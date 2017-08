Sergio Rico será sevillista hasta 2021

Sergio Rico, el guardián de la puerta de Nervión | Foto: Juan Ignacio Lechuga

El Sevilla Fútbol Club continúa planificando su presente, de cara a una temporada muy complicada y exigente, a la par que va asegurándose su futuro. En esa segunda línea ha estado trabajando la dirección deportiva, con Óscar Arias a su cabeza, para conseguir atar a uno de los grandes valores del club, que este mediodía ha anunciado su prolongación de contrato hasta 2021. Él es Sergio Rico, que ya el enero del año pasado firmó hasta el 2019, por lo que ahora extiende su compromiso dos campañas más.

El de Montequinto no es un jugador cualquiera para el Sevilla Fútbol Club. Se trata de uno de los muchos talentos salidos directamente de su cantera, que ha ido progresando con paciencia y trabajo hasta alcanzar la primera plantilla y asentarse allí como titular indiscutible. De hecho, el cancerbero aún no tiene cumplidos los 24 años (los cumplirá el próximo 1 de septiembre), y ya es internacional absoluto con España, cuenta en su palmarés con dos títulos de Europa League y ya ha disputado la nada desdeñable cantidad de 129 partidos oficiales, contando Liga (90), Champions (14), Europa League (11), Copa del Rey (11), Supercopa de España (2) y Supercopa de España (1), según el recuento expresado en la web oficial.

El jugador no ha dudado en agradecer al club la gran oportunidad que le brinda y el trato recibido todos estos años. "Es una satisfacción increíble. Es difícil de explicar que quien te ha criado todos estos años, siga teniendo ese interés de seguir formándote y hacerte progresar. Es un orgullo y se lo agradezco de corazón al club". Precisamente este buen trato ha hecho decidirse al meta a seguir en el Sevilla a pesar del interés de otros clubes de nivel. "Es cierto que ha habido bastantes ofertas, y he de agradecer a todos los clubes que se han interesado por mí, pero en cuanto el club me comunicó que tenían pensamiento de renovarme fue mi primera y única idea. Soy sevillista y estoy muy a gusto aquí, esta es mi segunda casa y a parte de ser mi club, estoy feliz aquí. No se me pasó en ningún momento por la cabeza otro club que no fuera el Sevilla Fútbol Club".

Una vez firmada su renovación, el portero ya piensa en sus próximos objetivos a corto y medio plazo. No piensa en otra cosa que en "hacer un buen papel con el Sevilla Fútbol Club, dar el máximo en todos los partidos y seguir creciendo en todos los aspectos a pesar de que en los últimos años todo ha ido en ascenso. Trabajar, ganar experiencia y coger galones en el equipo para hacer una gran temporada en la que consigamos los objetivos. Además, ir al Mundial sería increíble para mí". Para ello contará con la ayuda en el equipo de otro hombre de la casa como es Jesús Navas, sobre el que Rico ha expresado su admiración y su ilusión por compartir vestuario con él. "Es muy curioso, porque cuando yo tenía 16 años y empecé a entrenar con el primer equipo, ya estaba Jesús. Luego se fue y ahora estamos de nuevo juntos. Es curioso recordar que cuando yo era un crío entrenaba con él y que ahora seamos compañeros de la primera plantilla".