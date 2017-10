FC Cartagena - Sevilla FC: puntuaciones del Sevilla FC, ida de los 1/16 de final de la Copa del Rey

Google Plus

Ganso disputando un balón durante el partido | Foto: Sevilla FC

No era un partido aparentemente difícil. El rival, el FC Cartagena, que milita en Segunda B, no debería de poner en aprietos a un equipo que juega en la máxima competición europea, pero dada la negativa racha que el conjunto hispalense estaba acumulando, tres derrotas consecutivas, hacían que hasta un partido que años atrás se presentaba como un mero trámite, se convirtiese en un examen que no solo había que aprobar, también había que sacar nota, y el Sevilla así lo ha hecho. Sin dudas y sin contemplaciones, el Sevilla llegó y venció, no con un juego precisamente brillante teniendo en cuenta el rival, pero tampoco lo necesitó. Le bastó con tener el balón y enchufar tres. Simplemente, hoy salió todo, el equipo estuvo muy cómodo sobre el césped, controló bien al rival y lo más importante, venció.

Cierto es que del partido no se pueden extraer grandes conclusiones, ya que el rival era muy inferior, pero era necesario ver un cambio, un giro de tuerca en la mentalidad del equipo y del entrenador. El Sevilla ha controlado desde principio a fin un partido que no ha tenido mucha más historia. El Cartagena está dos categorías por debajo, y eso se tenía que ver sobre el campo. El conjunto de Berizzo, el gran cuestionado tras el temporal, era consciente de que quizás, el hecho de ganar por un gol no sería suficiente para calmar el estado de preocupación en el que vive la parroquia sevillista, por eso lo mejor era sentenciar la eliminatoria y a pensar en el Leganés, y así fue. Tres zarpazos de Sarabia, Correa y Muriel bastaron para dejar al Sevilla prácticamente clasificado para octavos de final.

Eduardo Berizzo

7 | A pesar de las últimas derrotas del equipo, hoy era un día para ver a los menos habituales, y no solo los vimos, sino que además funcionaron. El técnico volvió a improvisar un nuevo once y está vez el experimento funcionó. Los jugadores que no están participando tanto hoy han cumplido con creces las expectativas, demostrando que están preparados para compromisos más importantes. Puede que aquí empiece la remontada del equipo, quién sabe.

David Soria

5 | Ha tenido una noche fácil, apenas le han probado, solo en dos o tres ocasiones, donde ha respondido muy bien. No ha participado mucho en el juego, por tanto, no puede recibir una gran puntuación. No era un día para ver y medir los reflejos de Soria, está claro.

Sébastien Corchia

6 | Partido completo del lateral francés. Quizás no ha tenido toda la participación en ataque que se esperaba, pero ha estado solvente en tareas defensivas y a la que podía se incorporaba al ataque. Buen partido de un jugador que tiene que ofrecer mucho más si quiere hacerse con la banda derecha del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Johannes Geis

6 | Hoy le ha tocado jugar de central, donde apenas le vimos en Alemania, pero lo ha hecho bastante bien. Siempre llegaba a la hora justa, atento al corte y con buena salida de balón. Cierto es que el Cartagena no ha llegado mucho, pero es bueno saber que Berizzo también puede contar con esta variante ante la plaga de lesiones que asola en centro de la zaga.

Clément Lenglet

6 | Un día más en la oficina para el central galo. Se ha mostrado muy seguro, dada la superioridad técnica que tenía frente a los delanteros del Cartagena. Solvente y siempre atento, como se espera de él. No ha podido terminar el partido por unas molestias, pero se espera que no sea nada grave. El francés va cogiendo galones en el equipo, hoy lo ha demostrado.

Lionel Carole

6 | De más a menos durante el partido, pero ha cuajado una gran actuación. Muy presente en ataque durante la primera parte, daba la poca exigencia defensiva que tenía. En el segundo tiempo se ha apagado un poco, pero ha dejado un buen sabor de boca con la actuación de hoy.

Michael Krohn-Dehli

5 | Apenas a tenido presencia en el juego, Berizzo lo ha colocado como medio centro puto, dirigiendo al equipo, pero no ha intervenido en la creación. Se le ha visto algo desubicado, fuera de posición. Le está costando al danés volver a un buen nivel tras su lesión, algo lógico por su edad. Hoy, aparentemente era un partido fácil para él, pero no hemos visto su mejor versión.

Borja Lasso

6 | Muy correcto en líneas generales pero sin brillar. Se ha limitado a asegurar pases y estar bien posicionado siempre. Si se le ha echado en falta un poco de esa diablura que tenía en el Sevilla Atlético, hoy era un día para ello. Ha intentado pases arriesgados y la mayoría de las veces han acabado mal. Tiene que empezar a soltarse si quiere seguir en el primer equipo.

Paulo Enrique Ganso

8 | Érase una vez un hombre pegado a un tacón. El brasileño ha vuelto a dejar hoy muestras de su mayor habilidad, el toque de espuela. Uno de ellos ha servido para que Correa hiciera el segundo. También asistió a Muriel en el tercero. Buen partido, una vez más, de Ganso. No es el que más ha corrido, tampoco el que más ha tenido le balón, pero siempre estaba en la zona de peligro, y sus pases entre líneas se convertían en veneno para la defensa del Cartagena. Completo partido del centrocampista.

Pablo Sarabia

7 | El renacido esta vez fue el madrileño. Muchos se preguntaban porque un jugador que fue tan importante la pasada temporada, apenas estaba contando en esta, el partido de hoy les da la razón. Gran actuación de Sarabia, no solo por marcar el primer gol, sino porque además se le ha visto con muchas ganas, siempre participativo y cerca de balón. Creando peligro cada vez que el esférico estaba en su poder, como el Pablo de la pasada campaña.

Joaquín Correa

8 | Como Pedro por su casa, exhibición del 'Tucu' en Cartagena. Una vez más ha vuelto a dejar otra jugada para el recuerdo, como la del Maribor pero empezando mucho más atrás. Cada vez que tenía el balón volvía loca a la defensa murciana, regate por aquí y regate por allá. El mejor del Sevilla sin duda, un partido enorme al que ha puesto el broche de oro un el segundo gol, con un toque de calidad perfecto tras el taconazo de Ganso.

Wissam Ben Yedder

6 | Se le ha visto participativo, incluso ha tenido una ocasión muy clara, pero no ha tenido su día. Cierto es que ha jugado solo el primer tiempo, pero era una noche muy buena para resarcirse del claro gol que falló en Moscú. Durante los 45 minutos que ha jugado se le ha visto bien, pero todos esperábamos un poco más.

Luis Muriel

6 | Ha entrado y ha marcado, así de fácil, pero también ha fallado ocasiones claras. Está siendo un jugador muy cuestionado, y aunque hoy ha marcado, necesita mostrar mucho más si quiere callar esos rumores que recorren Nervión. Ha estado presente en ataque, pero le ha faltado más olfato de gol. Tendrá que mejorar si quiere ser el delantero centro titular del Sevilla.

Guido Pizarro

5 | Ha jugado 30 minutos cuando el partido estaba ya resuelto, por lo que no ha podido brillar mucho. Correcto y contundente, como es siempre el argentino.

Jesús Navas

5 | Al igual que Pizarro, ha jugador pocos minutos cuando el partido estaba ya resuelto, por lo que no ha podido deslumbrar mucho.