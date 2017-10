Valencia – Sevilla: Puntuaciones del Sevilla, jornada 9 de La Liga Santander

Google Plus

Kjaer despeja un balón ante la mirada de varios jugadores. Fuente: Sevilla FC

La victoria del equipo ché debería de ser un punto y aparte para el Sevilla. Un descontrol general dictó la sentencia del cuadro andaluz, o mejor dicho un descuadro. Jugadores de la calidad de Banega o Navas pasaron totalmente desapercibidos. Lenglet se lesionó en la mitad del primer tiempo y tuvo que entrar Corchia. Los demás cambios efectuados por Eduardo “el Toto” Berizzo tampoco consiguieron dar un golpe a la situación.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

SERGIO RICO

4 | No pudo hacer nada en los goles valencianistas. Tuvo varias paradas aunque no maquillan el desastre en la portería.

MERCADO

6 | Tras la lesión de Lenglet pasó de jugar de lateral derecho a de central. Mejoró en esta posición y tuvo que hacer casi todo el trabajo defensivo.

LENGLET

4 | Solo 30 minutos de juego pudo dar el central galo. Cortó varios contragolpes del Valencia recibiendo una tarjeta amarilla, de lo mejor del Sevilla. Lástima su lesión.

KJAER

2 | Sus fallos defensivos provocaron hasta 3 goles. No acertó en la entrada a Guedes, no cubrió a Zaza y no marcó al portugués en el segundo tanto. Para olvidar.

ESCUDERO

0 | Totalmente fuera de partido. Soler le dio un baño durante todo el partido, bailó con él. Intentó desmarcarse en alguna ocasión sevillista pero sin éxito.

PIZARRO

0 | Desaparecido. El mediocentro argentino estuvo fatal de cara a otras actuaciones a las que tiene acostumbrado. Nada de ese jugador que no dejaba pasar el esférico.

BANEGA

3 | Sin magia. El que lleva normalmente la batuta de esta orquesta se convirtió en el platillo. Apenas un par de pases acertados.

VÁZQUEZ

5 | De los pocos que se salva del partido. Al fin pudo jugar en su posición “el Mudo”, donde intentó manejar y controlar el centro del campo sevillista. Algunos detalles de calidad que no fueron suficientes.

NOLITO

5 | Bien estuvo el gaditano durante el tiempo que jugó. Desconcertante que fuese sustituido, debió de ser Navas.

NAVAS

1 | Para olvidar. El duende de Los Palacios no apareció, ni se le oyó. El único pase que dio fue a Muriel para que este no llegase.

MURIEL

1 | Desastroso. El fichaje más caro de la historia del Sevilla tiene pinta de ser otro fracaso. ¿Dónde estaba hoy Ben Yedder?

CORCHIA

6 | Tuvo que salir por el lesionado Lenglet. Sus llegadas y centros fueron lo mejor del partido. De sus botas llegó la ocasión más clara entre los tres palos a pase de Muriel.

SARABIA

5 | El tiempo que estuvo en el campo mejoró el juego sevillista pese a la derrota, debería de haber salido antes. Generó ocasiones que no llegaron a nada.

KROHN – DELHI

S. C. | Apenas tuvo oportunidad de hacer algo. En los 14 minutos que disputó se encajaron dos goles y parte de culpa tuvo en el segundo gol de Guedes.