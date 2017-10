Sébastien Corchia: "Tenemos ganas de ganarlo todo". Imagen: sevillafc

El lateral derecho sevillista Corchia ha concedido una entrevista al Diario AS en la que trata la actualidad del club y todo lo que ha vivido desde su llegada a la capital andaluza. El francés también se pronunció sobre otros equipos de la Liga, como Real Madrid, Barça o Atleti.

"Nunca viví un ambiente así"

El futbolista se muestra feliz de estar en el Sevilla: "Me gusta el club y el estilo de juego, que me viene bien por el constante movimientos de los laterales. Estoy orgulloso de haber venido aquí. No nos ponemos límites, tratamos de mirar lo más adelante posible. Este equipo tiene agresividad y no se rinde nunca. Podemos hacer algo grande este año, hay un grupo de enorme talento y todos jugamos. Nunca viví un ambiente así", declaró.

Y es que aunque el juego sevillista no destella calidad, los resultados están llegando y el equipo se encuentra segundo en La Liga y cuenta con cuatro de seis puntos posibles en Champions League. Clave para ello ha sido la firme defensa demostrada durante este mes y medio de competición: "No es casualidad que nos hayan marcado sólo tres goles. Somos sólidos, compactos, sentimos que es difícil desestabilizarnos. Ahora toca mejorar la circulación de balón e intentar cerrar los partidos antes", afirma Sébastien.

Recalca Corchia el detalle de cerrar los partidos antes, puesto que los siete encuentros que ha ganado el Sevilla esta temporada han sido decantando el marcador en la segunda mitad. "Hay equipos que se cierran mucho, pero presionamos y tocamos mucho. Hay un momento en el que el rival está desgastado y no puede mantener su ritmo defensivo. Por eso cada carrera es clave, los adversarios no pueden aguantar tanto", explica. Aun así y pese a que los resultados están acompañando, la plantilla tiene todavía cosas que puede mejorar: "Tenemos que mejorar en los últimos 30 metros, en el último pase, en la definición. Pero estamos ganando, y no hay mayor motivación que eso".

Un grande dispuesto a competir con los grandes

Apenas lleva en la ciudad hispalense un par de meses, pero Corchia ya se ha empapado del gen competitivo sevillano hasta el punto de que no pone límites al nivel del equipo: "Madrid y Barcelona son equipos muy fuertes, pero no es imposible competir con ellos. Nada lo es, tenemos ganas de ganarlo todo", asegura convencido. En cuanto al Atleti, el francés tampoco se amilana y deja claro que hay "equipo para pelear con ellos" y es algo que tienen que "demostrar esta campaña".

"Sabía que es un gran club, uno que gana títulos"

El lateral diestro también mostró su opinión acerca de la situación del Sevilla en Europa. Para Corchia, el club se ha implantado entre los mejores del continente: "La clasificación FIFA no engaña a nadie. Esto no es Francia, hay más ritmo y a nivel técnico todo va más rápido. El entrenador me aconseja mucho y eso me motiva más".

Berizzo, su competencia con Mercado y sus referentes

Siguiendo la línea de la entrevista, Sébastien Corchia contestó a todo lo que se planteó y no podía faltar Berizzo. El míster argentino, que también está afrontando su primer año en Sevilla, parece gozar de un buen status entre sus jugadores: "Es uno más. Es serio, pero sabe motivar a sus jugadores. Cuando tenemos el balón, quiere que circule rápido y tener dominado a su adversario siempre. No para de rotar, en cada partido quiere que estemos todos frescos, que no haya cansancio. Berizzo gestiona eso y hasta el momento funcionó bien, ¿por qué no seguir así?", comenta.

Y es que pese a que es difícil predecir un once del 'Toto', el equipo está respondiendo a su gestión. En el caso de Corchia, Gabriel Mercado es su competencia directa: "Tengo mis cualidades y Mercado tiene las suyas. Es el técnico el que decide según el adversario, pero Gabriel me hace mejorar. Cada uno tiene sus virtudes y es interesante. Se habla siempre de Corchia como un lateral al que le gusta mucho atacar, pero a mí me gusta defender. No soy más ofensivo que defensivo, hay que saber hacer las dos cosas en esta posición".

Para finalizar, el francés desveló cuáles son sus modelos a seguir dentro del campo: "Me inspiro en jugadores como Daniel Alves. Además jugó aquí con Navas por delante... Es un modelo a seguir por todo lo que logró. También lo es el alemán Lahm".