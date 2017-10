El Sevilla se reencuentra con la victoria

Google Plus

Tras un mes de ausencia, el Sevilla volvió al Ramón Sánchez Pizjuán después de una racha nefasta de resultados tanto en liga como en la Champions League con Berizzo como foco de atención al ser pitado por una parte de los aficionados sevillistas. Descolgarse de los puestos europeos y dar muy mala imagen era motivo suficiente para que los nervionenses estuvieran enfadados. Además, enfrente tenían al equipo revelación de la liga, un Leganés quinto en la clasificación con ganas de dar guerra en la ciudad hispalense.

Los locales dispusieron de más oportunidades, pero el Leganés icordió bastante para llevarse el empate

Pero el equipo local sabía que era un partido importante para quitarse de la presión y mirar algo más hacia arriba a sabiendas de que el Atlético de Madrid y Villarreal empataron en el Metropolitano. Berridos, una vez más, revolucionó el equipo sacando a David Soria de titular en vez de Sergio Rico. El canterano ya jugó ante el Cartagena y parece ser que le agradó al técnico argentino. También jugó de inicio el danés Krohn-Dehli. Sin duda, otro partido más que Berizzo rota a los jugadores. Quizás también pensando en el partido contra el Spartak de Moscú de Champions League del próximo miércoles.

Por su parte, el Leganés planteó el partido con su once de gala con un Beavue en racha. El equipo de Asier Garitano probó suerte como hizo Spartak de Moscú y Valencia. Es decir, dejando el balón a los sevillistas y esperarlos en una contra con la rapidez de Amrabat y Beavue. Pero se encontró a un equipo más serio.

Dominio del Sevilla en la primera parte

El choque fue dominado de principio a fin por los locales. Sin ningún acercamiento claro en los primeros minutos, el Sevilla tenía más intención de disputar cada balón que un rival muy bien colocado en defensa, por algo es una de las mejores defensas de la liga. Pero no llegó el gol hasta el minuto 21 del partido, cuando Sarabia puso un balón a Ben Yedder para que el francés corra y se quede solo mano a mano frente a Cuéllar que poco pudo hacer. El gol del francés subió al marcador gracias a la maravillosa asistencia de Sarabia y a un defensa adelantada incapaz de adivinar el ataque del equipo local.

Con pocas ocasiones, después del gol, el equipo madrileño intentó empatar con varios acercamientos por medio de Amrabat pero no fue capaz de peligrar con claridad la portería de David Soria. El que sí generaba peligro es Pablo Sarabia, uno de los jugadores más activos del partido, que creó una nueva ocasión centrando un balón al área que no pudo llegar Ben Yedder. Ya en los últimos minutos de la primera parte, Nolito tuvo que entrar al campo porque Correa se lesionó tras un golpe de un jugador del Leganés.

Una segunda parte completamente distinta

Asier Garitano cambió en el descanso a Amrabat para que El-Zhar jugara en su lugar, y no le pudo ir mejor las cosas. Al minuto de reanudarse el encuentro, Corchia derriba a un jugador del área para que el árbitro pite penalti. Szymanowski no perdonó ante David Soria y el Leganés puso las tablas en el marcado ante un Sevilla que se puso nervioso y no reaccionó después del gol.

De hecho, fue el equipo de Garitano quién empezó a merodear el área de un Sevilla algo nervioso teniendo en mente una victoria importante para ellos, que querían acabar una mala racha de resultados negativos.

Amrabat y Correa se retiraron en la primera parte. Foto: Getty Images.

Pero la calidad del Sevilla es indiscutible, y después lo intentó tras un disparo de Nolito que atrapó Cuéllar. Y dos minutos después, Pablo Sarabia disparó duro que el portero del Leganés no pudo atrapar. El Sevilla se volvió a adelantar en el marcador gracias al madrileño, que ha participado en los dos primeros goles del Sevilla. Poco después, Nolito hizo un trallazo que le dio a la madera, podría haberse distanciado en el marcador.

Pero el Leganés es la revelación de la liga y no se iba a quedar con los brazos cruzados. Eraso, por un error en la marca defensiva local, estuvo a punto de hacer el empate y volver a silenciar el Pizjuán, pero su tiro fue bastante desviado.

Pasando los minutos, el encuentro iba teniendo un color más oscuro con algunas faltas y menos ocasiones. El Leganés quería y mantuvo más tiempo el balón ante un Sevilla que iba esperando las contras. Es decir, las tornas se fueron cambiando para cada equipo. Una vez que Berizzo decidió que Banega salga al campo en la mitad de la segunda parte, parecía que los locales iban a tener un poco más el balón, pero no fue así. El Leganés tuvo más posesión buscando el empate.

Pero con más sustos que otra cosa, el Leganés no pudo perforar la portería del Sevilla cuando estaba mejor que los nervionenses. De hecho, N'Zonzi, que estuvo de vuelta tras una lesión, mandó un tiro al larguero pudiendo sentenciar el partido en los últimos instantes del encuentro.

Así las cosas, el Sevilla se reencuentra con la victoria con Berizzo bajo lupa pero con tres puntos más que les sube a los puestos europeos. El club se Nervión coge fuerzas para el próximo miércoles frente al Spartak de Moscú y el próximo fin de semana ante el Barcelona en el Camp Nou. Por su parte, el Leganés acaba con una racha de tres victorias consecutivas en liga abandonando los puestos europeos y con la sensación de poder haber hecho algo más en el Pizjuán.