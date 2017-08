Pablo Sarabia: “Si se nos van las oportunidades, es difícil ganar partidos”

Pablo Sarabia efectúa un pase frente a la mirada de Jurado. Imagen: sevillafc.es

Tras terminar el partido frente al RCD Espanyol, Pablo Sarabia atendió a los medios del club para hablar sobre el desarrollo del mismo. El madrileño se mostró muy insatisfecho con el resultado del equipo en el primer encuentro en la competición doméstica: "Queremos ganar todos los partidos y más ante nuestra gente. Hemos tenido situaciones para meter gol que no hemos aprovechado y ellos han estado muy ordenados todo el encuentro. Ha habido minutos en los que nosotros hemos estado más encima, hemos hecho una segunda parte bastante buena hasta la expulsión, pero han tenido la fortuna de que no hemos podido marcar el segundo”.

Sarabia incidió en la falta de gol del equipo, que sorprendentemente dejó pasar varias ocasiones de gol para acabar firmando el empate. "Unos días salen y otros no. Trabajamos para sobreponernos a esas situaciones adversas y ser más efectivos de cara al gol”, explicó. Sobre su rol como lateral izquierdo, Pablo afirmó que está disponible para jugar donde le toque. "El equipo me necesitaba en esa posición y espero poco a poco coger experiencia. Tenemos una plantilla bastante amplia, competitiva, y cualquier jugador que salga va a rendir. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno, tener el máximo compromiso para conseguir los objetivos juntos".

"El partido del martes es una final, sabemos que nos jugamos el objetivo de estar en Champions"

Una vez concluido el partido de Liga, Pablo Sarabia dejó claro que el objetivo ahora era preparar lo mejor posible la vuelta de la previa de Champions League: “Es una final, sabemos que nos jugamos el objetivo de poder estar en Champions, que es lo que todos queremos y deseamos. Creo que va a salir bien, vamos a ir a por todas y vamos a ganar ese partido”.

Lo mismo hizo Jesús Navas, que admitió que era "una pena que se escapen dos puntos". El exjugador del Manchester City coincide con su compañero Sarabia en que no han tenido suerte de cara al gol: "Hemos tenido nuestras oportunidades, pero no ha querido entrar. Insistimos en la segunda parte hasta la expulsión, los teníamos ahí". Sobre su situación personal, el de Nervión afirmó que lleva pocos entrenamientos pero muchas ganas encima. Refiriéndose al grupo, el extremo alaba a sus compañeros: “Estamos entrenando bien, hay garantías, tenemos jugadores importantes y con confianza en todos”.

Sergio Rico también se paró con la prensa al acabar el encuentro. Desgraciadamente, Berizzo se vio obligado a dar entrada a Sergio por culpa de una fortuita acción entre David Soria y Leo Baptistao. El delantero perico remató la mano de Soria en un rechace cuando sólo iban dos minutos de juego, algo de lo que el joven canterano no se recuperó. “Fue una jugada desafortunada. He intentado entrar lo más activo posible, concentrado y poco a poco he ido calentando con el paso de los minutos. Al final lo importante era entrar y activarse lo antes posible. Ha salido bien y he podido ayudar al equipo. David está un poco triste de ánimos, esperemos que se recupere pronto”.

"No es el mejor resultado, pero hay que pensar en positivo"

Sobre el partido, Rico admitió que no era el resultado esperado pero a su vez se mostró optimista: "Hay que tener en cuenta que es el primer partido de la competición, venimos de una pretemporada larga y hay que pensar en positivo, ser conscientes de que hay que mejorar muchas cosas y que hay que seguir trabajando para corregir varios errores. Sólo queda trabajar y mejorar para el siguiente partido”. Así se refiere al encuentro frente al Estambul Basaksehir. De la misma manera que el resto del vestuario, Sergio Rico ve la vuelta de los playoffs de acceso a la Champions League como una final: “Hay que cambiar el chip, nos jugamos muchísimo y vamos con todas las ganas y la ilusión del mundo para conseguir el pase a la fase de grupos”