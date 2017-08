Berizzo se lleva a Estambul a 22 jugadores para la previa de Champions

El canterano Borja Lasso sigue entrando en las convocatorias del primer equipo | Foto: Juan Ignacio Lechuga

El Sevilla FC afronta este miércoles el primero de los dos partidos clave que tendrá en este inicio de competición. Todo lo que no sea disputar al menos la fase de grupos de la UEFA Champions League será un auténtico fracaso, pero no hay que darlo por hecho porque antes de eso habrá un duro escollo como es el Istanbul Basaksehir. El conjunto otomano es desconocido por nombre, pero cuenta en su plantel con jugadores de primer nivel, como los ex del Manchester City Gäel Clichy y Emmanuel Adebayor, entre otros, por lo que no es a priori ningún paseo de rosas para los de Berizzo.

El miércoles inicia la batalla con la visita al "infierno turco" y el técnico argentino no quiere dar pista alguna antes del encuentro, por lo que ha decidido marchar a Estambul con todos los jugadores que tiene a su disposición. En este sentido, van citados todos los fichajes de lo que va de período estival, yendo además como dos novedades dos jugadores de la cantera: el mediapunta Borja Lasso, que salvo sorpresa formará parte de la primera plantilla esta temporada, y el portero Juan Soriano, miembro del filial. Por otro lado, los únicos que se quedan en tierra del primer equipo son el lesionado Daniel Carriço, herido en el isquiotibial derecho, y Franco Vázquez, que ya está entrenando con el primer equipo pero no ha llegado con suficiente forma física al envite. Sí que estarán los argentinos Mercado y Correa, que no pudieron completar el amistoso ante la AS Roma, así como Pablo Sarabia, que directamente no pudo estar en el Trofeo Antonio Puerta.

Así pues, la lista al completo la forman: