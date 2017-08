Análisis del rival: Getafe CF

Imagen: Once del Getafe en San Mames, Getty Images.

Tan pronto como se fue volvió. Una sola temporada a duró la vuelta del Getafe a segunda división. El equipo madrileño vuelve a la máxima categoría del fútbol español tras su periplo por la categoría de plata. Una andadura en segunda que comenzó de la mano de Esnáider, que cogió el equipo en las últimas jornadas de la temporada 15-16, y que apunto estuvo de obrar el milagro, pero la derrota en el Villamarín ante el Betis condenó a los azulones. Fue el argentino el que comenzó la aventura en segunda división, pero los malos resultados lo condenaron al cese. Llegó entonces José Bordalás, entrenador de gran recorrido en segunda división, con el que el cuadro madrileño consiguió el gran objetivo del ascenso.

Tras la gesta, la directiva acordó que el mismo Bordalás, dirigiera al equipo también en Primera División, siendo esta su primera temporada en primera de un entrenador que ya ascendió en la 2015-16 al Alavés, y a punto estuvo de hacerlo también con el Elche, pero el Granada le privó de ello. Bordalás, el artífice de este Getafe, es un entrenador muy curtido en el fútbol de Segunda, el fútbol sencillo pero práctico. El Getafe no destaca precisamente por su trato de balón, fue la efectividad en defensa y ataque la que hizo que volvieran a la Liga Santander. Tras la primera jornada, en la que se enfrentaron al Athletic en San Mamés, vimos que la filosofía del equipo sigue siendo la misma, fútbol sencillo y sin cometer errores.

El equipo de Bordalás aún no está muy bien definido, pero los once elegidos en San Mamés cuajaron una gran actuación, consiguiendo un valioso empate sin goles en un estadio siempre complicado. A estas alturas de campeonato, es difícil acertar el 11 del conjunto madrileño, pero Bordalás podría repetir el once de la primera jornada.

El 1x1

-Vicente Guaita: Portero, bueno de reflejos y eficaz en las estiradas. Se maneja bien en el mano a mano, un portero muy completo en términos generales, apuntaba alto cuando estaba en el Valencia. Suele cometer pocos errores.

-Damián Suárez: Lateral derecho, jugador rápido, con potente disparo, aunque no suele disparar mucho. Ágil, con buen regate y sobre todo agresivo, suele realizar varias faltas. Se maneja bien en defensa, mucho mejor que en ataque. Su mayor defecto es su cabeza, sale de los partidos con bastante facilidad, le gustan las trifulcas.

-Juan Cala: Central, poco tenemos que decir sobre él. Canterano del Sevilla, ha pasado por todas las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, pero la falta de minutos y la poca confianza de sus entrenadores le quitaron la posibilidad de consagrarse. Es buen central, pero comete muchos errores, se confía demasiado. Tiene buen salto, pero los jugadores de nivel le superan con facilidad.

-Dakonam Djené: Central, su posición natural es el lateral derecho, pero Bordalás confía en él como central. Es un jugador muy rápido, y agresivo, pero muy flojo técnicamente. No es un gran central, y suele cometer errores atrás.

-Francisco Molinero: Lateral izquierdo, suele jugar por la derecha, pero la necesidad lo ha cambiado de banda. Con pasado verdiblanco, es un lateral completo, defiende bien y suele tener presencia en ataque. En su primera temporada en primera con el Betis no jugó demasiado, esta temporada se espera que sea importante en el Getafe, a ver como rinde.

-Markel Bergara: Pivote defensivo, recién llegado de la Real Sociedad. Es un buen centrocampista, muy defensivo, rocoso, de los que incomoda al rival. Siempre presente en las transiciones desde la defensa hacia adelante, buen trato de balón, aunque mezcla partidos muy buenos con actuaciones nefastas.

-Gaku Shibasaki: Medio centro, recién llegado del Tenerife, con el que casi logra el ascenso. Es un futbolista con mucho talento, tiene buena visión de juego y es hábil, pero le falta experiencia en la élite, recordemos que al Tenerife llegó procedente de Japón. Tiene destellos buenos durante los partidos, pero es muy irregular.

Fajr, ex del Depor y ahora en el Getafe | Getty Images

-Fayçal Fajr: Medio centro, procedente del Deportivo. Técnicamente es el mejor del equipo. Buen control de balón, buena visión de juego y gran pase. Tiene un gran disparo lejano, a tener en cuenta. Se le achaca su falta de ayuda en tareas defensivas y su poca intensidad en el juego, pero es un gran jugador.

-Álvaro Jiménez: Extremo derecho, canterano del Madrid. Llegó al club la pasada temporada en segunda, y tal fue su gran rendimiento que se ganó un hueco en el equipo para esta temporada. Es un jugador rápido y con descaro, y buen asistente. Veremos como se desempeña en primera división.

-Amath N'Diaye: Extremo izquierdo, cedido por el Atlético de Madrid. Su posición natural es la de delantero centro, pero puede jugar en banda. Tiene una potente arrancada, es ágil y tiene buen regate, destaca por su olfato goleador. La temporada pasada rindió a un nivel muy alto en Tenerife, al que dejó, gracias a sus goles, a solo un paso del ascenso. Veremos como rinde en primera división.

-Jorge Molina: Delantero centro, posiblemente el más conocido de la afición sevillista, y no de buena manera. Seis temporadas y 77 goles en el Betis. Delantero lento y algo tosco, pero con mucha presencia en el área. Gran remate y definición de un delantero que el año pasado fue clave en el ascenso del Getafe, marcando nada más y nada menos que 22 goles. Seguramente estará motivado al jugar contra el Sevilla.

Jugadores como Ángel Rodríguez, Francisco Portillo, también ex bético, o Antunes también podrían ser de la partida en el once. Se pierde el partido por lesión Dani Pacheco, jugador muy importante para el equipo la temporada pasada. El Getafe es un equipo cuyo principal objetivo es no cometer errores. No maneja bien el balón, por lo que se limita a aprovechar al máximo sus posesiones con jugadas rápidas e intentar llegar al área rival lo más rápido posible.

Alineación posible: