Previa Albacete - Sevilla Atlético: el miedo a Segunda B pasa por el Carlos Belmonte | Foto: Jaime Collado (VAVEL)

Con solo nueve jornadas disputadas, aún no hay nada decidido pero este domingo (16:00 horas) tendrá lugar un duelo que marcará el destino de la zona baja de la clasificación en las próximas fechas. Albacete y Sevilla Atlético, penúltimo y último de la tabla, miden sus fuerzas en la cancha del primero, un conjunto que, con el relevo en el banquillo, espera remontar un vuelo a costa de un filial sevillista que nunca ha logrado derrotar a los castellano-manchegos. Pero esta vez no hay excusas que valgan para los pupilos de Luis García Tevenet, que si bien es cierto están tratando de mejorar su imagen, deben acabar con el problema del gol que les viene atormentando desde las últimas seis jornadas.

Enrique Martín, la nueva esperanza

El Albacete Balompié lograba el pasado verano su billete de vuelta a LaLiga 1|2|3, y a pesar del entusiasmo por el nuevo proyecto el queso mecánico no cayó de pie precisamente en la categoría de plata. Cuatro puntos en siete jornadas, y algunos resultados sonrojantes como el encajado en Soria (5-1, que se recordará siempre por el sorprendente y curioso autogol de Gaffoor), acabaron con el plan puesto en liza de José Manuel Aira, destituido tras la debacle en Los Pajaritos. Su sustituto ha sido un nombre emblemático en Pamplona, que espera fundar también un buen recuerdo en el fútbol albaceteño. Enrique Martín Monreal espera revertir una dinámica de resultados más bien negativa, que sitúa al cuadro blanco en penúltima posición con siete puntos (dos triunfos, un empate y seis derrotas), seis goles a favor y 16 en contra.

Once titular del Albacete en el partido de esta temporada frente al Lugo | Foto: J. Mondéjar (VAVEL)

De hecho, el arranque del navarro en el banco albaceteño no ha sido del todo malo. Su debut en el Carlos Belmonte se saldó con una victoria, agónica pero tremendamente valiosa frente al Lorca FC (2-1). Susaeta abría la lata con un gran gol de libre directo, pero a pocos instantes del final Eugeni Valderrama empataba para los murcianos. Faltaría por llegar la épica con dos penaltis en el suspiro final, uno a favor del Alba que materializaba Dani Rodríguez y otro a favor del Lorca que detenía Tomeu Nadal, salvando los tres puntos. Menor suerte hubo en la jornada entre semana, donde los manchegos caían en su visita a El Sadar, aunque por la mínima (1-0) y mostrando una actitud y disciplina mucho más acordes a lo que Enrique Martín quiere implantar: un bloque fuerte defensivamente, bien posicionado y con verticalidad en campo contrario.

A traducir el buen juego en puntos

La situación del Sevilla Atlético es bien similar. El equipo franjirrojo aún intenta sobrevivir sin las estrellas de la pasada temporada, pero por lo pronto aún no ha encontrado la fórmula. Los chicos de Luis García Tevenet aún no han ganado en las nueve jornadas que lleva la competición, con especial preocupación en cuanto al apartado goleador, que se ha quedado a cero en los últimos seis encuentros. Solo cuatro puntos sumados (dos en casa y dos a domicilio) para el farolillo rojo de LaLiga 1|2|3, cuyos números son de cuatro empates y cinco derrotas, con solo tres tantos a favor y doce en contra.

Once titular del Sevilla Atlético en Almería | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

El equipo andaluz llegará al Carlos Belmonte con la obligación de mejorar sus registros como visitante en relación a los dos últimos desplazamientos, en los que cayó goleado por tres tantos a cero en Almería y en Gijón. Ante el Sporting pudo ser incluso peor ya que José Antonio Caro llegó a detener dos penas máximas, pero no pudo hacer nada por evitar el doblete de Scepovic y el gol de Sergio Álvarez con los que los de Paco Herrera rubricaban la goleada. En el regreso al Viejo Nervión llegaba una cierta mejoría, sobre todo en cuanto al juego, pero que no fue suficiente para lograr los tres puntos ante el Cádiz ya que siguió sin haber rastro del gol y el marcador no se movió (0-0).

