Tevenet: "Los dos equipos hemos hecho méritos para ganar" | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

Lo intentó el Sevilla Atlético pero a la undécima tampoco llegó la vencida. El filial estuvo hasta dos veces por delante en el marcador, pero la ambición y la calidad del Real Zaragoza fueron demasiado y los andaluces no lograron aguantar lo suficiente para poder llevarse los tres puntos.

Al menos, en esta ocasión las sensaciones fueron buenas y Luis García Tevenet se fue con buen sabor de boca del encuentro. El sevillano introdujo varias caras nuevas en el once y fue preguntado al respecto, aclarando que "con los cambios veníamos buscando mayor competitividad dentro del vestuario, algo que con las lesiones por el momento nos faltaba, como en el caso de Felipe Carballo, pero al final esto es un deporte donde en la plantilla todos tienen que actuar cuando les toque".

"El Zaragoza está conformado para estar entre los dos primeros y ascender directamente"

Igualmente, se refirió al oponente de esta jornada, uno de los conjuntos más potentes de la categoría y por lo cual había estar bien prevenido: "Los cambios eran también para querer ganar ante un rival que nos iba a exigir muchísimo, como nos ha exigido cada vez que tenía el balón".

El técnico volvió a destacar el encomiable esfuerzo realizado por sus pupilos, otorgándole más mérito considerando la alta entidad del contrario, que para Tevenet "está conformado para estar entre los dos primeros y ascender directamente". En resumidas cuentas, el ex del Huesca se queda "con el trabajo, con el que de momento no nos llega para la victoria, no porque no la busquemos, porque yo creo que hoy la hemos buscado con mucho ahínco".

En segundo y último lugar fue preguntado si consideraba como justo el marcador final, pues si bien su conjunto estuvo cerca de la victoria también el Zaragoza pudo llevársela. "Me hubiera gustado que mi equipo se hubiera ido con la recompensa del resultado. En el último tramo el partido era casi una ruleta, llegábamos nosotros, transitaban ellos, volvíamos a transitar nosotros... Ahí hemos tenido alguna opción de poder haber hecho el 3-2, pero también es verdad que Juan Soriano ha hecho una gran parada y ellos han tenido la oportunidad de hacer el 2-3".

Atajó que "el empate no es justo ni injusto, es el que es", y concluyó reconociendo que es un resultado fiel a lo visto sobre el terreno de juego ya que "los dos equipos hemos hecho un gran desgaste, los dos hemos hecho un buen fútbol por momentos, en situaciones hemos mandado nosotros y en otras ellos. Visto lo visto el empate no debemos considerarlo injusto para ninguna de las dos partes, porque los dos equipos hemos hecho méritos para ganar y para no perder".