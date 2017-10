Sarabia y diez más

Sarabia celebra el gol que dio los tres puntos al Sevilla // Foto: SFC

Lo importante era ganar y se consiguió. La victoria contra el Cartagena rompió una racha de tres partidos perdiendo, pero era una victoria que no cuenta para una afición que había sufrido en una semana bagaje de 10-1 en goles, unos números horrorosos para un equipo de Champions.

Por todo ello, el partido contra el Leganés estaba marcado en rojo para el aficionado. Se daba, además, la casualidad de que este partido era el único que iba a disfrutar el abonado sevillista de su equipo jugando como local en este mes de octubre.

Lo importante era ganar

El conjunto hispalense necesitaba ganar a un equipo de primer nivel para que la afición no se echara más encima. Berizzo era consciente de esta situación y por ello no quiso arriesgar a la hora de hacer el once inicial. David Soria en portería no fue sorpresa ya que el mismo entrenador argentino ya advirtió en rueda de prensa que pensaba darle otra oportunidad en Liga. En defensa estaba claro que cuatro jugadores había que alinear, ya que las lesiones en esta línea son abundantes. Los inamovibles Kjaer y Lenglet y en las bandas Escudero y Corchia por la lesión de Mercado. En el centro del campo volvía el dúo Pizarro-N´Zonzi que no había cuajado excesivamente bien en anteriores partidos, pero que en este sábado no rindió a mal nivel. Krohn-Dehli era el otro medio, quizá sorpresa para algunos y para otros no. En bandas, por fin, sentaba en el banquillo a Nolito y Navas quiénes no estaban rindiendo en su mejor versión. Los jóvenes Correa y Sarabia se hacían con las bandas para acompañar al punta Wissam Ben Yedder.

Desde el primer minuto se vio a un Sevilla superior al conjunto pepinero, pero los locales no eran capaces de crear peligro. Dominio estéril del balón para impaciencia de los suyos. Lo que caracteriza a los grandes equipos es que tienen jugadores de gran calidad y por esta circunstancia llegó el primer gol blanquirrojo. Gran pase de Pizarro al pie de Sarabia, quién, gracias a la colaboración de la defensa visitante, filtró un excepcional balón al hueco al nueve sevillista. No se puso nervioso el punto galo esta vez. Era el minuto veinte y el Sevilla iba por delante en la primera que tuvo.

El partido en la primera mitad siguió la tónica que tuvo antes del gol, aunque eso sí, el Leganés también intentó hilvanar alguna jugada aunque sin peligro. Y es que el conjunto de Nervión no logra tener un estilo de juego que le ayude a fabricar ocasiones. Pizarro partía un poco más retrasado que Steven, a quien por cierto, se le ha echado de menos desde aquella lesión en Bilbao. El medio francés le da más sentido al juego de pases, es un jugador insustituible a día de hoy. Krohn-Dehli era el medio más adelantado y estuvo corriendo de un lado a otro buscando crear nuevas líneas de pase, pero ni por esas los locales lograban hilvanar jugada alguna.

La primera parte se puede resumir en que, gracias a Sarabia, el Sevilla iba por delante. Salió de la banda derecha para meterse por el centro para lograr asistir con mucha calidad a Ben Yedder. Aparte de no lograr crear ocasiones de gol, la otra mala noticia fue la lesión de Correa que, previsiblemente, no estará ante el Spartak.

N¨Zonzi fue clave en su vuelta // Foto: SFC

Se supo reponer

Apenas tres minutos después de empezar la segunda parte se señalaba un penalti en contra al Sevilla. Empataba el Leganés y el aficionado sevillista veía venir otro nuevo tropiezo de los suyos. Pese a eso la afición intentó alentar a los suyos, quiénes tuvieron el dominio del balón en busca del gol que les pusiera otra vez por delante.

Nolito había presentado un nivel de juego bastante desastroso en los últimos partidos. La lesión de Correa poco antes del descanso le dio una oportunidad para resarcirse. Y lo aprovechó. No paró de correr para presionar y salir rápido con el balón hacia la portería de Cuéllar. Supo aprovechar sus minutos, aunque su ímpetu le hizo perder algún balón que otro, pero está claro que ésto es lo que espera el aficionado de él. Está en la buena línea y el miércoles hay partido clave y seguramente Correa no esté.

Las labores defensivas mejoraron y mucho gracias al buen hacer de Pizarro, pero sobre todo por N´Zonzi, quién supo dar más orden al centro del campo sevillista. Fue gracias al galo por lo que el Sevilla no sufrió ocasiones claras de los madrileños.

Pablo Sarabia ya había dado una asistencia a Ben Yedder en la primera parte y en la segunda le tocaba a él. Zurdazo del madrileño desde la frontal del área hacia la escuadra izquierda del portero pepinero. 2-1 y delirio en la grada por el golazo que, además, desatascaba el partido. Y si el aficionado sevillista sufrió fue gracias al poco acierto de cara a puerta que tuvo después el Sevilla. Nolito en un mano a mano estrelló un balón al larguero, Wissam disparaba al pecho de Cuéllar, N´Zonzi chutó buscando el primer palo del portero, pero fue desviado por la defensa... Muchas ocasiones desperdiciadas que dieron incertidumbre sobre cuál sería el resultado final del partido.

Los tres puntos se quedaron en casa y se le ganó a un rival que partía con un punto por encima de los sevillanos, además le logró hacer dos goles a un equipo que hasta ayer solo había encajado tres. Y el miércoles cita clave para optar a pasar a los octavos de Champions. Toca seguir mejorando paso a paso.