Precedentes

Diez son los precedentes de este Albacete - Sevilla Atlético, con una balanza claramente inclinada a favor de los castellano-manchegos: siete victorias albaceteñas, tres empates y ningún triunfo andaluz. En el Carlos Belmonte, la proporción aumenta ya que de cinco encuentros, cuatro los ganaron los de casa. En Segunda se registran cuatro encuentros, con dos victorias como local y dos empates en Sevilla para la escuadra ahora dirigida por Enrique Martín.

La última vez que cruzaron sus caminos Albacete y Sevilla Atlético fue en la temporada 2013/14, en el grupo IV de Segunda B. El equipo de Luis César, que terminaría ascendiendo a Segunda, vencía en la capital de Andalucía gracias a un gol de penalti anotado por Rubén Cruz, mientras que los de Ramón Tejada arañaban un punto del Carlos Belmonte en la segunda vuelta (0-0), siendo la primera y única vez hasta ahora que el filial del Sevilla FC ha puntuado en ese feudo.

Árbitro: Areces Franco

El encargado de dirigir la contienda será Víctor Areces Franco, de 31 años y perteneciente al comité territorial asturiano. Afronta actualmente su cuarta campaña en la división de plata, en la que lleva cuatro encuentros arbitrados, mostrando un total de 17 amarillas (4,25 de media por partida) y una roja (0,25 de promedio). Será el primer partido que dirija a ambos en Liga, aunque esta temporada ya se cruzó con el cuadro manchego en la eliminatoria copera ante Osasuna que se adjudicó el equipo navarro (3-2).

Pleno de derrotas del Albacete con Areces Franco

Curiosamente, será la primera visita del trencilla avilés al Carlos Belmonte, después de unos precedentes absolutamente negros para el conjunto albaceteño, que ha perdido los cuatro partidos en los que se ha cruzado con él, todos ellos como visitante: en la Liga 2014/15 ante Las Palmas (2-1) y Real Zaragoza (3-1), en la siguiente ante la Ponferradina (2-1) y en la mencionada ronda copera de esta campaña en El Sadar. Mejor le ha ido al filial sevillista, que aunque perdió con él en el playoff de ascenso de la temporada 2010/11 ante el Real Unión (2-1), venció los dos partidos que le dirigió en la pasada edición de LaLiga 1|2|3, en casa ante el Elche (2-0) y en Anduva frente al Mirandés (0-1).

Bajas y novedades

A falta de que ambos entrenadores ofrezcan su lista de convocados, Enrique Martín sabrá que no podrá contar con varios de sus efectivos: Aridane, Béla, Josán y Pelayo Novo se encuentran en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones y no podrán participar ante el filial sevillista. Sí volverán a la lista algunos jugadores que no viajaron a Pamplona para recibir descanso, como es el caso de los defensas Álvaro Arroyo, Chus Herrero y Mariano Bíttolo. También estará el ex bético Roman Zozulya, máximo goleador del equipo (dos tantos) y principal referencia ofensiva. El queso mecánico vestirá con su segunda equipación (rosa) en apoyo a la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de mama (AMAC).

Luis García Tevenet, por su parte, tendrá la importante baja del lateral zurdo José Joaquín Matos, que fue expulsado en el último encuentro ante el Cádiz. Borja San Emeterio será presumiblemente su relevo en el once titular, en el que sería posible el regreso de su estilete en la delantera, Marc Gual, una vez de regreso y al 100% tras su concentración con la selección sub21, y que ya tuvo algunos minutos ante el Cádiz. Más allá de eso, se esperan pocas novedades aparte de la posible inclusión de Aitor Cantalapiedra, que se quedó sin disputar minuto alguno ante el Submarino Amarillo.

Posibles alineaciones titulares