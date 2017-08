Previa Getafe CF - Sevilla FC: tierra maldita para demostrar lo que valen

Google Plus

Ben Yedder celebra su gol frente al Istanbul Basaksehir | Fotografía de Fran Santiago

No hay excusas. Las rotaciones pasaron factura en la primera jornada y el empate frente al Espanyol supo a poco. Pese a que las rotaciones sirvieron para clasificarse para la fase de grupos de Champions, los sevillistas no acabaron muy contentos tras el partido inaugural de Liga. Enfrente un Getafe que vuelve a disputar un partido en casa en Primera. Los de Bordalás dejaron buenas sensaciones en el partido frente al Athletic de la primera jornada que acabó con empate a cero.

Buscando una inyección de confianza

Pese a que es sólo el comienzo de la temporada, las sensaciones empiezan a fraguarse. Y lo que el sevillismo está notando es el eslabón más débil de su equipo: la defensa. De nada vale tener jugadores de calidad arriba si flaquea la zaga. El experimento de Mercado de lateral no funciona. Eso sumado a que la pareja de centrales formada por Kjaer y Lenglet no es lo suficiente veloz está condenando al Sevilla. La baja de Banega que está sancionado por insultar al colegiado y la de N'Zonzi por una sobrecarga serán clave en el encuentro. El argentino estaba siendo el timón de los hispalenses. La otra clave estará en las bandas. Navas que ha vuelto como si tuviera 20 años, Correa y Sarabia que buscan crecer y Nolito que aporta calidad y veteranía están siendo lo más destacado del equipo.

El primer partido del Sevilla en Liga estuvo marcado por las otaciones. Hasta 9 cambios con respecto al partido de ida frente al Basaksehir. Fue un partido sin alma y marcado por los errores sevillistas. En el minuto 25 Lenglet adelantaría a los locales rematando un córner. Menos de diez minutos después, Baptistao empataría el encuentro batiendo a Rico. El partido discurrió lento hasta el minuto 55. Éver Banega entró al césped y su calidad marcó el partido. Las jugadas del argentino acercarían al Sevilla a la meta visitante pero la falta de acierto de Muriel y un descanso para beber agua rompería el partido. A partir de ahí el equipo hispalense volvería a desaparecer y ya desapareció del todo cuando a falta de 5 minutos Banega se autoexpulsó insultando al árbitro. Un empate que sabía a poco y acabó sabiendo a gloria.

Han vuelto fuerte

El Getafe ha demostrado un gran nivel en su vuelta a la Primera División. Un empate a cero frente al Athletic de Bilbao que estuvo marcado por los errores arbitrales. Un encuentro de ida y vuelta en el que ambos equipos intentaron dominar. Las bandas del equipo bilbaíno eran su fuerte pero la defensa azulona respondió con creces. Un remate de Bergara que Kepa sacó de dentro de la portería y que debía haber subido al marcador marcaron la primera parte. En la segunda el Getafe fue muy superior al Athletic e incluso lo encerró en su campo. Un penalti del ex-sevillista Cala sobre Laporte que el árbitro no apreció compensó de alguna manera el gol no concedido a los visitantes. La expulsión de Álvaro Jiménez marcó el partido. Pese a que el Athletic dominó a partir de entonces, la colocación del Getafe fue sublime y no concedió ningún tanto. Un empate para demostrar sus credenciales en su vuelta a Primera.

No es el escenario propicio

El Sevilla espera acabar con su 'maldición' en el Coliseum del Getafe. El club hispalense lo ha visitado doce veces en la máxima categoría y ha logrado una victoria. Sevilla y Getafe se han enfrentado en 29 ocasiones, con un balance de 12 victorias sevillistas, 11 derrotas y 6 empates.

La última vez que el Sevilla visitó el Coliseum fue el 5 de marzo de 2016. Aquel encuentro finalizó con empate a uno. Banega adelantó al conjunto andaluz y el central uruguayo Emiliano Velázquez, a falta de cinco minutos para el final, logró la igualada para el Getafe.

Undiano Mallenco, el árbitro

El árbitro del colegio Navarro Undiano Mallenco será el encargado de dirigir el encuentro. Este colegiado ha arbitrado a los nervionenses en 40 ocasiones con un balance de 15 victorias, 13 derrotas y 12 empates.

Por parte de los azulones, 23 ocasiones con un balance de 13 derrotas, 6 empates y 4 victorias.

Bajas sensibles para Berizzo

A la ya sabida baja de Banega, que cumple sanción, se le suma la de N'Zonzi. El galo una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Vuelve Krohn-Dehli ya recuperado de sus molestias en el tobillo derecho.

La lista del combinado hispalense la forman: Sergio Rico, Juan Soriano, Mercado, Pareja, Kjaer, Escudero, Pizarro, Krohn-Dehli, Ganso, Muriel, Ben Yedder, Jesús Navas, Nolito, Correa, Corchia, Lenglet, Sarabia y Montoya.

Por su parte, Bordalán podrá contar con todos sus jugadores excepto con los lesionados Yoda y Pacheco. Tampoco podrá jugar Álvaro Jiménez, sancionado tras ser expulsado en Bilbao.

Posibles alineaciones