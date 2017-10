El Sevilla Atlético consigue un empate frente al Zaragoza

Google Plus

El Sevilla Atlético se disputaba hoy un encuentro complicado ya que sus estadísticas están en negativo desde que empezó la liga a diferencia de las de su rival, el Zaragoza está trigésimo en la tabla clasificatoria y por ello mostró un juego un tanto asfixiante para los locales que hasta el último minuto estuvieron en una complicada tesitura.

El Sevilla Atlético sorprende

La noche sevillana dio para mucho y es que tanto el conjunto local como el visitante mostraron a todos lo que realmente deseaban, la victoria. La intensidad era palpable en el ambiente y tanto uno como el otro no paraban de tener en su poder el esférico, pero las jugadas nunca se finalizaban con mucho peligro.

Con el trascurso de los minutos el Sevilla Atlético iba aumentando sus fuerzas, algo inédito para los espectadores que ahí se encontraban aunque las aproximaciones de los de Natxo González no pasaban desapercibidas su conjunto comienzo a ponerle más ganas a su juego y a sumar más llegadas. Entre subidas y bajadas de ambos conjuntos apareció el nueve del equipo local, Carlos Fernández, que tras una jugada un tanto trastabillada anotó el 1-0.

Los de Luis Tevenet no paraban de presionar siguiendo la misma línea del primer minuto del partido, presionando arriba y atentos y contundentes en defensa, sin embargo, los del Zaragoza no estaban siendo muy acertado en cuenta a juego, sus intenciones de ataque no servían mucho debido al mal disparo a puerta y a la mala conexión entre jugadores.

El conjunto Zaragozano quería dejarse la piel en el terreno de juego pero no lo conseguía, el Sevilla Atlético estaba siendo superior y los visitantes lo estaban notando.

En el minuto 40 de partido el encuentro dio un vuelco diferente ya que llegó el empate de las botas de Borja Iglesias que fulminó la portería de Juan Soriano tras certero centro de Delmas. Minutos antes de ir al vestuario los franjirrojos se encontraban con el agua al cuello esperando con ansias el final del primer periodo, en un abrir y cerrar de ojos las tornas habían cambiado se veía a un local decaído frente a un visitante echado hacia delante.

La superioridad de un grande

El pitido inicial parece que les dio fuerzas a los locales ya que en apenas unos minutos, en un abrir y cerrar de ojos, el Sevilla Atlético se volvía a poner por delante en el marcador gracias nuevamente al delantero canterano Carlos Fernández. Los zaragozanos no daban crédito a lo que sus ojos veían debido al tanto tan temprano de los franjirrojos poniéndolos nuevamente en un difícil tesitura.

Los del Cisneros Palacios pese a haber anotado el gol no dejaban de defender debido a las llegadas del Zaragoza que no cesaba en su intento de conseguir el empate, por ello, se estaban disputando unos minutos muy intensos de idas y venidas de ambos equipos.

El reloj corría y los de Natxo González cada vez se venían más arriba, nuevamente repitiendo la historia del primer periodo, a esto se le sumaba el ambiente tan caldeado que había tanto en el terreno de juego como en las gradas, las faltas cada vez eran más constantes.

El Sevilla Atlético se veía cada vez más abrumado, por lo tanto, decidieron echarse hacia delante e intentar no volver a caer en el descontrol de la defensa, ni en el poco acierto a la hora de disparar a puerta. Los franjirrojos llegaban, pero finalmente se hallaban con una contra del equipo rival que les causaba pequeños daños, tanto fue así que en el minuto 78 el delantero zaragozano, Borja Iglesias, volvía a poner el empate en el marcador tras un centro de su mejor aliado, Delmas.

El jarro de agua fría fue de nuevo decepcionante para todos los presentes sevillistas. El conjunto canterano decayó poco a poco mientras que los visitantes aprovechaban para intentar sacar tres puntos del Cisneros Palacios, la defensa de los franjirrojos no daba el máximo para defender su área ni a su guardameta, por ello, los últimos minutos se les estaban haciendo cuesta arriba.

Viendo que el final del partido se acercaba los de Tevenet decidieron poner toda la carne en el asador, pero aunque esto fue así se veía claro quién era el veterano en juego. En el descuento los locales llegaban cada vez con más intensidad pero no daban el último paso para poder llevarse la victoria, por lo tanto, tras el pitido final se fueron al vestuario con un 2-2 en el marcador.