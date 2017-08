(Falta fuente de la foto, efecto bob y resaltar con negritas) La Champions pasa por Estambul | Foto: Getty Images

Estambul, esa es la ciudad que el Sevilla tendrá que conquistar si quiere estar en el bombo de la máxima competición europea. Una ciudad que no guarda un buen recuerdo para la afición sevillista. Allí el equipo andaluz cayó en 2008 frente al Fenerbahçe en el partido de ida de los octavos de la Champions, siendo finalmente eliminado. Esta vez no será el Fenerbahce, sino el modesto Istanbul Basaksehir. Los turcos, que terminaron segundos en el campeonato de liga la pasada temporada, llegan a la ronda de Playoff tras eliminar al Brujas en la tercera ronda eliminatoria. Una eliminatoria que, después de empatar a tres en Bélgica, resolvieron en casa con los goles de Adebayor y Visca.

El joven club turco, fundado en 1990, ha obtenido unos resultados magníficos en Liga desde que ascendió a Primera División en la temporada 2013-14. En la temporada siguiente se clasificó para la Europa League quedando cuarto, hazaña que repitió en la 2015-16, aunque en ninguna de las dos ocasiones consiguió llegar a la fase de grupos, siendo eliminado por el AZ y el Shakhtar Donetsk, respectivamente. La pasada temporada fue la más exitosa en la historia del club, consiguieron terminar segundos, a solo cuatro puntos del Besiktas, y consiguiendo la clasificación para la Champions por primera vez en la historia del club.

El equipo, está dirigido por Abdullah Avci, el gran artífice de la progresión del Basaksehir en Turquía. Está al cargo del equipo desde 2006, cosechando clasificaciones europeas e incluso una final de Copa en 2011, pero el equipo cayó en los penaltis ante el Besiktas. El estadio que visitará el Sevilla en el partido de ida, será el nuevo Basaksehir Arena, inaugurado en 2014, y que cuenta con una capacidad de 18.000 espectadores. Sobre la plantilla, el equipo otomano cuenta con jugadores conocidos como Adebayor, Clichy o Elia, entre otros. Jugadores a los que la edad, la falta de rendimiento y el poder de atracción del dinero, les han llevado a vivir su particular pasión turca.

El Basaksehir forma con un 4-2-3-1 y suele alinear al siguiente once tipo:

-Volkan Babacan: Portero bastante irregular, era el portero suplente de aquel Fenerbahçe que eliminó al Sevilla en 2008, casualidades de la vida. Es el portero titular de la selección turca, aunque no tiene un gran nivel, no debería ser una amenaza para la delantera del Sevilla.

-Júnior Caiçara: Lateral derecho, procede del Schalke 04, donde nunca llegó a rendir a buen nivel. Jugador bastante rápido y hábil en el regate, pero bastante flojo en defensa y muchas otras características. Sus subidas por banda son lo más destacado.

-Joshep Attamah: Central diestro, su posición natural es la de pivote, en el centro del campo, pero Avci lo reconvirtió a central. Es un central bastante tosco, lento y poco técnico. Es un jugador de bajo nivel, por lo que el Sevilla podrá aprovecharse de sus deficiencias, que son muchas.

-Alexandru Epureanu: Central zurdo, mucho mejor que Attamah. Mejor en la salida de balón, más poderoso físicamente y mejor en la colocación. Su 1'89 de estatura lo hace eficaz por arriba. En líneas generales, complementa a su compañero.

-Gaël Clichy: Lateral izquierdo, junto a Adebayor es el jugador más conocido del equipo. Jugador muy rápido, de largo recorrido y bueno en defensa. Fue de más a menos cuando estuvo en el Arsenal y después en el City, pero ha mostró gran nivel en la eliminatoria contra el Brujas. Aunque ocupe un lateral, es uno de los jugadores a tener en cuenta de este equipo.

-Emre Belözoglu: Doble pivote, viejo conocido del fútbol español, jugó en el Atlético, aunque por poco tiempo. La mayoría de su trayectoria la ha pasado en el Fenerbahçe. Es el capitán del equipo a sus 36 años. Muy experimentado, con muy buen pase, buena colocación y sobre todo buen disparo lejano. Ayuda mucho al equipo en tareas defensivas, y se encarga de dirigirlo desde el centro del campo. La piedra angular de los turcos.

-Mahmut Takdemir: Doble pivote, es, de los titulares, el que más años lleva en el equipo. Buen pase, se desenvuelve bien con el balón en los pies, aunque no es un jugador de excesiva calidad. Junto a Emre compone la sala de máquinas del equipo. Sacan bien el balón desde atrás y mueven al equipo, pero generan varias pérdidas, muchas de ellas en zonas prohibidas. Buen remate de cabeza.

-Edin Visca: Extremo derecho, por cualidades es el mejor jugador del equipo. Extremo muy rápido, con buen regate y gran definición. Por sus piernas pasan muchas de las opciones del Basaksehir. Será uno de los jugadores de tener en cuenta para el Sevilla. Marcó uno de los dos goles en la vuelta ante el Brujas que metió al equipo en el Playoff.

-Márcio Mossoró: Mediapunta, formaba parte del Braga la temporada que el conjunto portugués eliminó al Sevilla en esta misma ronda, otra gran casualidad. Siempre ha sido un jugador con mucho talento, aunque no llegó a romper del todo. Bastante completo, muy hábil con el balón y bueno en el regate y último pase, el que hace daño. Presiona muy bien.

-Eljero Elia: Extremo izquierdo, una de las grandes promesas del fútbol holandés que tampoco llegó a ser lo que se esperaba. Jugó la final del mundial frente a España, y conquistó la liga con el Feyenoord la pasada campaña. Al igual que Visca, es un jugador muy rápido y con buen regate, un extremo puro, aunque no tan bueno en la definición, tampoco tiene un gran disparo.

-Emmanuel Adebayor: Delantero centro, uno de los más conocidos. Marcó el segundo gol del partido ante el Brujas. A sus 33 años ha perdido la mayoría de cualidades que lo convirtieron en un gran delantero. Sus habilidades actuales a tener en cuenta son su potente disparo, su buen regate y su remate de cabeza. Ha perdido su velocidad y movilidad en el campo, pero sigue conservando su olfato de gol, los viejos rockeros nunca mueren.

También hay que hablar Gökhan Inler, centro campista suizo de gran calidad, aunque no se espera sea titular. Stefano Napoleoni, Tunay Torun, Sokol Cikalleshi, Can Kahveci o Kerim Frei suelen ser los jugadores más utilizados por Abdullah Avci desde el banquillo. En líneas generales, el equipo turco es muy inferior al Sevilla, que no debería tener excesivos problemas para eliminarlo y pasar a la fase de grupos, para ello será fundamental la concentración y no subestimar al rival, por muy inferior que pueda parecer. En 2010 el Sevilla se enfrentó en esta misma ronda al Sporting de Braga, que también parecía ser muy inferior, y sin embargo el desenlace no fue el esperado.

El Basaksehir es un equipo que maneja bien el balón, y cuyo principal peligro viene por los extremos, aunque tiene como punto débil la fragilidad defensiva, así como las pérdidas de balón, situaciones que el conjunto de Berizzo debe aprovechar. La superioridad ante su rival y el Sánchez Pizjuán en la vuelta son dos armas que el Sevilla debe saber utilizar si quiere volver a estar, por tercer año consecutivo, entre los 32 mejores equipos de Europa