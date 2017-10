Berizzo: "Hay que reconocer errores, futbolísticos y técnicos"

Eduardo Berizzo atendiendo a los medios | Foto: Sevilla FC

Tras el último entrenamiento del Sevilla FC antes de irse a Cartagena para jugar el primer partido de la Copa del Rey, Eduardo Berizzo declaró ante los medios de comunicación en la rueda de prensa.

El técnico comenzó hablando de que se sentía dolido por haber sufrido unas derrotas con tantos goles y que el equipo en medio del partido se descompusiera, añadió que además generaron muy pocas ocasiones de gol y en las pocas que tuvieron no acertaron.

Al hablarle de cambios él cree que no debe haber ninguno en la forma en la que están jugando, sino trabajar más para mejorar el sistema de juego. Para él los jugadores saben lo que tienen que hacer, pero: “en las dificultades uno tiene que dar un paso al frente no un paso hacia atrás. Todos tenemos que dar un paso más, yo el primero”

Le preguntaron sobre el respaldo que ha recibido de José Casto y dijo: “le agradezco su compromiso conmigo, no necesito una sobre atención sobre mí, siempre me he sentido muy cerca de todo el mundo. Me siento dentro de una institución muy valiosa, con personas muy afectuosas conmigo… Hay que reconocer errores, futbolísticos y técnicos, no me pongo una venda y dejo de verlos”. “Lo único que deseo y que he comprobado dentro de la grandeza del Sevilla, el Sevilla no sabe cómo te gana, pero te gana, tiene un animal competitivo dentro, tiene un orgullo interior muy activo... Uno cuando pisa la ciudad deportiva se da cuenta de que aquí hay que ganar… Este equipo, esta afición, se siente orgullosa de quien son y mañana, el sábado y el martes la afición estará con su equipo y lo impulsará a ganar los partidos”.

Por último, concluyó hablando sobre que está cómodo en el club y que va trabajar duro para que las cosas cambien de rumbo y vayan hacia donde él cree que deben ir.