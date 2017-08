Berizzo: "Hemos sabido apretar los dientes y sufrir cuando teníamos que sufrir"

Foto: Fran Santiago (VAVEL España)

Más de un aficionado sevillista tuvo algún que otro sofocón en esta noche de martes. El Sevilla FC llegaba con ventaja a la última "final" y con todas las posibilidades del mundo para acceder a la soñada fase de grupos de la UEFA Champions League, pero, en frente, un Istanbul Basaksehir no se lo puso barato. Los otomanos de hecho golpearon primero y cerraron la primera mitad quedándose a un solo gol de la machada, luego los rojiblancos salieron en avalancha y remontaron el duelo con los goles de Escudero y Ben Yedder (como en la ida) y parecía estar todo visto para sentencia, pero el equipo de Abdullah Avci volvía a meter el miedo en el cuerpo materializando la igualada. Se veía cerca pero casi se fue todo al traste en un libre directo que por fortuna logró sacar el palo cuando iba a gol, dando el pase definitivo a los de Nervión.

De cualquier forma, Berizzo sacó peco del derroche de sus hombres, agradeciendo a su plantilla el esfuerzo realizado y mostrándose satisfecho con lo visto sobre el césped a falta de una mayor claridad en la definición. "Hemos jugado un partido bueno, reponiéndonos de un gol en contra, seguimos atacando y en la segunda le dimos la vuelta, fallamos en la ocasión clara para rematar y cuando no sentencias, el fútbol te hace sufrir. Con el balón al palo terminamos así. Supimos apretar los dientes y sufrir cuando teníamos que sufrir y conseguir el pase que tanto deseábamos".

"El repliegue exagerado de los últimos minutos ha sido de lo más negativo"

El rival llegó apenas un par de veces y lograba dos goles, por lo que puede advertirse una cierta fragilidad en la propia cancha. Preguntado al respecto, Berizzo lo descartó por completo aunque sí reconoció que su equipo se echó demasiado atrás y demasiado pronto. "Creo que mi equipo ha construido ocasiones y por ello no creo que defendimos mal ni que expresemos debilidad defensiva. Lo importante fue reponernos de los fallos y adelantarnos, eso habla del carácter del equipo. El repliegue exagerado de los últimos minutos que permite el 2-2 y el tiro de falta es lo más negativo del partido de hoy, pero a pesar de ello tengo que felicitarlos. Conseguimos el objetivo contra un rival duro y estamos felices".

En efecto, lo que cuenta es el resultado y el Sevilla cumplió el objetivo. El entrenador reconoce con mucha ilusión que es un momento cumbre en su carrera: "Hace bastante que no sufría tanto, con sinceridad. Ni la ida ni la vuelta fueron fáciles. Sufrir es parte del fútbol y de la vida. Uno sueña con noches como ésta y ahora sintiéndome parte de un torneo como éste me siento pleno, es un gran desafío. Ojalá rompamos nuestro propio techo".

Por último, Berizzo fue preguntado acerca de la situación del equipo dentro del marcado de fichajes. El argentino no cierra puertas y no descarta unas últimas novedades en los próximos días: "La experiencia me dice que no dé por cerrado nada. Reafirmo la necesidad de un lateral izquierdo y aprovechar la ocasión que pueda dar el mercado. El pase de Champions te hace ver las cosas con otro matriz. No descarto entradas ni tampoco salidas".