Análisis del rival: FC Spartak de Moscú

Google Plus

Jugadores del Spartak celebrando un gol ante el Sevilla | FOTO: GettyImages

Ya se respira olor a venganza en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla vuelve a enfrentarse al Spartak, el equipo que le endosó un doloroso 5-1 en la última jornada de la Champions League. Un partido que, pese a corresponder a la fase de grupos, tiene el cartel de final, ya que una nueva derrota sevillista por parte de los rusos, unida a la más que posible victoria del Liverpool ante el Maribor, dejaría al conjunto andaluz casi sin opciones de pasar a octavos. El Spartak dio un auténtico correctivo al equipo de Berizzo en su visita a Moscú, una goleada inesperada que sirvió para demostrar que Europa no te regala nada. El Spartak es un equipo inferior al Sevilla, pero los rusos salieron enchufados, el Sevilla no, y al final pasó lo que pasó.

El conjunto ruso, entrenado por Massimo Carrera, llega en un buen momento de forma a la cita del Pizjuán. Desde septiembre el conjunto rojo no ha perdido ni un solo partido en liga, ni tampoco en Champions. Empató ante el Maribor y ante el Liverpool, lo que unido a la victoria ante el Sevilla, hace que se coloque en segunda posición del grupo con 5 puntos. Si consiguen una victoria, dejarían al Sevilla a 4 puntos, además de ganar el particular gol-average, una situación terrible. El Sevilla debe ganar, no hay otra.

Así es el Spartak:

-Aleksandr Selikhov: Portero, en términos generales de nivel bajo. Destaca en el juego aéreo, su 1'90 le hace contundente por arriba, pero nada más. No posee gran calidad, por lo que no debería ser el más destacado del partido.

-Andrey Eshchenko: Lateral derecho, Rápido y con buena conducción de balón. Tiene buenas internadas por banda, pero defiende mejor que ataca. Es bastante contundente en defensa, aunque bastante irregular. Firmó una gran actuación ante el Sevilla en el 5-1, esperemos que no la repita.

-Serdar Tasci: Central derecho, defensa de muy buen nivel, pasó hace poco por el Bayern de Munich, pero las lesiones no le han dejado nunca llegar a ser un central de nivel mundial. Tiene grandes cualidades defensivas, es fuerte, contundente, siempre bien posicionado y gran cabeceador. Además sale muy bien con el balón desde atrás. Es un auténtico pilar del equipo.

-Giorgi Jikia: Central izquierdo, de menos nivel que Tasci, pero bastante completo. Peligroso por arriba, mide 1'88, y poderoso físicamente. Quizás algo lento, y bastante irregular. Ante el Sevilla tuvo varios fallos que la delantera hispalense no supo aprovechar.

-Dmitri Kombarov: Lateral izquierdo, alma del equipo. Desde 2010 defendiendo la camiseta del Spartak. En la actualidad no está a su mejor nivel, pero sigue siendo un gran jugador. Jugador veloz, con una conducción de balón magnífica y un gran asistente. Buen defensor, está corriendo la banda de arriba a abajo durante los 90 minutos. A pesar de jugar en el lateral, es un jugador muy influyente en el juego del equipo.

-Denis Glushakov: Medio centro, jugador muy completo, aunque de un perfil más defensivo. Destaca por su gran trabajo defensivo, además de su buen pase. Siempre se ofrece para la salida de balón. Tiene un buen disparo, sobre todo potente, pero es un jugador lento.

-Fernando: Medio centro, muy defensivo, es lo que se suele conocer como jugador 'todoterreno'. Jugador de un gran despliegue físico, siempre va fuerte. Encargado de presionar en el centro del campo y robar el balón. También tiene buenas cualidades ofensivas, tiene gol, y sobre todo un buen disparo lejano. Es un jugador muy completo, como ya demostró en el partido ante el Sevilla.

-Aleksandr Samedov: Extremo derecho, rápido y gran asistente. Tiene un gran pase corto y buena visión de juego. No se le da mal el regate, pero no es su especialidad, además es un jugador irregular.

-Ivelin Popov: Media punta, muy buen pase corto. Se mueve rápido por la zona de tres cuartos y es peligroso cerca del área. No necesita tener mucha presencia en el juego para crear peligro. Es un jugador bastante completo y difícil de controlar cuando está inspirado.

-Quincy Promes: Extremo derecho, el mejor jugador del equipo. Poco podemos decir de él que no sepa la afición sevillista después de la exhibición que realizó en el 5-1. No solo marcó dos goles, sino que fue un dolor de cabeza constante para la zaga hispalense. Muy rápido, con un regate magnífico, buena visión de juego y un cañón en la pierna derecha. No hay duda de que el Spartak le queda muy pequeño, es jugador de equipo grande.

-Luiz Adriano: Delantero centro, parece que no está y de repente aparece. Tiene la virtud de estar siempre en el lugar correcto a la hora precisa. Se mueve muy bien en el área, y tiene una gran definición, además de esa chispa propia de los delanteros brasileños. Taparle bien fue un problema para los centrales del Sevilla en Moscú, esperemos que esta vez no ocurra lo mismo.

Este podría ser el once usado por Carrera para el partido contra el Sevilla, el mismo que usó en el partido de Rusia. En defensa también podría ser de la partida el lateral zurdo Petkovic, que en los últimos partidos de la liga doméstica ha contado con varios minutos. También entrarán en juego jugadores como Mario Pasalic, un centro campista croata muy prometedor cedido por el Chelsea, o Lorenzo Melgarejo, un lateral paraguayo reconvertido a extremo con mucho desequilibrio, ya marcó en el anterior partido.

El Spartak planteará un partido similar al del 5-1, un fútbol rápido y dinámico. Posiblemente entregará el balón al Sevilla, pues los rusos no son un equipo al que le guste tener la posesión, prefieren jugar al contraataque y aprovechar la velocidad de los jugadores de arriba como Promes o Samedov, y el oportunismo de Luiz Adriano. En el anterior partido, las contras del equipo ruso propiciaron la goleada, por lo que el Sevilla deberá saber controlar esa faceta del juego. La calma y el control de la ansiedad por la victoria, serán dos aspectos fundamentales que el Sevilla deberá controlar. El conjunto de Nervión tiene que dominar a un Spartak que sobre el terreno es un equipo inferior, y lo más importante, debe conseguir una victoria. Una nueva derrota, unida a la más que posible victoria del Liverpool sobre el Maribor, dejaría al conjunto de Berizzo con muy pocas opciones de pasar a octavos.