Tevenet: "El partido de mi equipo ha sido muy completo"

Tevenet junto a Gerard López antes del partido | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Una jornada más, el Sevilla Atlético se queda sin ganar pero volvió a dejar detalles que muestran que va a más. Visitar el Miniestadi para acometer al otro filial de la categoría, el Barça B, era una misión difícil, pero los franjirrojos plantaron cara saliendo adelante de un mal inicio y logrando la igualada definitiva al poco de empezar la segunda mitad.

"Nos ha faltado continuidad en el juego a la hora de atacar"

Luis García Tevenet compareció en rueda de prensa para dar sus impresiones sobre el encuentro. Para el sevillano, el problema del comienzo de la primera parte no residió en el fútbol del rival, sino en las pérdidas de balón. Había que recuperarlo pronto y eso condujo a "una presión alta que nos estaba dando frutos en cuanto al robo pero no conseguíamos tener la continuidad en el juego a la hora de atacar". Superado ese trance, la contienda fue otra para el Sevilla Atlético: "Hemos sufrido menos pese a la potencialidad arriba del rival, no han tenido tantas ocasiones como en otros partidos y quitando el último arreón del Barça más con corazón que con cabeza, nos hemos juntado y hemos sabido sufrir".

En definitiva, para el técnico el partido de su equipo "ha sido muy completo, porque disputarle la posesión a un equipo como el Barça B es complicado, y me atrevería a decir que en muchos momentos esa posesión ha sido nuestra. Ha sido un gran encuentro por parte de mis chavales, siendo sabedores de que el punto nos sabe a poco por la clasificación, pero nos quedamos con la lectura de que el esfuerzo y el trabajo han sido excelentes".

"Hemos intentado disputarles la pelota metiendo a Olavide y Boutobba por dentro y buscando la velocidad arriba con Marc y Pozo"

Por último, preguntado sobre la forma de encarar el partido técnicamente, Tevenet admitió que fue a atacar a "la principal virtud al rival que es tener la pelota", intentando crear mucho fútbol por el interior y por eso optó por dar entrada "dos futbolistas por dentro como Olavide y Boutobba, intentando tener la posesión y meter a Pozo arriba con Marc Gual aprovechando su velocidad". Sin embargo, volvía a apuntar que faltó continuidad en los segundos pases, lo que hacía restar dinamismo al juego, y también resaltó que "al final del partido también nos ha hecho daño que el campo se secara, hacía nuestras transiciones de ataque mucho más lentas y la velocidad arriba se veía frenada con el bote del balón".