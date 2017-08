Diego González se marcha traspasado al Málaga

Google Plus

Diego González, nuevo jugador del Málaga | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El Sevilla Atlético deberá afrontar a partir de ya una nueva baja en su plantilla. En este caso, es Diego González el que deja de pertenecer al cuadro dirigido por Luis García Tevenet, pero también se desliga de la disciplina sevillista, ya que no subirá al primer equipo. Parecía evidente que si el zaguero gaditano, tras dos campañas a un gran nivel en el filial, no tenía opciones en Primera División con el Sevilla, se buscaría un nuevo destino en la máxima categoría, como así ha sido. Finalmente, ese nuevo club es el Málaga CF, en el que ya ha sido presentado y buscará hacerse un hueco en el centro de la zaga, donde ahora Míchel solo cuenta con Bakary Koné y Paul Baysse, ya que Miguel Torres ha caído lesionado de gravedad y Mikel Villanueva no cuenta para el entrenador y está cerca de fichar por el Cádiz CF. Firma por cuatro temporadas a sazón de unos dos millones de euros para el club de Nervión, que se guarda una opción de recompra durante las próximas tres temporadas por una cantidad inferior a los nueve millones.

Diego González Polanco, de 22 años y natural de Chiclana de la Frontera llegó a Nervión en verano de 2015 procedente del Cádiz CF. En la Tacita de Plata llegó hasta el primer filial y dispuso de contados minutos con el primer equipo, siendo cedido por último al Granada B para la segunda mitad de la campaña previa a su llegada. Con el cuadro nazarí tampoco despuntó pero a pesar de ello el Sevilla apostó por él y lo convirtió en un defensa fuerte, sólido, contundente, seguro por arriba y por abajo y con buena salida de balón, cualidades que le han hecho imprescindible para Diego Martínez en sus dos temporadas como franjirrojo. Formaría parte de la histórica plantilla que devolvía al segundo equipo nervionense a Segunda División y luego lo mantendría realizando una notable temporada. Sus números han sido de 71 partidos y dos goles, uno de ellos en la última eliminatoria de ascenso frente al Lleida Esportiu. Mientras, con el primer equipo ha participado en cinco partidos de Liga y cuatro de Copa, con un gol en su haber en Primera División frente al Granada CF.

Ahora pone punto y final a su etapa como jugador del Sevilla en un gran momento de su carrera, aún con mucho desarrollo por delante y cierta trayectoria internacional, habiendo debutado con la selección española en la categoría sub-21, marchando convocado al Europeo de este año en sustitución del zaguero del Athletic Yeray Álvarez.