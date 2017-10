Reparto de puntos entre los dos filiales de Segunda

Google Plus

El Sevilla Atlético sigue sin ganar en lo que va de campaña, pero al menos ya sabe lo que es dar guerra hasta a los equipos más capaces de la categoría. La calidad del Barça B amenazaba la integridad de los pupilos de Luis García Tevenet, y de hecho la contienda no pudo empezar peor para sus intereses porque Aleñá a los tres minutos se disponía a comenzar lo que parecía avecinarse como una goleada. No obstante, el filial sevillista sacó sus armas y comenzó a maniatar poco a poco a los de Gerard López, arreglando el mal arranque de partido con un inicio fulgurante del segundo período, logrando Marc Gual restablecer las tablas en el minuto 48. Luego, el conjunto sevillista se aplicó en defensa para reprimir los impulsos azulgranas, que hicieron más por llevarse los tres puntos en el tramo final pero que no hicieron sufrir demasiado a los andaluces, que se vuelven a casa con buenas sensaciones y con un punto más en su casillero.

Un mal arranque sevillista echa por tierra la primera mitad

Se esperaba un encuentro de fútbol atractivo y vistoso, aunque la presión alta de uno y otro equipo dificultaba la salida limpia de balón. Era tal que el primer error defensivo ya iba a suponer la primera variación en el marcador, y, como no, el que falló fue el Sevilla Atlético. El cuadro frajirrojo no era capaz de sacar el balón del balcón del área y, a los tres minutos de juego, Lozano toca hacia adelante para dejar solo a Aleñá, que con mucha comodidad definía ante Soriano para poner el 1-0.

Las cosas no empezaban bien para los de Tevenet, que intentaban reaccionar con un disparo seco de Olavide a los siete minutos que detenía con seguridad Ortolá. En el otro área el Barça B no daba tregua y Arnáiz obligaba a Soriano a despejar un buen disparo de falta directa. El toledano iba a ser uno de los jugadores más destacados y junto a Cucurella no pararon de causar estragos en la banda derecha de la defensa andaluza. Mientras, Aleñá y Vitinho creaban en el medio ante un centrocampo sevillista que bastante tenía con aguantar el aluvión.

Tras unos diez minutos muy pausados, con el conjunto azulgrana dominando el partido, Cucurella lograba un buen disparo a los 20 minutos que atajaba Juan Soriano estirándose a su izquierda. Por fin iba a aparecer el cuadro visitante, nueve minutos después, con una buena acción personal de Marc Gual cuyo disparo con poco ángulo lo despejaba con solvencia Ortolá.

El Sevilla Atlético fue a más y pudo maniatar el ataque azulgrana tras el ecuador de la primera mitad

A partir de ahí, la balanza se nivelaría ya que el Sevilla Atlético adelantaría sus líneas y dificultaría las transiciones azulgranas, aunque en el otro campo el conjunto andaluz tampoco lograba sorprender y superar a un muy buen trabajado entramado defensivo catalán. Antes del intermedio, la opción más clara la tuvo Arnáiz con un disparo de falta directa cerca de la frontal del área que se fue a la derecha de la portería, mientras que Felipe Carballo, ya en la prolongación, intentaba un disparo potente que salía centrado para el guardameta local. En el cuadro de Gerard López, Lozano tuvo que abandonar el partido por problemas físicos, siendo sustituido por Marc Cardona.

Igualando la contienda por la vía rápida

El segundo período arrancaba justo al contrario que el primero. En el primer minuto, Sergi Palencia derribaba en el área a Matos y Marc Gual lograba transformar la pena máxima para llevar la igualada al marcador. El luminoso ahora lucía el 1-1, que hacía justicia a la igualdad que se estaba viendo ya en el final de la primera parte.

Hasta casi la hora de juego, el partido se convertía en algobastante incontrolado, con buenas llegadas de ambos equipos por banda, fieles a su estilo. Sin embargo, el Barça B poco a poco se iba estirando y generando algunas ocasiones, al principio bien tapadas por la defensa franjirroja. Arnáiz se topaba varias veces con la zaga y en el 63´Marc Cardona se plantaba en la frontal tras una buena acción personal pero el golpeo final le salió muy blando. La magia casi la pondría Aleñá, en una acción maradoniana dejando atrás a varios rivales, con túnel incluido a Pozo, aunque llegó con pocas fuerzas al final y el disparo se iba fuera. Poco después, el ex sevillista José Martínez también tenía que dejar el campo por lesión, sustituyéndole Jorge Cuenca.

En la recta final, el filial blaugrana apretó en busca de la victoria, obligando a los de Tevenet a replegarse e intentar amarrar el punto. Todo se iba a jugar en cancha sevillista ya que los visitantes intentaban salir a la contra pero se topaban con una bien plantada retaguardia barcelonista. También llegaban los problemas físicos a los nervionenses, con un Borja San Emeterio que también tenía que dejar el campo por lesión, entrando en su lugar Yan Eteki.

Carlos Pérez intentaba un libre directo en la semiluna pero se iba muy alto y Aburjania probaba suerte con un chut desde lejos que iba centrado a Ortolá. La gran ocasión fue para José Arnáiz, cuyo disparo lo dejaba muerto en el área Juan Soriano y el rechace lo lograba despejar con algo fortuna la defensa del Sevilla Atlético, jugada con la que concluiría la contienda ante el desgaste y tremendo cansancio por parte de los dos filiales de LaLiga 1|2|3, que esta vez se repartieron los puntos.