Resúmen del Sevilla FC vs Istanbul Basaksehir en Champions 2-2

Mercado luchando la pelota con Elia | Foto: Fran Santiago

22:41 Gracias por haber seguido nuestra retransmisión, el Sevilla FC estará en el bombo de la fase de grupos, sin más nos despedimos de ustedes, y hasta la próxima

22:39 Se clasifica el Sevilla FC para la fase de grupos en un partido agonizante que estuvo con el mayor interés hasta que llegó el pitido final

90' Termina el partido, el Sevilla esta en la fase de grupos

90' Sale Sarabia y entra en el banquillo Banega

89' Pelota al palo del equipo turco

88' Falta para el Istanbul, esta el partido roto

82' Gol de Visca, gol del Basaksehir, empata y pone el partido a punto de fuego, con un gol, pasan

81' Más y más ataque del Sevilla, no cesa arriba el equipo nervionense

78' Sigue en ataque el Sevilla, que jugada de calidad nos ha dejado Nolito en el gol

74' GOOOOOOOOOOL, GOL DE WISSAM BEN YEDDER, GOOOOOL, se adelanta el Sevilla

72' Poco que contar del encuentro, en unos minutos en los que mantiene la posesión el Sevilla

70' Parece que el encuentro ha tomado un ritmo menos en el juego

68' Sigue en el ataque el conjunto turco, tras una falta en la que han amonestado a Correa

66' A PUNTO N'ZONZI, fuera la pelota de N'zonzi tras un pase perfecto de Ben Yedder

64' Intenta salir arriba el Istanbul, pero muy reforzado el Sevilla defensivamente

61' Falta para el Sevilla, sigue el empate en el Ramón Sanchez Pizjuan

Adebayor junto a Lenglet | Foto: Fran Santiago

57' Falta para el Basaksehir, realizada por Pizarro

Berizzo durante el partido | Foto: Fran Santiago

55' Otra jugada de peligro que llegaba tras una jugada de Navas

53' Centro de los que se echaban de menos en el Pizjuan, centro del niño de los Palacios, que llego a la Cabeza de Escudero y marcó el gol del empate

52' GOOOOOOOOOOL, gol del Sevilla, gol de Escudero, iguala el Sevilla el marcador

51' Ataca más el Sevilla, que parece que ha salido con otro rostro a jugar en esta segunda mitad

49' Amarilla para E.Epureanu del equipo turco

48' Buena recuperacion en el centro del campo del equipo Turco que comienza la jugada de ataque

47' Corner para el Sevilla que bota Banega

45' Comienza el segundo tiempo

45' Saltan los jugadores de nuevo al terreno de juego

Escudero con la pelota, siendo presionado | Foto: Getty

21:40 Más de 34.000 espectadores en el Ramón Sanchez Pizjuán esta noche de Champions

N'Zonzi con la pelota en la primera mitad | Foto: Getty

Lenglet presionando a Adebayor | Foto: Getty

21:33 El Sevilla FC ha atacado de una manera constante durante gran parte de la primera sesión, pero no ha sabido finalizar, mismo problema que ocurrió ante el Espanyol

45' Descanso en el Sanchez Pizjuan, termina la primera parte, pierde el Sevilla, con gol de Elia para los turcos

44' Ha perdido mucha intensidad el Sevilla sobre el terreno de juego, esperando al descanso

42' Corner botado por Banega que manda el Sevilla FC fuera del terreno de juego

40' Sigue jugando el Sevilla, presionando las líneas intentando atacar con más presición

37' Falta peligrosa para el Sevilla FC, por mano de Elia

35' Sigue con la presión el equipo sevillista el cual ha tomado de nuevo la iniciativa

El portero del equipo turco, ayer en Rueda de Prensa

30' Paran el partido para refrescarse los jugadores en el terreno de juego

29' Saque de banda para el equipo Turco, saca Clichy

27' Otra ocasión para el equipo sevillista, que va fuera

26' Toca el Sevilla FC el balón en el campo contrario, poco a poco avanzando en ataque

24' Corner para el Sevilla FC, lo botará Ever Banega

23' Parece que el Sevilla poco a poco sale ofensivamente adelante tras el gol turco

20' Se descentra el Sevilla por momentos, el gol ha roto al equipo rojiblanco

19' Coge la iniciativa ahora el equipo turco, cuando se viene abajo el Sevilla FC

18' Un palo que no se esperaba el Sevilla, ante un Basaksehir que ha salido enchufado

16' Gol de Elia, gol del equipo Turco, gol del Basaksehir

16' Los biris como en cada partido, recuerdan a Antonio Puerta

15' Comienza a verse cada vez mas adelantado al equipo turco en el terreno de juego

13' AL PALO MERCADO, gran ocasión del Argentino, que disparó desde fuera del area, golpeando al palo

12' Intenta seguir atacando el Sevilla FC ante la respuesta con presión del Basaksehir, que adelanta las líneas

10' Animan los aficionados del Club de Nervion a sus jugadores, mientras atacan en la porteria rival

8' Continúa con la posesión el Sevilla FC, de jugador a jugador, toca el equipo hispalense

7' De nuevo ocasión para el Sevilla, que despeja a corner la defensa turca

5' Primera ocasión para el Basaksehir que se marcha fuera

4' Lleva el control del partido el Sevilla FC, el cual encierra atrás al equipo turco

2' Casi Ben Yedder, segunda clara del Sevilla, ¡Como ha comenzado el partido!

