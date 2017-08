Simon Kjaer ya es sevillista

Google Plus

Fuente de Foto // Sevilla FC

Finalmente, tras muchos rumores, Simon Kjaer cambió Estambul por Sevilla. Trece millones de euros le costó al Sevilla FC tener en sus filas al capitán de la selección danesa, que destaca por su juego aéreo y su capacidad para robar el balón en situaciones límite sin cometer falta. Sin duda una gran incorporación que ayudará a suplir la baja de Adil Rami.

Kjaer: "Quiero poner los objetivos del club por delante de los míos"

El central se ejercitó por primera vez con el primer equipo antes de comparecer frente a los medios en la sala de prensa. Una vez allí, declaró que se sentía "impresionado por la calidad de mis compañeros" tras la primera toma de contacto. El jugador sólo ha tenido palabras de elogio y admiración cuando se ha referido a la capital de Andalucía, aunque no se olvida del calor: "No sólo hablé con Krohn-Dehli, también con Poulsen. Los dos me hablaron maravillas del club y de la ciudad. Sólo confirmaron lo que yo ya había oído, que es una ciudad que vive con mucha pasión el fútbol. Cualquier jugador quisiera jugar aquí."

Óscar Arias no se mojó

El director deportivo volvió a resaltar que la única posición que les queda por cubrir es el lateral izquierdo y que quieren encontrar la mejor opción. También se le preguntó sobre el sorteo de Champions League, a lo que contestó que "no hay rivales fáciles, en una eliminatoria puede pasar cualquier cosa y debemos estar preparados."

Tras esto aparecieron los nombres de Walter Montoya y Carlos Bacca, a lo que el gaditano respondió con cautela y dejando el tema abierto: "Nos planteamos todas las opciones que se nos ofrecer. Es algo muy complicado pero no descartamos nada."

Castro quiere ilusionar

El presidente considera que están confeccionando "un equipo imponente". José Castro no recuerda otra temporada en el que "las siete incorporaciones han sido nuestra primera opción".

El mandatario se ha centrado principalmente en la importancia de ilusionar a su afición: "Llevamos meses trabajando para tener un equipo ambicioso que entusiasme al sevillismo. No somos un banco, somos una sociedad de fútbol y tenemos que tener el mejor equipo para conseguir objetivos deportivos y económicos."