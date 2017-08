Previa Trofeo Antonio Puerta | Sevilla - Roma: Reencuentros para hacer el homenaje aún más emotivo

Google Plus

Sevilla y Roma, duelo de equipos Champions League | Montaje: Javier Vázquez (VAVEL)

Se van terminando los amistosos de pretemporada para dar comienzo un nuevo curso lleno de ilusiones y de caras nuevas. Y el Sevilla, a pesar de no haber completado la plantilla, jugará su último partido amistoso antes del importante choque contra el Basaksehir turco para poder disputar por tercer año consecutivo la liguilla de la Champions League.

Y qué oportunidad tan grande para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada del Sevilla, que es jugar ante su afición el trofeo Antonio Puerta; y nada más y nada menos que un el subcampeón de la Serie A italiana, el AS Roma, cuyo equipo le birló al Sevilla uno de los mejores directores deportivos, Monchi.

Para que sea aún más grande la fiesta, el club de Nervión insiste a los aficionados a que acudan al partido con el objetivo de llenar el Pizjuán, ya que se prevé un espectáculo como se merece este acontecimiento. El club pide a los aficionados que no vayan, que cedan el asiento a otro aficionado con el fin de haber una entrada más que decente para este tipo de partidos.

Última prueba para los de Berizzo

Siete amistosos son los que el Sevilla ha planificado para que Berizzo pruebe a su nuevo equipo de cara a la temporada 2017-18. Siete amistosos con distintas caras y varias lecturas que el equipo técnico del argentino ha podido redactar. Contra la Roma es el último examen simulacro antes de lo que realmente importa y que el Sevilla se juegue gran parte de la temporada, la eliminatoria previa de la Champions League contra el Basaksehir.

El Everton ha sido el último rival de este nuevo Sevilla. Foto: Getty Images.

Como aún no se ha fichado a ningún jugador nuevo desde el último partido amistoso, Berizzo seguirá alternando jugadores del plantel y diferentes esquemas tácticos para perfilar su idea de juego ante un rival que exigirá lo máximo, ya que la Roma es un equipo de Champions League y tiene jugadores de una gran calidad. El ex entrenador del Celta pondría un equipo similar al que jugará la próxima semana en la eliminatoria previa.

Noche de reencuentros positivos y negativos

Como cada Trofeo Antonio Puerta, se homenajeará al malogrado jugador que se fue hace 10 años. Ni el Sevilla ni su afición no se olvida de él, y para ello, se le recordará como cada año, siendo el auténtico protagonista del partido.

Monchi, Perotti, Fazio y Sampaoli vuelven al Pizjuán Pero a pesar del emotivo encuentro, el invitar a la Roma en el Pizjuán supone también una noche de recuerdos hacia otras personas. Ya que la Roma cuenta con varias piezas fundamentales que no hace mucho tenían el escudo del Sevilla en su pecho. La más determinante es la vuelta de Monchi, que vuelve a la que fue su casa después de irse este verano tras 30 años como sevillista; 15 como portero y otros 15 como director deportivo; siendo más recordado como director deportivo. Ya que es el máximo responsable del Sevilla de los éxitos del siglo XXI, un trabajador con una visión para fichar jugadores y hacer negocio de ello casi nunca visto en el mundo del fútbol. Una garantía de éxitos que el equipo romano se frota las manos. La afición del Sevilla le hará una bienvenida más que calurosa.

El último trefeo Antonio Puerta lo ganó el Boca Juniors. Foto: Getty Images.

Algo más fría será la vuelta de varios jugadores que se fueron por la puerta de atrás. Perotti y Fazio vuelven a su ex equipo para defender la casaca de otro club. Tras unas salidas muy conflictivas con pitadas de la afición sevillista, los dos argentinos volverán con la intención de pasar desapercibidos sin olvidarse lo que es realmente importante. Recordar a Puerta.

Otra vuelta argentina no muy del agrado del sevillismo es la de Sampaoli. Al enfrentarse dos equipos cuyas plantillas están repletas de argentinos, el nuevo seleccionador de Argentina observará a sus paisanos para ver el nivel que ofrecen. Otra vuelta que no supone un agrado del aficionado sevillista tras la espantada del técnico al no querer cumplir el contrato firmado, que estipulaba de dos años.

10 años sin Antonio Puerta

Ya ha pasado una década del trágico suceso que dio la vuelta al mundo y que hoy en día el Sevilla sigue sin recuperarse, pues el jugador canterano pasó de ser una promesa del fútbol español a ser un mito de quién ya nadie se olvida.

Antonio José Puerta Pérez se fue a la edad de 23 años el 28 de agosto de 2007, tras varios días luchando entre la vida y la muerte después de desplomarse en el campo en un encuentro en la primera jornada contra el Getafe.

La zurda de diamantes contribuyó a los grandes éxitos deportivos del Sevilla, ya que, gracias a su gol frente al Schalke 04, el Sevilla pudo disputar su primera final de la Copa de la UEFA.

Desde entonces ha llovido mucho, el único compañero que sigue en ese Sevilla es Jesús Navas. Y es que con ésta, ya será la novena edición de este homenaje que brinda el Sevilla. Un trofeo que el club anfitrión lo ha ganado en seis ocasiones. Sólo Granada y Boca Juniors pudieron arrebatarlo.

Análisis de la Roma: un futuro espléndido

Sólo lleva unos meses en la Roma, y Monchi va haciendo de la Roma un equipo temible que luchará por las tres competiciones hasta el final.

Acabó segundo en la Serie A bajo la sombra de la Juventus, y tras varios años de sequía de títulos, la directiva romanista quiso dar un golpe en la mesa y tirar de talonario para fichar a un hombre que asegura éxitos en el club. Y aunque aún no ha demostrado nada, el verano de la Roma ha sido movidita en cuanto a fichajes.

Monchi ya ejerce su cargo como director deportivo en la Roma. Foto: Getty Images.

Con mayor capacidad presupuestaria que la del Sevilla, el conjunto italiano, cuyo entrenador es Eusebio Di Francesco, se ha gastado casi 80 millones de euros para fichar diez nuevas caras. Todo con la intención se hacer olvidar a jugadores determinantes como Mohamed Salah, Rüdiger y Totti. Pero con la apuesta clara de hacer sufrir a la Juventus lo máximo posible y llegar lo más lejos en la Champions League.

Posibles alineaciones