1' Ocasion para Joaquín Correa tras pase de Banega, casi llega el primero

1' Berizzo ha vuelto a confiar en Banega de nuevo, tras la expulsión del pasado Sabado, quien pierde la primera pelota del Sevilla

0' Comienza el partido en el Ramón Sanchez Pizjuan

20:44 Sortean el terreno de juego

20:43 Forman los equipos en el campo, himno de la Champions, Adebayor como gran estrella del equipo rival

20:42 Gran ambiente en el Ramón Sanchez Pizjuan, suenan los biris de fondo, que comience el espectáculo

20:42 Saltan los jugadores al terreno de juego del Ramón Sánchez Pizjuan

20:21 Recordamos que el Istanbul Basaksehir viene de perder su partido local, y el Sevilla FC viene de empatar en casa ante el Espanyol

20:20 Saltan también los jugadores del Istanbul Basaksehir a calentar al terreno de juego

20:14 Calientan los jugadores del Sevilla FC en el terreno de juego

20:01 Se ha hecho pública la alineacion del Istanbul Basaksehir

19:55 Gran ambiente en los alrededores del Ramón Sánchez Pizjuan, mucho público en la primera noche de Champions de esta temporada

19:52 Ya se encuentra el equipo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde hace unos 20 minutos

19:43 El Sevilla FC ha hecho público el Once Inicial del partido ante el Basaksehir

Toda la información del encuentro con la previa del partido Sevilla FC vs Istanbul Basaksehir

El Ramón Sánchez-Pizjuán, con capacidad para 42.714 espectadores, será el escenario que albergue el encuentro.

Adebayor en el entrenamiento de ayer en el Sanchez Pizjuan

Atentos a: Adebayor, del Basaksehir. Los años no pasan en balde pero quien tuvo retuvo, y el ex delantero de Arsenal, Manchester City o Real Madrid, entre otros, no ha perdido la capacidad de golear. Su poderío físico y envergadura deberán ser vigilados de cerca por la defensa sevillista.

Jesús Navas en el entrenamiento de ayer

Atentos a: Jesús Navas, del Sevilla. El de Los Palacios ha tenido una vuelta a casa inmejorable y ya en los primeros partidos está dejando algunos destellos de lo que es capaz. Será clave en el equipo y en buena medida lo sido ya sirviendo la asistencia del segundo gol rojiblanco en Turquía a Ben Yedder.

Avci hablando ayer en rueda de prensa

Por su parte, Abdullah Avci, a pesar del resultado adverso, considera que la eliminatoria no está decidida: "Vamos a tener una nueva ocasión que vamos a aprovechar, vamos a intentarlo durante los noventa minutos y hasta el último instante, y nuestro equipo va a dar hasta el final todo lo que podamos dar". La clave para el exseleccionador turco será "jugar con el balón y empezar bien desde el primer momento", añadiendo que estará satisfecho mientras vea "un equipo con fuerza y mentalidad".

Berizzo habló en rueda de prensa por la mañana

El técnico sevillista, Eduardo Berizzo, no da nada por concluido y asegura que sus pupilos saldrán a por el partido desde el minuto uno: "La palabra relajación la hemos erradicado después del partido de ida. ”Nuestra intención es salir a por el partido, dominar el balón durante todo el tiempo”. Por ello, el argentino dispondrá a sus mejores efectivos. ”No tengo pensamiento de que haya rotaciones. Los cambios que hubo frente al Espanyol se hicieron pensando que los jugadores descansaran y estuvieran bien de cara al partido de mañana".

El Istanbul llega con desventaja pero no será un rival sencillo | Getty Images

Y es cierto que el conjunto dirigido por Abdullah Avci no llega en un momento óptimo para tal tarea, pues tampoco en su Liga le están saliendo bien las cosas. El pasado fin de semana, el Istanbul basaksehir fue derrotado por tres tantos a uno a manos del Karabukspor.

En frente, el Istanbul Basaksehir, vigente subcampeón de la máxima competición del fútbol otomano, que ha logrado plantarse en la última ronda antes de la fase de grupos tras superar al Brujas belga en la eliminatoria anterior. Eso sí, ahora tendrá entre sus manos un reto mayúsculo, el de remontar el adverso 1-2 encajado en la ida en su feudo.

El equipo rojiblanco buscará su segundo triunfo oficial de la temporada, después de no haber podido pasar del empate a uno en su estreno en LaLiga Santander frente al Espanyol (1-1), en un encuentro falto de ritmo y profundidad pero que los locales, con ocasiones claras de Nolito y Muriel sobre todo, pudieron ganar.

Los de Nervión parten con ventaja tras el 1-2 de la ida | Getty Images

De un lado, el equipo español, que es el favorito y el que parte con ventaja tras vencer en la ida por un gol a dos en la capital turca. Los tantos de Escudero y Ben Yedder dejan a los de Berizzo en una muy buena posición para encarar la segunda parte de la eliminatoria con suficientes garantías.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Sevilla Fútbol Club vs Istanbul Basaksehir en vivo, perteneciente a la vuelta de la fase previa de la UEFA Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 20:45 horas.