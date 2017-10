El derbi andaluz se alza con un pobre empate a nada

Google Plus

Lo que parecía ser un partido atractivo entre dos eternos rivales al ser un derbi andaluz, acabó siendo un encuentro entre dos equipos sin ideas y con un planteamiento poco vistoso. Sevilla Atlético y Cádiz no están en su mejor momento de la temporada, y en este choque se ha demostrado perfectamente.

El filial sevillista necesitaba la victoria urgentemente para poder seguir creciendo y mirar hacia arriba. Tevenet apostó por Carlos Fernández para acabar con la sequía goleadora. Puso un equipo lo suficientemente competitivo, el mejor once posible que tiene en su vestuario. Pero las rachas negativas hacen que todo salga al revés, y este equipo, sin victoria alguna y con una plantilla bastante joven, no encuentra la clave para desbloquear la situación en la que están viviendo.

El filial hizo más ocasiones ante un Cádiz que lleva cuatro partidos sin ganar En frente un rival que va de más a menos. Con un comienzo de temporada increíble, el Cádiz no está en su mejor momento, y este partido era un punto de inflexión para acabar con la racha negativa que ahora se va a los cinco partidos seguidos sin ganar en la Liga 123. Álvaro Cervera sigue confiando en su hombre más valioso, David Barral, que lleva tres de los cinco goles en total del equipo en Liga. Pero sin ocasiones, no hay gol. Y el Cádiz está igual de estancado que su rival. Con las novedades de Correa, Álex Fernández y Álvaro García, el equipo gaditano no supo imponerse ante un equipo bastante débil en todos los aspectos.

Pocas ocasiones y poco fútbol

La primera parte del partido es el espejo del alma del encuentro. Con muy pocas ocasiones y un dominio alterno por parte de ambos bandos. Los peligros de gol tardaron en llegar, y fue el equipo local quién tuvo un par de ocasiones peligrosas que amenazaban la portería de Cifuentes. De hecho, suya fue una gran parada que atrapó para lucirse al tiro fuerte de Carlos Fernández en el minuto 30, pero poco más pasó. El equipo visitante no peligró ni mostró peligro.

Ya en la segunda parte del encuentro, ambos equipos mostraron un poco más de iniciativa y empezaron a llegar más ocasiones, sobretodo el equipo dirigido por Tevenet, que fue quién más lo intentó, como el remate de Curro en el área pequeña que se fue arriba de la portería. Una ocasión bastante desperdiciada teniendo en cuenta que estaba solo, pero el balón no quiso entrar en ninguno de los dos bandos. El Cádiz también desaprovechó una oportunidad cuando, en el minuto 84 fue expulsado Matos quedándose con un jugador más, pero no supieron leer el partido de ninguna forma, y no logró ni siquiera crear alguna ocasión.

El duelo andaluz acabó en empate. Foto: Sevilla FC.

Los menos goleadores

El partido quedó en 0-0 demostrando la clara falta de gol de ambos equipos. De hecho, el Sevilla Atlético es el equipo menos goleador de la categoría. Tres goles en nueve partidos es el bagaje pobre de un equipo que está condenado a luchar por la permanencia desde el primer momento, y con estos números lo tendrá difícil. Ante el Cádiz fue el que más ocasiones hizo, pero la falta de puntería va condenando a un equipo que en sus filas tiene a grandes goleadores como Marc Gual o Carlos Fernández. Ya lleva seis partidos seguidos sin marcar. La próxima semana le espera el Albacete, uno de los equipos que más goles en contra recibe.

Por el otro lado tampoco le van demasiado bien. El Cádiz es el segundo menos goleador de la categoría con tan sólo cinco goles repartidos entre dos futbolistas (tres de Barral y dos de Álvaro García). La preocupante racha de un equipo que empezó lanzado va en aumento, ya que ante el farolillo rojo sufrió para crear alguna ocasión. Y es que los hombres dirigidos por Álvaro Cervera están atravesando una pésima racha de fútbol, en el que acabaron dominados por un rival de más bajo nivel a pesar de salir vivos. Cuatro son los partidos seguidos que no encuentra gol, y por lo cual ha bajado desde los primeros puestos a la zona media de la tabla.