo, velocidad. Tenemos un equipo importante y vamos a darlo todo hasta el final de temporada", ha confirmado el nuevo dórsal 16 del Sevilla que le ha comentado a Berizzo que quiere jugar, "me da igual donde sea".

Navas lo tuvo claro desde el primer momento: "Hubo otras opciones, pero siempre esperé hasta el final para volver aquí. Quiero disfutar con el equipo, con la afición. La afición me ha mostrado mucho cariño en estos dos meses que llevo de vacaciones". Tiene claro que el equipo debe de ir paso a paso: "Lo primero de todo es pasar la fase de clasificación de Champions que marca el devenir de la temporada. Tenemos que luchar por todo".

"Tengo la oportunidad de tener este número tan grande. Siempre tengo a Antonio en la memoría por sus valores. Lo tenemos siempre presente"

En cuanto a su etapa en el Manchester City ha afirmado sorprenderse de si mismo. "Voy a poner todo lo aprendido en la Premier al servicio del equipo y del entrenador". Para Navas la línea seguida por el equipo la pasada temporada es la que hay que seguir hasta el final. "El año pasado ya estuvo peleando hasta el final, se descolgó un poco al final pero tenemos que seguir esa línea y pelear por todo", ha corroborado el Duende de Los Palacios.

Jesús Navas posa en el Ramón Sánchez Pizjuán - Josué Lauriño Montes

Tiempo para Castro y Arias.

"Todos pensábamos que Jesús recalaría en el Sevilla. Las negociaciones duran más, duran menos. Lo realmente importante es que está aquí para las próximas cuatro temporadas. Todos hemos hecho un esfuerzo para que esté aquí" ha afirmado el presidente del Sevilla FC.

En cuanto al Director Deportivo, Oscar Arias ha corroborado lo sabido por todos: queda un lateral izquierdo para cerrar la plantilla. Aún así, no descarta que, habiendo una opción que pueda interesar, se considere. Arias se ha reafirmado en que no es necesario reforzarse con un delantero: "No consideramos primordial reforzar la delantero. Contamos con el filial, con Carlos Fernández y Marc Gual. Traer un tercer delantero por tener una opción más, al final, siempre se queda en la grada. No es necesario"

Oscar Arias y su equipo no contemplan ninguna salida aunque: "Nunca se sabe lo que puede pasar en cuanto a salidas. No contemplamos ninguna salida. El plantel está prácticamente completo y si se diése alguna salida se repondría".

El Sevilla tiene encima de la mesa el nombre de Arana, Oscar Arias ve: "Complicado ficharlo ya que tenemos el cupo de extracomunitarios completos. Debería de salir algún extracomunitario para que pudiera venir".

En cuanto al boom del día Oscar Arias ha desmentido la venta en su totalidad de Diego González: "Estamos contemplando una opción de recompra sobre Diego González ya que, ahora mismo, con el plantel que tenemos, no va a jugar. No tiene hueco. Tenemos la oportunidad del Málaga, que juegue en Primera y valorarlo jugando con asiduidad".

Para finalizar, Castro ha querido demostrar a la afición la ambición del proyecto: "Llevamos 7 incorporaciones, más las que puedan venir... No vamos a escatimar ni un euro en tener la mejor plantilla dentro de nuestras posibilidades. Queremos la mejor plantilla de nuestra historia y, para ello, seguiremos las indicaciones del director deportivo. Queremos la mejor plantilla para conseguir los mejores resultados. Queremos un equipo imponente porque se lo merece la afición".