Berizzo: "Lo importante es que se hayan fabricado ocasiones"

Google Plus

Berizzo dando indicaciones a Navas y Banega | Foto: La Liga

Berizzo ha comparecido como siempre tras los partidos en rueda de prensa, ante los medios de comunicación para hablar sobre el partido del Sevilla FC, el cual ha empatado en casa ante el RCD Espanyol en un partido bastante igualado.

“Se ha luxado un dedo de la mano, en un principio pareció mas grave de lo que fue, esperamos contar con el en dos semanas” dijo sobre Soria, que se retiró lesionado en el minuto 2 de partido, sobre el que se supone que no tardará en volver al equipo por las palabras del mister.

“Muchos cambios, el partido del martes nos obliga a descansar a gente, los que repitieron es por exigencia” habló sobre las rotaciones que ha mostrado en el terreno de juego en el partido de hoy, con muchos suplentes jugando como titulares, como Borja Lasso.

“No he hablado con él, si que estábamos en el mejor momento, teníamos acorralado al rival, y eso nos ralentizó” estuvo hablando sobre Banega, y su expulsión, la cual ralentizó el ataque del equipo en los últimos minutos.

“No es tan habitual, me han criticado mucho por no cambiar, ahora me critican por cambiar pero el partido del martes requiere una gran frescura en el equipo” habló sobre el partido del martes y las reservas que hizo en este encuentro de cara a la fase previa de Champions.

“Lo importante esque se hayan fabricado ocasiones de gol con su carrera, el acierto va a aparecer, el portero y el palo se lo han impedido” dijo sobre Muriel y sus múltiples ocasiones falladas a lo largo del encuentro, en el cual se mostró confiante.

“Bien muy bien, después se cansó, por el ritmo, pero jugó muy bien, me ha gustado, creo que es un jugador que se ha ganado los minutos que tiene”, termino diciendo sobre Borja Lasso, el cual jugó de titular, y se puede ver que causó buena impresión en el míster.