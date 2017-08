Google Plus

Juan Muñoz se marcha cedido a la UD Almería | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El mercado de fichajes continúa su curso y en el Sevilla FC, a la par que se intenta cerrar la plantilla con un par de refuerzos más, se le busca salida a los jugadores que no cuentan para el equipo. Tal es el caso del delantero Juan Muñoz, que no tenía sitio en el primer equipo, por lo que marchará cedido una vez más. En este caso, no saldrá de Andalucía ya que militará este curso en la UD Almería. El préstamo es, en este caso, sin opción de compra para los almerienses.

Juan Muñoz Muñoz es sevillano y tiene 21 años (cumplirá 22 el próximo mes de noviembre). Se trata de un delantero con mucho olfato, veloz, habilidoso, y con mucha facilidad en los disparos tanto en distancias largas como en cortas. Comenzó a destacar en el primer filial sevillista en la segunda mitad de la temporada 2013/14, en la que ya anotó cuatro goles en apenas ocho partidos de titular. La campaña siguiente fue la de su explosión, logrando otras 14 dianas en el grupo IV de Segunda B, teniendo incluso algunos minutos con el primer equipo ese año. Sus cifras no pasaron desapercibidas para Unai Emery, que lo incorporaba a la primera plantilla para la 2015/2016, aunque la dura competencia dejó muy pocos minutos al canterano, sobre todo en la primera mitad de competición. Aún así, pudo debutar en Champions jugando unos minutos contra la Juventus en Turín y marcó dos goles, uno en Copa contra el Mirandés y uno en la última jornada de Liga contra el Athletic.

Para evitar un nuevo año de sequía, decidió marchar cedido a un club de LaLiga 1|2|3 y tener más minutos, y ese fue el Real Zaragoza. Tuvo una participación intermitente y la irregular marcha del equipo hizo que se marchara y fue cedido para la segunda mitad de campeonato al Levante UD, donde viviría un ascenso a Primera. Entre ambas cesiones, Juan Muñoz disputó 22 partidos (12 como titular) y marcó seis goles, tres con cada equipo. Ahora intentará mejorar sus números con la UD Almería, también en la categoría de plata del fútbol español.