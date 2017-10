Berizzo: "No le temo al despido"

Cara de circunstancia de Berizzo ante la mala actuación de los jugadores | Foto: Sevilla FC

De nuevo era el turno de la comparecencia ante los medios, tras una gravísima derrota por parte del técnico y máximo responsable del Sevilla FC. Temeroso por la situación del equipo el técnico argentino no podía dar explicaciones del repetido fracaso de un equipo del que se esperaba muchísimo más de ellos. No se encuentra temeroso ante un posible despido, sino ante no poder encontrar la solución a la situación de la plantilla.

Eduardo Berizzo hizo su valoración sobre la actuación de los jugadores en el campo: “En ataque ellos han hecho hoy un partido imparable que no pudimos detener. Nos golpearon antes del descanso y después y nuestras insinuaciones de peligro las ejecutábamos mal. A partir del 2-0 te desordenas y vas en busca de alguna ocasión y acabas recibiendo más goles".

También reconocía que “no le temo al despido, le temo a otras cosas, pero a ésta no. Le temo a no encontrar la solución a los problemas. Tras una derrota así todo es pesimismo y no tengo respuestas inmediatas. Hay que fortalecerse, levantar la cabeza y trabajar. Tengo el máximo de responsabilidad en las derrotas”.

Por último comentaba que al vestuario le hacía falta un buen partido, creían que iba a ser el enfrentamiento contra el equipo valenciano pero se han visto golpeados, que tienen que fortalecerse, mejorar y que su intención es buscar soluciones.

Ante la tragedia el presidente ha tenido que salir a comparecer ante los medios de comunicación para apagar las llamas. Ha hablado de que están atravesando un momento malo pero es el equipo el que lo tiene que solucionar trabajando duro para seguir adelante.

También ha declarado sobre el técnico, Eduardo Berizzo del que ha dicho que siguen confiando en él y que tienen la certeza de que triunfará en el Sevilla FC al igual que hicieron los predecesores.