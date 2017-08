Previa Sevilla Atlético - Real Valladolid: estrenando casa

Google Plus

La plantilla sevillista celebra con Álex Muñoz el gol del empate ante el Osasuna // Foto: LaLiga

El filial sevillista estrenará la nueva grada principal del campo llamado Viejo Nervión en la Ciudad Deportiva. Tras un año jugando en el Ramón Sánchez-Pizjuán, volverá a jugar a su casa de verdad, donde siempre ha jugado como local. Este estreno será ante un Real Valladolid al que el año pasado consiguió derrotar el filial por un contundente 6-2. A su vez, el equipo pucelano se estrena fuera de casa ante otro filial y es que en su estreno como local se enfrentó ante el otro filial de la categoría, el Barcelona B, perdiendo por 1-2 ante los catalanes.

Hacerse fuerte en casa

Al igual que la temporada pasada, el Sevilla Atlético necesita hacerse fuerte en casa para lograr la permanencia otro año más en la categoría de plata del fútbol español. Y es que, la temporada pasada el filial consiguió un balance de nueve victorias, nueve empates y tres derrotas como local, consiguiendo un total de 36 puntos de los 53 que sumó como local y visitante. Un 69,92% de los puntos fue como local y éste tiene que ser el objetivo de Luis García Tevenet en su nueva andadura como entrenador del equipo franjirrojo.

Con mucha ilusión afronta el equipo dirigido por Tevenet la cita de mañana sábado. El estreno en casa que además conlleva inaugurar la nueva grada principal del campo denominado como Viejo Nervión, lo cual será un incentivo para que los jugadores intenten lograr una victoria en su estreno. Aparte de la inauguración de la grada, el Sevilla Atlético confirmó cuáles serán sus capitanes a lo largo de la presente temporada: Curro, David Carmona, Carlos Fernández, Matos y Fede San Emeterio, quien llegó la temporada pasada logrando ser un jugador importante en el vestuario.

La jornada inaugural dejó un buen sabor de boca para el filial ya que consiguió un empate en casa de uno de los aspirantes al ascenso, un 1-1 en El Sadar ante el CA Osasuna. Un partido serio de los franjirrojos que no se amedrentaron pese al ambiente hostil en el feudo navarro. Muestra de ello fue el empate que consiguieron apenas un minuto después de que el equipo rojillo se adelantara en el marcador. el 1-0 obra de David Rodríguez en el 55 y el 56 empate gracias a Álex Muñoz tras aprovechar un rechace. Buen inicio liguero que buscará refrendar ante el Valladolid.

Cuidado con el filial

El conjunto vallisoletano afronta en la segunda jornada de liga otro enfrentamiento ante el otro filial de la categoría. En la primera jornada perdió ante el Barcelona B por 1-2 en el José Zorrilla. Un mal inicio para un clásico del balompié español que busca regresar a la Primera División y para conseguir ese objetivo hay que evitar el espantoso partido que realizó el equipo blanquivioleta en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un 6-2 que dolió y mucho en la afición pucelana, pero que hizo que el equipo se repusiera rápidamente ya que a partir de ese resultado el equipo ofreció su mejor cara en el final de temporada.

Si el precedente del año pasado marca en cierto modo el partido, más importante será para Cotán, Deivid y Luismi. Los tres son ex canteranos del Sevilla y por ello tendrá un significado especial este choque. Y es Cotán, el último en salir del filial, quien atendió a los medios en los días previos al partido declarando lo que significa para él jugar contra el equipo franjirrojo: “He estado en el Sevilla doce años y será especial, porque jugaré contra compañeros con los que he compartido muchas cosas. Ellos son muy intensos y rápidos, con una delantera con gol”.

Como se ha mencionado antes, el equipo pucelano empezó con mal pié la temporada. La derrota en casa por 1-2 ante el otro filial de la categoría, el Barcelona B. Una mala primera parte de los locales fue aprovechada por el filial blaugrana quienes aprovecharon la superioridad de su juego logrando anotar dos goles en apenas diez minutos, Choco Lozano en el 27 y Marc Cardona en el 37. En la segunda mitad logró reaccionar el Valladolid gracias a los cambios acometidos por Luis César. Un gol en el 51 gracias a Iban Salvador dio algo de esperanzas, pero no tuvo más claridad de cara a la portería para lograr anotar más goles.

Precedentes

Solo dos precedentes hay y tuvieron lugar la temporada pasada. Un 2-0 (Juan Villar y Joan Jordán) en el José Zorrilla para el equipo local y un contundente 6-2 (Eteki, Marc Gual x3, Ivi y Carrillo; Raúl de Tomás x2) para el filial en el Sánchez-Pizjuán.

Bajas

Luis García Tevenet no contará con ninguna baja. Fabrice Ondoa y Marc Gual han sido citados por Camerún y España sub-21, respectivamente, para los choques internacionales que tendrán lugar a principios de septiembre.

Luis César ha convocado a: Masip, Becerra, Moyano, Antoñito, Guitián, Deivid, Kiko Olivas, Nacho, Ángel, Borja, Luismi, Sulayman, Cotán, Hervías, Míchel, Óscar Plano, Iban Salvador, Jose, Mata y Villalibre. El míster descartó a Toni, Sergio Marcos y Anuar, además del lesionado Calero.

Posibles onces