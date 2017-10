Sevilla FC vs Spartak de Moscú en vivo y en directo online en Champions League 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Sevilla FC vs Spartak de Moscú.

El árbitro portugués Artur Dias | Foto: Getty Images

El portugués Artur Dias será el encargado de dirigir el partido. Será la primera vez que arbitre a los nervionenses y la segunda a un equipo español después de verse las caras con el Athletic en la derrota ante el Augsburgo (2-1) en la pasada edición de la UEFA Europa League. Esta temporada en Champions ya ha mediado en la victoria de la Roma por un gol a dos en la cancha del Qarabag.

El Sánchez-Pizjuán, con capacidad para 42.500 espectadores, será el encargado de albergar el encuentro.

Atentos a: Ben Yedder, del Sevilla. El franco-tunecino es la principal amenaza ofensiva nervionense y con cuatro goles es uno de los máximos goleadores de la competición, solo superado por Cristiano Ronaldo y Harry Kane, con uno más.

Quincy Promes, el descaro y la pólvora del Spartak | Foto: Getty Images

Atentos a: Quincy Promes, del Spartak. El extremo holandés es una de las mayores estrellas del conjunto ruso, destacando de él su velocidad, desborde y capacidad de gol, cualidades que ya sufrió el Sevilla en tierras moscovitas, donde el atacante logró dos tantos a los de Berizzo.

Eduardo Berizzo compareció en rueda de prensa esta semana en la previa del encuentro, y no tiene dudas de que los tropiezos anteriores servirán de "revulsivo" para las próximas grandes citas. Su confianza en el equipo, total: "Somos un equipo muy fuerte en casa y mañana lo haremos sentir".

El único precedente es el encuentro que se disputó hace dos semanas, en el que saltó la sorpresa por la goleada del cuadro ruso por cinco goles a uno. Los goles de Quincy Promes, por partida doble, además de Melgarejo, Glushakov y Luiz Adriano sometieron a un Sevilla al que poco le valió el tanto de Kjaer.

No hubo color en el duelo en Moscú | Foto: Getty Images

Al contrario, de menos a más, ha sido la trayectoria del conjunto dirigido por Massimo Carrara: comenzó con un insulso empate en casa del Maribor (1-1), salvó otro punto en su feudo ante el Liverpool (1-1) y batió al equipo español en el tercer encuentro (5-1).

El Spartak de Moscú, por su parte, ha alcanzado el ecuador de la fase de grupos en una posición privilegiada: comparte liderato del grupo E junto al Liverpool con cinco puntos, aunque con un solo punto más que el Sevilla, por lo que no puede despistarse y necesita sacar un resultado positivo de Nervión si no quiere quedarse atrás en la carrera por la clasificación.

El Sevilla se encomienda a Nervión para salir adelante | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

El bagaje del equipo español hasta el momento ha ido de más a menos: se comenzó con un ilusionante empate en Anfied ante el el Liverpool (2-2) y se cumplió con creces el "trámite" ante el Maribor (3-0), pero la abultada derrota en Moscú (5-1) deja en posición crítica a los de Berizzo.

El Sevilla llega como tercer clasificado del grupo y la obligación de ganar, no solo para hacer olvidar el desastre de hace dos semanas y para volver a las buenas sensaciones, sino también porque es obligatorio si quiere seguir teniendo opciones de clasificación. Los de Berizzo están con cuatro puntos, a uno del Liverpool y de su rival de este encuentro, sus dos oponentes para el pase a octavos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Sevilla FC vs Spartak de Moscú en vivo, perteneciente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA CHAMPIONS LEAGUE. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 20:45 horas.