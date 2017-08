Previa Sevilla FC - RCD Espanyol: en el mismo sitio, a la misma hora.

Casualidad o destino, el partido que abrió la pasada temporada en Nervión será el que la abra este año nuevamente. El Sevilla FC recibe al RCD Espanyol en la jornada 1 de LaLiga Santander. Con el conjunto local renovado casi al completo y el visitante en un estado óptimo de forma, se antoja un gran encuentro. Por todos es sabido que la primera jornada de liga suele deparar sorpresas. Los equipos a priori superiores a veces se ven superados por su rival.

Como cada año, cambios

Si algo caracteriza al Sevilla FC es que cada año sabe rehacerse. Tras la salida de Sampaoli llegó Berizzo con una idea de juego distinta a la de su predecesor. Y con la marcha de Monchi saltaron las alarmas pensando que este verano los fichajes no rendirían en Nervión. Pero la huella que dejó el de San Fernando en el Sevilla no se ha borrado. El equipo dirigido por Oscar Arias ha rendido cubriendo casi al 100% las necesidades sevillistas. A falta de un lateral izquierdo y la posible vuelta de Jovetic, la plantilla parece estar casi cerrada.

Muriel, Kjaer, Pizarro, Corchia, Nolito, Navas y Banega. El club hispalense ha conformado este año la plantilla más cara de su historia. El fichaje de Muriel, 20 millones, es también el más caro de la historia sevillista. Este gasto de dinero está justificado, ya que los fichajes están rindiendo a un nivel bastante alto. El centro del campo conformado por Pizarro, N'Zonzi y Banega es lo más destacado del equipo de Berizzo. Los nuevos sumados a los que ya estaban hacen soñar a la grada de Nervión. El primer partido oficial dejó una victoria frente al Istanbul Basaksehir y unas sensaciones bastante positivas.

Este será el punto de partida de una temporada en la que jugadores como Correa, Sarabia o Ben Yedder buscan afianzarse en su segundo año. Sergio Rico sigue trabajando para asegurar, aún más, su puesto. Y los centrales, Pareja, Lenglet, Mercado y Carriço; tendrán que disputarse el puesto a base de esfuerzo.

Buscando el crecimiento

Como cada año, el Espanyol busca afianzarse en la zona noble de la tabla. Parece que el técnico ha encontrado lo que quiere de su equipo. No obstante el entrenador perico cuenta con cinco bajas y eso puede condicionar el encuentro. Tras una muy buena pretemporada en la que los de Quique Sánchez Flores sólo han sufrido una derrota, en Barcelona creen en ese crecimiento.

En esta pretemporada, tres victorias, dos empates y una derrota, frente al Nápoles; han dejado buenas sensaciones. El club perico puede aprovechar el hecho de que el Sevilla esté pensando en los playoffs de Champions para dar la campanada en Nervión. La figura de Granero, nuevo jugador del Espanyol, la vuelta de Sergio García o jugadores ya conocidos como Piatti y Gerard Moreno son lo más destacado del conjunto catalán.

Sin empates desde 2012

Los duelos entre Sevilla FC y RCD Espanyol suelen estar marcados por los goles. Hace cinco años que no hay un partido sin goles entre estos dos conjuntos. Y es que la pasada temporada, por ejemplo, nos dejó uno de los encuentros más apasionados de La Liga. El 6-4 de la primera jornada fue un partido espectacular. En el último partido sin embargo, la suerte corrió del lado perico. Victoria barcelonesa por 3 goles a 1, con una pronta expulsión acompañada de un penalti cometido por Nico Pareja.

De los 138 enfrentamientos que han tenido estos clubes, en 67 de ellos ha habido victoria hispalense por 46 pericas, con 25 empates.

Con los atentados en mente

Ambos entrenadores comparecieron la mañana del día 18 y ambos declararon su pesar por el reciente atentado ocurrido en Barcelona. Eduardo Berizzo comenzó su rueda de prensa mandando su apoyo y condolencias a las víctimas y familiares. Posteriormente mostró su ilusión por empezar y declaró que hay que "comenzar fuerte" ya que "el que arranca tarde, luego lo paga". Sin embargo se mostró con los pies en la tierra y dijo que "nunca vendo algo en lo que no creo. Creo que nosotros jugamos 38 ligas de un partido". Sobre su idea de juego declaró que seguirá siendo la misma, hay que "tener paciencia, usar el balón con criterio para empezar ganando".

En la Ciudad Condal el ambiente es más lúgubre. Tras ser preguntado por los fichajes, Quique Sánchez Flores declaró que tiene "pocas ganas de hablar de este asunto. No quiero hablar de lo que se salga de lo deportivo. Nos invade una tristeza importante y no quiero hablar de fichajes”. Respecto al resultado del año pasado, el técnico afirma que “un 6-4 no deja de ser una diferencia de dos goles. Tampoco no significa nada en un campo como el Sánchez Pizjuán. El ambiente es adverso pero ahora nos conocemos, competimos bien". Preguntado por el Sevilla, Quique ha afirmado que "con Sampaoli era dificil detectar la organización ofensiva. Ahora ofensivamente son reconocibles, se parecen al Celta. Las persecuciones, los marcajes hombre a hombre y es la principal novedad".

De nuevo, González González

Casualmente el colegiado castellano leonés fue el encargado de dirigir el Sevilla - Espanyol de la pasada campaña. También arbitró el empate frente al Leganés y la Real Sociedad de los hispalenses. Al equipo perico arbitró en el partido frente al FC Barcelona que acabó con empate a 0 y gran polémica por su permisividad.

Bajas en Sevilla y Espanyol

Berizzo ha incluido para este encuentro a algunos hombres que se quedaron fuera de la lista final en el encuentro de Champions, como son Ganso, Borja Lasso y Sarabia. Por contra, seguirá sin poder contar con los lesionados Carriço y Franco Vázquez, mientras que Montoya, Krohn-Dehli y Nico Pareja salen de la convocatoria por decisión técnica.

Así, los convocados por el conjunto local son: Sergio Rico, David Soria, Mercado, Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero, N´Zonzi, Pizarro, Borja Lasso, Banega, Ganso, Sarabia, Correa, Jesús Navas, Nolito, Muriel y Ben Yedder.

Por su parte, Sánchez Flores se llevará a la capital hispalense 19 jugadores. En dicha lista ha entrado el nuevo central, Naldo y se han quedado fuera por lesión Diego López, Víctor Sánchez, Álvaro Vázquez, Jairo Morillas y Óscar Duarte.

La lista completa está formada por: Pau López, Adrián López, Javier López, David López, Naldo, Aarón Martín, Marc Navarro, Mario Hermoso, Jurado, Javi Fuego, Granero, Diop, Hernán Pérez, Marc Roca, Melendo, Piatti, Sergio García, Leo Baptistao, Gerard Moreno.

Posibles onces