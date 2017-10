Nico Pareja viaja a Barcelona para ser operado

Google Plus

Juan Lechuga (VAVEL)

El Sevilla FC ha confirmado sus peores augurios al diagnosticar al defensa sevillista, Nico Pareja, pubalgia, una lesión típica en futbolistas y que consiste en un fuerte dolor en la ingle. Será operado el jueves de forma urgente por el doctor Cugat en la clínica Quirón de Barcelona para adelantar lo máximo posible su proceso de recuperación.

Todo esto no es nuevo para el jugador del Sevilla ya que llevaba arrastrando molestias desde el pasado mes de febrero, pero el futbolista no quería perder más minutos ni tampoco volver a repetir lo acontecido en la temporada 2015/2016. Pareja a lo largo de esa temporada estaba haciendo minutos increíbles con los de Nervión pero la mala suerte se apoderó de su carrera ya que durante el partido de Europa ante el Zenit se lesionó en una acción fortuita, esto conllevó a que tuviera que permanecer de baja seis meses.

El futbolista no quería perder más minutos

Tras este tiempo todos ansiaban la vuelta del número 21 a las filas rojiblancas pero ya no era el de antes, su contundencia y seguridad habían bajado, algo normal en un jugador que se había llevado casi una temporada entera sin pisar un terreno de juego. El esfuerzo diario del argentino poco a poco lo ha ido llevando de nuevo a su cauce original y a la vista está, ha disputado todos los partidos de la gran competición, la Champions, aunque en Liga no se haya visto mucho en el once inicial.

La entidad del Sevilla y sus aficionados sienten preocupación por la actual situación del conjunto ya que a la lesión del capitán se le une la de su compañero Carriço, dejando tan solo en su posición a Kjaer y Lenglet. Para llenar ese vacío en defensa Berizzo podría optar por la figura de Mercado para construir la muralla de los de Nervión, aunque este no sería el único en la mente del técnico argentino, también ronda en ella el actual fichaje sevillista Pizarro.