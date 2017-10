Óscar Arias: ''Hay que tener paciencia con este equipo''

Google Plus

El director deportivo analizó la evolución del club. Foto: Sevilla FC.

Después de 10 jornadas de liga en la que el Sevilla está en el quinto puesto de la clasificación; y tres jornadas de Champions League con una derrota abultada en Moscú, el director deportivo Óscar Arias hizo un balance del equipo ante los medios de comunicación en el que apela la paciencia, pero reconoce que el equipo puede dar más de lo que está dando.

''El equipo desde el principio no ha terminado de encontrar el juego de manera definitiva, hemos visto destellos, momentos. Todavía estamos en esa búsqueda. Hay que tener paciencia con este equipo. El arranque de Sampaoli también fue difícil, en los primeros partidos nos costó encontrar el juego, pero los resultados sí fueron acompañando, como ahora. Todos vemos que tenemos mucho margen de mejora'', así de prudente, pero crítico a la vez, se mostró el principal responsable del proyecto futbolístico del Sevilla.

A su vez, Arias resta importancia el juego cuando todavía no se ha cumplido un cuarto de liga: ''Los números importan poco por ahora, sólo importan al final, cuando se ven si se cumplan los objetivos. Evidentemente tenemos que promediar un gran número de puntos altos en los períodos del campeonato. Ahora tenemos 19 puntos, en la pelea en la que queremos estar''.

''Hemos visto destellos, pero el equipo no ha terminado de encontrar el juego'' ''Todavía estamos en el camino de lograr el rendimiento que todos queremos. Tenemos una plantilla bastante completa y competitiva, con dos jugadores de garantías por cada puesto. Todo pasa porque todos alcancen su mejor nivel competitivo. Estamos compitiendo en la parte arriba de la clasificación, en Champions tenemos un partido muy importante ante el Spartak que, de ganarlo, nos situaríamos donde queremos estar'', Arias se mostró optimista y confía plenamente en los jugadores.

También analizó a Berizzo, por su trayectoria en equipos anteriores y en éste: ''El Celta es el Celta, y el Sevilla es el Sevilla. Allí desarrolló un trabajo fantástico, lo llevó a unas cotas que hace años que no estaba. Ahora tiene un plantel con futbolistas distintos, con más calidad bajo mi punto de vista, pero distintos. Estamos logrando resultados, está trabajando bien, sin que aún hayamos alcanzado el juego que todos queremos. A él le afecta que las cosas no salgan como él desea''.

También contestó ante la posibilidad de pensar en un relevo en el banquillo tras las derrotas abultadas ante el Spartak y el Valencia: ''Seríamos malos profesionales si hiciésemos eso. Se pasan buenos y malos momentos, son situaciones que se dan. Hay rachas positivas y otras que ocurren como la semana pasada, íbamos segundos y líderes del grupo en Champions, y en una semana con dos derrotas abultada ya no valía el entrenador, ni los jugadores ni el director deportivo. Nunca he dudado de Berizzo, por dos partidos no es motivo para tomar decisiones de ese tipo''.

En cuanto a los jugadores dijo: ''El equipo todavía es una especie de híbrido entre lo que era Sampaoli y lo que pretende ser con Eduardo. El equipo no termina de asentar su juego y asentar su idea. La presión alta que él quiere hacer la hicimos durante un tiempo en Valencia, ves detalles pero falta darle continuidad''.

Sobre las cuestionadas rotaciones que el entrenador argentino hace, el director deportivo analizó: ''Es posible que jugadores como Navas o Nolito que llegan de una inactividad, al no tener continuidad de minutos, alarguen más su puesta a punto. Pero el entrenador utiliza la plantilla porque quiere competir al cien por cien en tres competiciones. Teniendo un plantel como el que tenemos él entiende que debe usar la plantilla para que lleguemos a cada partido en la misma forma anímica y física''.

También habló de la importancia que es el choque ante el Spartak en el Pizjuán: ''Es un partido muy importante para depender de nosotros mismos, si no dependiéramos de otros resultados. Esto es la Champions, una competición muy exigente''.

Sobre los delanteros y la falta de puntería, dijo: ''Ben Yedder está totalmente infravalorado, no entiendo cómo se puede generar dudas sobre él, hizo 18 goles el año pasado y éste lleva ocho. Si se duda de él por las cifras, a Cristiano Ronaldo, que lleva un gol, le estarían diciendo al Real Madrid que fichara a otro delantero''. Sobre Muriel dijo: ''Ha costado 20 millones y es inevitable que la gente le ponga el foco. Nosotros intentamos abstraerlo de la presión, él lo lleva bien, es consciente de la presión que hay. La gente considera que porque ha costado 20 millones tiene que marcar 25 goles. Estamos convencidos que irá creciendo e irá a más''.

Sobre Sarabia y su renovación, respondió: ''Son decisiones que iremos tomando conforme vayamos avanzando. Es posible que sea una cláusula apetecible, pero no pensamos en eso. Con Pablo es de los que más hablo, y por su cabeza no pasa irse, está feliz aquí. La felicidad no es exclusivamente el dinero''.

Finalmente, sobre una posible incorporación en el mercado invernal, Óscas Arias dijo: ''queda demasiado tiempo, el equipo tiene que terminar de desarrollarse. El mercado invernal es mucho más difícil, mucho más restrictivo. En verano está todo el mercado abierto, en medio de la competición los clubes son más reacios a desprenderse de jugadores importantes para ellos. Si tenemos interés en fichar a un jugador lo hacemos cuanto antes mejor, pero no es fácil''. Un jugador muy del gusto de la secretaría técnica es Daniel Wass, del Celta: ''es un jugador bueno que el míster conoce bien y que barajamos en su momento, pero no se produjo nada y ahora juega en el Celta".