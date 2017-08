Sevilla FC vs Espanyol: puntuaciones del Sevilla, jornada 1 de LaLiga Santander

Google Plus

Alineación del Sevilla de primera jornada de la temporada 2017-18. Foto: Sevilla FC.

Empate a uno entre Sevilla y Espanyol en un duelo marcado por las imprecisiones de ambos equipos, y sobre todo de un Sevilla fallón que tiene la mirada más puesta en el partido de Champions del martes que en el del debut liguero. El Espanyol le jugó de tú a tú al equipo de Berizzo, y el Sevilla tuvo que acabar el partido con un jugador menos por la expulsión de Banega.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Eduardo Berizzo (entrenador):

5 / El nuevo entrenador del Sevilla se estrenó en liga de forma dubitativa. No leyó del todo el devenir del partido pensando más en la vuelta de la ronda previa de la Champions League que en éste. Por poca ambición y por una alineación llena de suplentes, el Toto no supo ganar el partido ante un rival, a priori, más fácil.

David Soria:

S.C. / El portero canterano duró tan sólo cinco minutos en la cancha. Un encontronazo fortuito con un jugador del Espanyol hizo que el sevillista se doliera de la mano teniendo que abandonar el terreno de juego entre llantos.

Corchia:

7 / El francés debutó en Liga y cumplió con creces. Teniendo que bailar con la más fea, el lateral pudo aguantar casi siempre el ataque de Piatti en su banda. Centró en varias ocasiones y fue de los pocos que insistió hasta el final para ganar.

Kjaer:

5 / Cumplió pero necesita algo más de velocidad porque en las disputas de balones sufrió bastante. Baptistao le volvió loco pero estuvo correcto. Es uno de los fichajes que necesita ponerse más en forma.

Lenglet:

7 / Es el primer jugador en marcar con la camiseta del Sevilla en esta temporada en la competición doméstica. Con un gol discutido, el central francés hizo también un correcto partido. Aunque en el gol de Baptistao pudo defender mucho mejor, después se compuso del fallo.

Sarabia:

5 / No es el Sarabia que acabó la temporada pasada. Bastante fallón e impreciso, el extremo jugó algo más atrasado que Nolito y no lo pasó bien. Acostumbrado más a atacar que a defender, no supo contener el ataque rival, sobretodo en la primera parte del partido.

N´Zonzi:

4 / Es el principal culpable del gol del Espanyol. Una pérdida de balón suya ante tres sevillistas que dejó a Baptistao sólo contra Sergio Rico. El francés sigue sin encontrar su mejor versión y hoy no ha podido mejorarlo. Descentrado en gran parte del partido, NZonzi no ha estado a la altura y la delantera del Espanyol lo ha aprovechado.

Borja Lasso:

3 / El canterano ha debutado como titular en esta Liga y se le vio demasiado nervioso. Junto a N´Zonzi, perdió muchos balones y no estuvo tan fino como lo normal. El joven mediocentro estuvo a punto de regalar un gol en la jugada donde se lesionó David Soria. Aún así, seguramente tendrá más oportunidades.

Ganso:

5 / Es el que menos ha fallado en el centro del campo del Sevilla. Aún así, el brasileño no estuvo bien y el equipo echó de menos la frescura que normalmente aporta. Ha desperdiciado una oportunidad para demostrar lo que vale.

Jesús Navas:

8 / Ha sido el mejor del Sevilla en la noche. El palaciego redebutó en la Liga española y se marcó un gran partido. Fue el más rápido, el más regular, centró muchos balones y aporta mucho más peligro. Sin cansancio en sus piernas, el canterano volvió a ser ovacionado en el Pizjuán.

Nolito:

5 / Le falta ritmo y más sesiones de entrenamiento. Nolito lo intentó pero sin mucho éxito. El andaluz no se le ve en forma aún. Perdió muchas carreras por la disputa del balón y no está fino en el golpeo. Eso sí, fue de los que más atacaron en el partido.

Luis Muriel:

6 / Tuvo tres ocasiones muy claras para marcar, uno de ellos al palo cuando estaba solo mano a mano con el portero. El colombiano tiene mojada la pólvora y ha de mejorar. Por el otro lado, fue muy peligroso y su verticalidad hizo recordar al mejor Bacca.

Sergio Rico:

7 / Empezó como suplente pero acabó jugando casi todo el partido por lesión de Soria. El guardameta estuvo bien, realizó tres buenas paradas y en el gol en contra hizo todo lo que pudo. No se le puede recriminar nada.

Banega:

2 / Cuando el Espanyol estaba dominando el encuentro, Berizzo tuvo que meter a Banega en el campo. Entonces el Sevilla empezó a cambiar y a creer en la victoria. Pero un error garrafal suyo insultando al árbitro acabó siendo expulsado y dejando al Sevilla con un jugador menos y con menos posibilidades de poder ganar el encuentro.

Pizarro:

S.C. / Estuvo tan sólo en el último cuarto de hora y poco pudo hacer. Sustituyó a N´Zonzi, pero el argentino debutó en el torneo español sin tener una gran participación.